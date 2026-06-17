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Spiele und Plüschtiere: Ravensburger übernimmt Mehrheit bei Steiff

Spielwarenhersteller und Plüschtierfirma:Ravensburger übernimmt Mehrheit bei Steiff

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Der Spielehersteller Ravensburger übernimmt eine Mehrheit am Plüschtierhersteller Steiff, wie die Unternehmen gemeinsam mitteilten. Die Standorte bleiben erhalten.

Eine Mitarbeiterin befestigt in der Produktion der Margarete Steiff GmbH einen «Knopf im Ohr», der das Markenzeichen der Steiff-Tiere ist, an einem Plüschtier.

Der Spielehersteller Ravensburger übernimmt eine Mehrheit am Plüschtierhersteller Steiff. Damit gehören zwei der bekanntesten deutschen Spielzeugmarken künftig zusammen.

17.06.2026 | 0:47 min

Der Knopf im Ohr steht in Zukunft unter Ravensburger-Regie: Der Spielwarenhersteller hat die Mehrheitsbeteiligung am Plüschtierhersteller Steiff erworben, das teilten beide Unternehmen gemeinsam mit. Steiff werde weiterhin eigenständig am bisherigen Firmensitz im badenwürttembergischen Giengen an der Brenz geführt, wie Ravensburger am Mittwoch mitteilte.

Verkäufer sei die Steiff Beteiligungsgesellschaft, die von den Erben der Firmengründerin Margarete Steiff gehalten wird. Mit der Partnerschaft von Ravensburger stelle die Familie die Weichen für eine langfristige Perspektive des Unternehmens. Durch den Schritt sind zwei der bekanntesten deutschen Spielzeugmarken künftig eng verflochten.

Spielewarenhersteller und Plüschtierfirma kooperieren

Durch den Schritt sind zwei der bekanntesten deutschen Spielzeugmarken künftig eng verflochten. Ravensburger ist vor allem für Gesellschaftsspiele, Puzzles und Sammelkarten bekannt. Klassiker sind beispielsweise "Fang den Hut", "Memory", "Das verrückte Labyrinth" und "Scotland Yard". In vielen Kinderzimmern finden sich heute aber auch das spielerische Lernsystem "Tiptoi" und die modulare Kugelbahn "GraviTrax" der Oberschwaben.

Steiff gilt als Erfinder des Teddybären und steht seit mehr als 140 Jahren für hochwertige Plüschtiere - erkennbar am markanten Knopf im Ohr. Der Sitz der Firma ist in Giengen an der Brenz, im Osten von Baden-Württemberg. In welcher Höhe sich Ravensburger genau beteiligt, blieb offen. Der Familienanteil werde wesentlich bleiben, hieß es. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe.

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Standorte der rennommierten Unternehmen bleiben erhalten

"Steiff ist eine der renommiertesten Marken der Spielwarenindustrie, die in hohem Maße von Qualität und einer starken Emotionalität geprägt ist", erklärte Clemens Maier, Vorstandsvorsitzender von Ravensburger. "Unser Firmengründer Otto Maier war inspiriert von der Vorstellung, Spielzeug für Hirn, Hand und Herz zu entwickeln. Steiff steht dabei in besonderer Weise für das Herz", sagte der Manager über die Kultmarke Steiff.

Der Geschäftsführer der Steiff Beteiligungsgesellschaft, Frederik Reimann betonte:

Für uns war entscheidend, Steiff in verantwortungsvolle, unternehmerische Hände zu geben, die die Marke, die Werte und Geschichte verstehen und respektieren.

Frederik Reimann, Geschäftsführer der Steiff Beteiligungsfirma

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Ravensburger stehe wie kaum ein anderes Unternehmen für genau diese Haltung. Die Eigenständigkeit der Marke Steiff und die Zukunft des Standorts Giengen seien für die Familie zentrale Voraussetzungen gewesen. Die Verbindung beider Unternehmen stärke die Ravensburger Gruppe und erweitere ihre strategischen Perspektiven. Für Steiff würden gleichzeitig Spielräume für mögliche Synergien eröffnet. Eine Genehmigung des Kartellamts steht noch aus.

In welcher Höhe sich Ravensburger genau beteiligt, blieb offen. Der Familienanteil werde wesentlich bleiben, hieß es. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe.

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Quelle: dpa, AFP
Über das Thema berichtet heuteXpress in dem Beitrag "Ravensburger übernimmt Plüschtierfirma Steiff" am 17.06.2026 um 14:36 Uhr.
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Baden-Württemberg

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