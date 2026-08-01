Streaming-Highlights im August:Surreales Murder Mystery, Vergnügen mit der Doppelhaushälfte
von Christian Thomann-Busse
Ende mit Sport nach Fußball-WM und Finals? Die Leichtathletik-EM gibt es auch in den Streaming-Portalen von ZDF und ARD. Was sich dort noch an Filmen und Serien im August findet.
Wir sind mitten im Hochsommer - und in der ersten Augustwoche haben sogar alle Bundesländer gleichzeitig Sommerferien. Ach ja, Schüler müsste man nochmal sein. Oder einfach jung.
So wie Linda, 1995 in Bayern. Raus aus dem Dorf, nach München und weg vom Akkordeon ans DJ-Pult: Techno! Auf in eine damals neue Musik- und Partyszene mit der vierteiligen Serie "München Beats" (ab 7. August im ZDF-Streaming-Portal). Noch weiter zurück in der Zeit geht es bei der folgenden Story:
This is not a Murder Mystery (Krimi-Serie, ZDF-Streaming-Portal)
René Magritte, Salvador Dalí, Man Ray und manch andere: Dieses Zusammentreffen auf einem Landsitz in England liest sich wie ein Who is Who des Surrealismus. Was als Vorbereitungstreffen für eine große Ausstellung beginnt, bekommt schon bald eine dramatische Wendung: Magritte erwacht neben einer toten Performance-Künstlerin. Und die Szenerie ist seinem Werk "Die Liebenden" nachempfunden. Hat er das selbst so inszeniert? Der Ermittler Thistlewaite hat da so seine Zweifel. Berechtigte! Denn es bleibt nicht bei diesem einen Mord. Zeit für eine äußerst unterhaltsame Ermittlung im Künstlermilieu, natürlich ohne jeglichen historischen Bezug. Sind halt Surrealisten.
- This is not a Murder Mystery ist gerade im ZDF-Streaming-Portal gestartet.
GIGN (Thriller-Serie, Netflix)
Das französische Pendant zur deutschen GSG 9 nennt sich GIGN. Im Umfeld dieser Spezialeinheit spielt die Story um einen harten Berufsalltag, Freundschaft, Familie und Ehrgeiz - und um einen gnadenlosen Rachfeldzug. Spannend!
- GIGN ist gerade bei Netflix gestartet.
Ride or Die (Action-Comedy-Serie, Amazon Prime Video)
Judith und Debbie, beide um die 50, sind beste Freundinnen. Was Debbie nicht ahnt: Judith ist Auftragskillerin. Als Debbies Mann, ein britischer Unterhaus-Abgeordneter, ermordet wird, fliegt Judiths Tarnung als Buchhalterin auf. Um zu überleben, müssen beide Frauen fliehen - und das, während Debbie mit Vertrauensverlust und Trauer kämpft. Action mit Gefühl und ganz viel Augenzwinkern.
- Ride or Die ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet.
Die Fotografin (Biopic, ARD-Mediathek)
Vom Model zur Fotografin: Diese Geschichte ist inspiriert von Elizabeth "Lee" Miller (Kate Winslet), die für ihre Reportagen über den Zweiten Weltkrieg berühmt wurde - unter anderem 1944 beim D-Day in Frankreich und bei der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald. Nicht zu vergessen das legendäre inszenierte Bild von sich selbst in Hitlers Badewanne.
- Die Fotografin: ab 1. August in der ARD-Mediathek.
Doppelhaushälfte (Comedy-Serie, Staffel 5, ZDF-Streaming-Portal)
Hier sind zehn neue Blicke durchs Schlüsselloch des lustigen Doppelhauses in Schönefelde. Was die ungleichen Nachbarn wohl dieses Mal alles raushauen? Langsam aber sicher arbeiten sie sich auf ein dramatisches Staffelfinale vor: den drohenden Einschlag eines Asteroiden. Wir dürfen schmunzeln.
- Doppelhaushälfte startet am 14. August im ZDF-Streaming-Portal.
Hooligans (Drama-Serie, ARD-Mediathek)
Meni schlägt sich irgendwie durch in Jerusalem - unter anderem als Getränkeverkäufer bei Fußballspielen. Als er bei einem Kampf unter Hooligans einschreitet und einem Mann das Leben rettet, ahnt er nicht, dass er schon bald als Polizeispitzel arbeiten und tief in kriminelle Strukturen eintauchen soll.
- Hooligans: ab 14. August in der ARD-Mediathek.
Killerroboter - Wie Maschinen töten lernen (Doku, ZDF-Streaming-Portal)
Der Krieg der Zukunft ist von KI geprägt. Drohnen greifen bereits heute autonom an. Doch die nächsten Innovationszyklen könnten alle Visionen in den Schatten stellen. Was leisten die Waffensysteme von morgen - und mit welchen Konsequenzen?
- Killerroboter - Wie Maschinen töten lernen: ab 22. August im ZDF-Streaming-Portal.
Weitere Highlights im August in den Streaming-Portalen
Weitere Streaming-Tipps
Streaming-Highlights im Juli:Historiendrama mit The Forsytes und Musical-Vibes mit Wickedvon Christian Thomann-Bussemit Video7:48
Streaming-Highlights im Juni:Fußball-Epos Dear England und Romantik mit Off Campusvon Christian Thomann-Bussemit Video11:16
Streaming-Highlights im Mai:Romantik mit "My Ex" und Spannung mit "Die Totenfrau"mit Video10:34
Streaming-Highlights im April:Abenteuer mit der Nautilus und auf Saltkrokanvon Christian Thomann-Bussemit Video9:34