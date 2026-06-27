Wenn es draußen so heiß ist, dass man am liebsten gar nicht vor die Tür will, ist Zeit für ein Alternativprogramm. Hier kommt unser Überblick über die Streaming-Portale für Juli.

ZDF-Redakteur Patrick Lipke stellt neue Serien-Tipps vor. Mit dabei aus dem ZDF‑Streaming-Portal: die vierteilige Comedy-Serie "Das Manko" und die Drama-Serie "Kabul - Flucht aus der Hölle". 26.06.2026 | 7:48 min

"Wenn Menschen sich zu einer Gruppe zusammenschließen, muss das nicht zwangsläufig eine gute Idee sein." Ja, die weibliche Stimme, die im Stil von Heinz Sielmann und Bernhard Grzimek durch "Das Manko" (ab 13. Juli im ZDF-Streaming-Portal) führt, vermittelt den Eindruck von Weisheit. Ganz anders als die Protagonisten der vierteiligen Mini-Serie.

Vorhang auf für eine Truppe höchst inkompetenter Behörden-Mitarbeiter, die (völlig zu Recht!) entlassen wird, aber durch eine Verwechslung zu einer Art Fortbildung für Führungskräfte geschleust wird. Wichtige Wörter zum Merken: Schnitzeltag und Götterspeise. Ansonsten: Absurde Comedy genießen - übrigens preisgekrönt (Series Mania 2026 in Lille und Seriencamp Festival in Köln).

Deutlich weniger experimentell - dafür aber hochdramatisch - geht es hier zu:

The Forsytes - Familie verpflichtet (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Mit Aktienhandel lässt sich nicht erst seit der Blase am Neuen Markt prächtig verdienen - man sieht es eindrucksvoll an der Familie Forsyte. Im spät-viktorianischen London gehört das familiengeführte Brokerhaus zur Elite des Landes. Was erfahrene Serienfans besonders freuen dürfte: Machtspielchen, Skandale und jede Menge gut gehütete Geheimnisse, die früher oder später ans Licht kommen. Die Romanvorlagen von John Galsworthy gehen mit dieser Adaption bereits in die dritte Runde. Und: Diese Deutschlandpremiere wird Folgen haben. Mindestens zwei weitere Staffeln stehen bereits in der Pipeline. Zeit für Gaslaternen, Pferdekutschen und wirklich sehr hübsches Interieur: Bridgerton lässt grüßen!

The Forsytes - Familie verpflichtet läuft ab 15. Juli im ZDF-Streaming-Portal.

ZDF-Filmexperte Peter Twiehaus hat passend zur Weltmeisterschaft drei Fußball-Streamingtipps im Gepäck: "Dear England", "Mission Sommermärchen" und "Kapitän Kimmich". 12.06.2026 | 6:24 min

Und hier nun unsere Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Juli:

Wicked (Musical-Film, Prime Video)

Es ist Zeit für Fantastisches: Die beiden jungen Hexen Elphaba (Cynthia Erivo) und Galinda (Ariana Grande) singen sich durch ihre Studentenzeit. Zwei, die sich von der ersten Minute an aus tiefer Überzeugung ablehnen, erleben im wundersamen Land Oz eine noch wundersamere Geschichte. Knapp drei Stunden wohltuende Realitätsverweigerung. Einfach mal schön!

Wicked ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet.

Mit „La Boum“ wurde sie zum Star, jetzt kehrt Sophie Marceau in einer ihrer bekanntesten Rollen zurück. „LOL 2.0“ setzt die Familiengeschichte des Kinohits von 2008 fort. 18.06.2026 | 2:01 min

Nur für dein Leben (Thriller-Serie, Netflix)

David Burroughs sitzt lebenslänglich im Gefängnis für eine Tat, die er nicht begangen hat - dem Mord an seinem Sohn Matthew. Aber wie soll er beweisen, dass sein Sohn in Wahrheit noch lebt? Da bleibt nur eines: ein Ausbruch. Acht Folgen Harlan-Coben-Thrill im bewährten Erzählmuster - und mit vielen spannenden Wendungen.

Nur für dein Leben ist gerade bei Netflix gestartet.

Um den Filmstandort Deutschland zu stärken, plant die Bundesregierung eine Investitionspflicht für Netflix und Co. ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller erklärt die Details. 05.02.2026 | 1:31 min

Song Trip (Musik-Reihe, Staffel 2, ZDF-Streaming-Portal)

Was haben Nico Santos, Rea Garvey, Yvonne Catterfeld und Peter Maffay gemeinsam? Genau: Um die vier Stars geht es in dieser zweiten Staffel von Song Trip. Reisen um den Globus, neue Kulturen entdecken und gemeinsam mit anderen Musikern einen neuen Blick auf bekannte Songs gewinnen. Ganz besondere musikalische Ausflüge eben.

Song Trip startet am 29. Juni im ZDF-Streaming-Portal.

