Mit oder ohne WM-Trikot: Der Juni bietet auch abseits des Fußballs eine Menge Auswahl. Hier kommt unser Überblick über die Streaming-Portale für die kommenden Wochen.

Machen wir uns nix vor: Natürlich wird das Thema des Monats die Fußball-WM ab 11. Juni sein. Was nicht heißt, dass es keine Alternativen zu den Spielen und vielen Fußball-Dokus im ZDF-Streaming-Portal und in der ARD-Mediathek gäbe. Wie wäre es beispielsweise mit allen Staffeln (106 Folgen!) der Familien-Dramedy "This Is Us" (ab 11. Juni.) im ZDF-Streaming-Portal? Oder lieber absurd und schlüpfrig: "Mating Season", eine Animationsserie für Erwachsene. Auswege aus dem Fußball-Tunnel gibt es reichlich - oder man steigt direkt ins Thema ein, und zwar mit einem Ausflug direkt ins Mutterland:

Dear England (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

"Grau is' im Leben alle Theorie, aber entscheidend is' aufm Platz." Wer hat’s gesagt? Richtig: Fußball-Legende Adi Preißler. Nur: So grau ist die Theorie beim Fußball dann eben doch nicht - und die Psychologie schon gar nicht. Wer hat’s gezeigt? Richtig: Fußball-Legende Gareth Southgate. Bis in alle Ewigkeit schien ihm ein verschossener WM-Elfmeter anzuhängen - auch dann noch, als er zur Verwunderung vieler die englische Nationalmannschaft übernommen hatte. Southgate stellte die Mannschaft und die Herangehensweise an das Training neu auf. Die vierteilige Miniserie (nach einem Theaterstück von James Graham) komprimiert Fußball - augenscheinlich Leibesübung und Mannschaftssport - auf sein wirkliches Wesen: pure Emotion.

Dear England läuft ab 9. Juni im ZDF-Streaming-Portal.

Die ZDF-Filmexpertin Anna-Rebekka Helmy empfiehlt die Dramaserie Etty, die romantisch-komödiantische Serie My Ex mit Palina Rojinski sowie den Mysterythriller Force of Nature: The Dry 2. 15.05.2026 | 6:55 min

Und hier nun unsere Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Juni:

Off Campus (Romance-Serie, Prime Video)

Hannah, Studentin der klassischen Musik und eher ein Mauerblümchen, schließt mit Garrett (dem Star des College-Eishockeyteams) einen Deal: Sie gibt ihm Nachhilfeunterricht, und er wird ihr Fake-Freund. Überraschend anrührender Stoff mit Maxton-Hall-Vibes und ganz vielen Mixtape-Echos. Und Staffel 2 ist auch schon in der Pipeline.

Off Campus ist bei Prime Video gestartet.

Das Bundeskabinett hat die angekündigte Investitionspflicht für Streamingdienste beschlossen. Sie werden verpflichtet, mindestens acht Prozent ihres Jahresumsatzes in Deutschland zu investieren. 27.05.2026 | 0:32 min

Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand (Doku, ARD-Mediathek)

Ja, selbst beim Thema Musik lässt sich zur WM locker ein Schlenker in Richtung Fußball drehen: Der Hit "'54, '74, '90, 2006" ist nun auch schon 20 Jahre alt - aber nicht nur darum geht es in dieser Doku über die Sportfreunde Stiller. Ergänzend dazu auch eine sechsteilige Podcast-Serie mit der Band bei ARD Sounds.

Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand läuft in der ARD-Mediathek.

Es geht um Perfektionismus, um Ehrgeiz und Familie. "Michael" zeigt den Beginn einer großen Karriere - ohne die Schattenseiten. Der Film ist eine Verneigung vor Michael Jackson. 21.04.2026 | 3:00 min

Achtsam Morden (Thriller-Comedy-Serie, Staffel 2, Netflix)

Anwalt Björn Diemel legt Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance - daran ändert auch das hoch kriminelle Chaos rund um sein Leben nichts. Ja, wer sich mit der Mafia anlegt, muss eben eine Strategie haben - und wenn es nur Achtsamkeit ist. Thriller-Comedy mit absurden Wendungen und Lösungen. Nicht nachmachen!

Achtsam Morden ist gerade bei Netflix gestartet.

Prominente Stimmen im neuen Schafs-Krimi "Glennkill": Neben Hugh Jackman als Schäfer im Original, verleihen Anke Engelke und Bastian Pastewka zwei Schafs-Detektiven ihre Stimmen. 29.04.2026 | 2:25 min

Becoming Taylor Swift (zweiteilige Doku, ZDF-Streaming-Portal)

Taylor Swift, der Superstar - ihr früher Aufstieg, der Rückzug, der raketenartige Neustart. Diese zweiteilige Doku verfolgt ihren Werdegang und zeigt, warum eine ganze Fan-Generation die Pop-Milliardärin als erstaunlich nahbar empfindet.

Becoming Taylor Swift: Ab 8. Juni im ZDF-Streaming-Portal.

Peter Twiehaus empfiehlt das Sequel zum Klassiker "Der Teufel trägt Prada 2", unter anderem mit Schauspielerinnen Anne Hathaway und Meryl Streep, sowie das Historiendrama "Rose". 29.04.2026 | 6:27 min

The Rookie (Polizei-Serie, Staffel 7, ZDF-Streaming-Portal)

John Nolan, Ex-Bauunternehmer und Neuling bei der Polizei von Los Angeles, wird wohl auf ewig der Anfänger Mitte 40 bleiben - der Rookie. Das freut Publikum und Produzenten, denn das macht die Anzahl der zu erzählenden Geschichten ins Unendliche skalierbar. Hier kommt Staffel 7, und da ist noch Luft nach oben: Staffel 9 wurde gerade abgesegnet.

The Rookie startet am 11. Juni im ZDF-Streaming-Portal.

Mit Mitte 40 startet John Nolan als ältester LAPD-Rookie neu durch. 27.02.2025 | 1:00 min

Prisoner - Auf der Flucht (Thriller-Serie, ARD-Mediathek)

Leonie Benesch kann so einiges - zum Beispiel Hauswirtschafterin (Babylon Berlin), Abenteurerin (In 80 Tagen um die Welt) oder auch Wissenschaftlerin (Der Schwarm). Und jetzt spielt sie auch noch eine eiskalte Killerin. Sie jagt im Dienst eines Syndikats einen Kronzeugen, der mit Handschellen an eine Justizmitarbeiterin gekettet ist. Packend!

Prisoner - Auf der Flucht: Ab 19. Juni in der ARD-Mediathek.