Ende mit Sport nach Fußball-WM und Finals? Die Leichtathletik-EM gibt es auch in den Streaming-Portalen von ZDF und ARD. Was sich dort noch an Filmen und Serien im August findet.

ZDF-Redakteur Patrick Lipke mit neuen Serien-Tipps. Dabei sind aus dem ZDF-Streamingportal: die sechsteilige Serie "This Is Not a Murder Mystery" und die 5. Staffel der Serie "Doppelhaushälfte". 31.07.2026 | 8:19 min

Wir sind mitten im Hochsommer - und in der ersten Augustwoche haben sogar alle Bundesländer gleichzeitig Sommerferien. Ach ja, Schüler müsste man nochmal sein. Oder einfach jung.

So wie Linda, 1995 in Bayern. Raus aus dem Dorf, nach München und weg vom Akkordeon ans DJ-Pult: Techno! Auf in eine damals neue Musik- und Partyszene mit der vierteiligen Serie "München Beats" (ab 7. August im ZDF-Streaming-Portal). Noch weiter zurück in der Zeit geht es bei der folgenden Story:

This is not a Murder Mystery (Krimi-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

René Magritte, Salvador Dalí, Man Ray und manch andere: Dieses Zusammentreffen auf einem Landsitz in England liest sich wie ein Who is Who des Surrealismus. Was als Vorbereitungstreffen für eine große Ausstellung beginnt, bekommt schon bald eine dramatische Wendung: Magritte erwacht neben einer toten Performance-Künstlerin. Und die Szenerie ist seinem Werk "Die Liebenden" nachempfunden. Hat er das selbst so inszeniert? Der Ermittler Thistlewaite hat da so seine Zweifel. Berechtigte! Denn es bleibt nicht bei diesem einen Mord. Zeit für eine äußerst unterhaltsame Ermittlung im Künstlermilieu, natürlich ohne jeglichen historischen Bezug. Sind halt Surrealisten.

This is not a Murder Mystery ist gerade im ZDF-Streaming-Portal gestartet.

Der geniale Maler René Magritte ermittelt in einem merkwürdigen Kriminalfall: Künstler und Künstlerinnen fallen einem Killer zum Opfer, der deren Kunstwerke als Mordwaffen benutzt! 24.07.2026 | 1:56 min

GIGN (Thriller-Serie, Netflix)

Das französische Pendant zur deutschen GSG 9 nennt sich GIGN. Im Umfeld dieser Spezialeinheit spielt die Story um einen harten Berufsalltag, Freundschaft, Familie und Ehrgeiz - und um einen gnadenlosen Rachfeldzug. Spannend!

GIGN ist gerade bei Netflix gestartet.

Moma-Streamingexpertin Anna-Rebekka Helmy empfiehlt die historische Familiensaga "The Forsytes", die Comedy-Miniserie "Sheep" und die Physical-Comedyserie "Das Manko". Verfügbar im ZDF-Streamingportal. 10.07.2026 | 6:31 min

Ride or Die (Action-Comedy-Serie, Amazon Prime Video)

Judith und Debbie, beide um die 50, sind beste Freundinnen. Was Debbie nicht ahnt: Judith ist Auftragskillerin. Als Debbies Mann, ein britischer Unterhaus-Abgeordneter, ermordet wird, fliegt Judiths Tarnung als Buchhalterin auf. Um zu überleben, müssen beide Frauen fliehen - und das, während Debbie mit Vertrauensverlust und Trauer kämpft. Action mit Gefühl und ganz viel Augenzwinkern.

Ride or Die ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet.

In der neuen Actionserie "Ride or Die" spielen Hannah Waddingham und Octavia Spencer beste Freundinnen. Auf dem roten Teppich haben die Schauspielerinnen über ihre enge Freundschaft gesprochen. 23.06.2026 | 0:45 min

Die Fotografin (Biopic, ARD-Mediathek)

Vom Model zur Fotografin: Diese Geschichte ist inspiriert von Elizabeth "Lee" Miller (Kate Winslet), die für ihre Reportagen über den Zweiten Weltkrieg berühmt wurde - unter anderem 1944 beim D-Day in Frankreich und bei der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald. Nicht zu vergessen das legendäre inszenierte Bild von sich selbst in Hitlers Badewanne.

Die Fotografin: ab 1. August in der ARD-Mediathek.

In Buchenwald mahnte Hape Kerkeling, dessen Großvater dort politischer Häftling war, die Erinnerung an die NS-Verbrechen zu bewahren. Er forderte alle auf, nicht zu schweigen. 12.04.2026 | 2:44 min

Doppelhaushälfte (Comedy-Serie, Staffel 5, ZDF-Streaming-Portal)

Hier sind zehn neue Blicke durchs Schlüsselloch des lustigen Doppelhauses in Schönefelde. Was die ungleichen Nachbarn wohl dieses Mal alles raushauen? Langsam aber sicher arbeiten sie sich auf ein dramatisches Staffelfinale vor: den drohenden Einschlag eines Asteroiden. Wir dürfen schmunzeln.

Doppelhaushälfte startet am 14. August im ZDF-Streaming-Portal.

Zwei Familien unter einem Dach: Bei den Dreharbeiten der Serie "Doppelhaushälfte" ist auch diese Mal wieder so einiges los. Wir schauen hinter die Kulissen beim Dreh der fünften Staffel. 04.11.2025 | 2:35 min

Hooligans (Drama-Serie, ARD-Mediathek)

Meni schlägt sich irgendwie durch in Jerusalem - unter anderem als Getränkeverkäufer bei Fußballspielen. Als er bei einem Kampf unter Hooligans einschreitet und einem Mann das Leben rettet, ahnt er nicht, dass er schon bald als Polizeispitzel arbeiten und tief in kriminelle Strukturen eintauchen soll.

Hooligans: ab 14. August in der ARD-Mediathek.

Killerroboter - Wie Maschinen töten lernen (Doku, ZDF-Streaming-Portal)

Der Krieg der Zukunft ist von KI geprägt. Drohnen greifen bereits heute autonom an. Doch die nächsten Innovationszyklen könnten alle Visionen in den Schatten stellen. Was leisten die Waffensysteme von morgen - und mit welchen Konsequenzen?

Killerroboter - Wie Maschinen töten lernen: ab 22. August im ZDF-Streaming-Portal.

Künstliche Intelligenz verändert Kriege. Maschinen suchen Ziele mit immer größerer Effizienz. Verliert der Mensch die Kontrolle und entscheiden Computer bald über Leben und Tod? 03.10.2024 | 13:55 min

Weitere Highlights im August in den Streaming-Portalen