Erste Folge von Staffel 1: In der Mongolei trifft Max Giesinger auf Kehlkopfsänger Batzorig Vaanchig und Rapperin Twinpearly – gemeinsam starten sie einen einzigartigen "Song Trip" zwischen Steppe und Sound. 27.06.2025 | 16:53 min

The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars (Doku-Reihe, ARD-Mediathek)

Vor knapp 20 Jahren wird Taylor Swift quasi über Nacht zum Weltstar - und lernt sofort die harten Bandagen der Welt aus Glitzer und Glamour kennen. Aber einfach so aufgeben? Nicht mit Taylor! Jahr um Jahr folgt die Doku-Reihe der Karriere des Superstars und zeichnet ihren Weg nach.

The Taylor Swift Years: ab 1. Juli in der ARD-Mediathek.

Taylor Swift: von der Country-Sängerin zum Weltstar. Ihr Aufstieg ist unaufhaltsam: Ruhm, Millionen von Fans auf der ganzen Welt – bis sie Kritik und Hass erfährt. 08.06.2026 | 43:45 min

Surface - Das versunkene Dorf (Drama-Serie, ARD-Mediathek)

Die Pariser Hauptkommissarin Noémie wird nach einer schweren Verletzung übergangsweise im südfranzösischen Niemandsland geparkt. Genau jetzt steigt dort vom Grund eines erst 20 Jahre alten Stausees ein Fass mit einer Kinderleiche auf. Kann sie den Fall lösen, der längst ad acta gelegt wurde?

Surface - Das versunkene Dorf: ab 17. Juli in der ARD-Mediathek.

Tom Holland und Zendaya wurden trotz hoher Temperaturen von tausenden Fans in Berlin empfangen. Das Hollywood-Paar gab einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Spider-Man Film "Brand New Day". 23.06.2026 | 2:33 min

Kabul - Flucht aus der Hölle (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Als die US-Truppen sich im August 2021 aus Afghanistan zurückziehen, füllen die Taliban das Machtvakuum in rasantem Tempo. Viele afghanische Zivilisten wollen oder müssen fliehen - eine verzweifelte, chaotische Situation mit irrem Zeitdruck entwickelt sich. Drama-Serie um afghanische und internationale Akteure - und umso bedrückender, weil die Fiktion nicht aus dem luftleeren Raum kommt.

Kabul - Flucht aus der Hölle: ab 20. Juli im ZDF-Streaming-Portal.

Krisenreporterin Katrin Eigendorf reist mit dem ersten Fernsehteam seit zwei Jahren nach Afghanistan und wirft einen Blick hinter die Fassade des Taliban-Regimes. 18.12.2025 | 43:09 min

Weitere Streaming-Highlights im Juli

Highlights im Juli im ZDF-Streaming-Portal Death in Paradise - Weihnachtsmänner in Gefahr (zweiteilige Folge): gerade gestartet

Life Teacher: Was nicht im Lehrplan steht (Doku): gerade gestartet

Auf den Spuren von Odysseus (zweiteilige History-Doku): ab 3.7.

Nice Price - Das Geheimnis der Instantnudeln (Reportage): ab 8.7.

Challenge Hausbau (dreiteilige Reportage): ab 10.7.

Die Abräumer (Komödie): ab 13.7.

Geniale Bauwerke der Geschichte (vier neue Folgen): ab 15.7.

22. Juli. Die Schüsse von München (Doku-Reihe): ab 17.7.

Boeing in der Krise - Absturz eines Giganten (Doku): ab 20.7.

Wilsberg - Todsicherer Tipp (Krimi): ab 25.7. Highlights im Juli in der ARD-Mediathek Ikeas Erzfeind Nr. 1 - Geschäfte auf Russisch (dreiteilige Doku): gerade gestartet

Shootingstars (Sport-Doku): gerade gestartet

Fünf Jahre nach der Flut - Wie sicher sind wir heute? (Doku): ab 5.7.

Wochenendrebellen (Spielfilm): ab 13.7.

15 Liebesbeweise (Dramedy): ab 14.7.

Money Maker: Nik Kaufmann (Doku): ab 15.7.

Drohnen über der Siedlung - Wer schützt unsere Privatsphäre? (Doku): ab 15.7.

Oh la la: Wer ahnt denn sowas? (Komödie): ab 20.7.

ARD Story: Der Krypto-Krieg (Doku): ab 22.7.

Die leisen und die großen Töne (Komödie): ab 26.7. Highlights im Juli bei Netflix Avatar - Der Herr der Elemente (Animations-Serie): gerade gestartet

Enola Holmes 3 (Abenteuerfilm): ab 1.7.

Human Vapor (Thriller-Serie): ab 2.7.

Survival of the Thickest (Comedy-Serie, Staffel 3): ab 2.7.

Sparks of Tomorrow (Anime-Serie): ab 5.7.

Unsere kleine Farm (Drama-Serie): ab 9.7.

Costa Concordia: Albtraum auf See (Doku): ab 10.7.

Quarterback (Sport-Doku-Serie, Staffel 3): ab 14.7.

The East Palace (Drama-Serie): ab 17.7.

Heartstopper Forever (Drama-Serie): ab 17.7.