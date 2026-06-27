Streaming-Highlights im Juli:Historiendrama mit The Forsytes und Musical-Vibes mit Wicked
von Christian Thomann-Busse
Wenn es draußen so heiß ist, dass man am liebsten gar nicht vor die Tür will, ist Zeit für ein Alternativprogramm. Hier kommt unser Überblick über die Streaming-Portale für Juli.
"Wenn Menschen sich zu einer Gruppe zusammenschließen, muss das nicht zwangsläufig eine gute Idee sein." Ja, die weibliche Stimme, die im Stil von Heinz Sielmann und Bernhard Grzimek durch "Das Manko" (ab 13. Juli im ZDF-Streaming-Portal) führt, vermittelt den Eindruck von Weisheit. Ganz anders als die Protagonisten der vierteiligen Mini-Serie.
Vorhang auf für eine Truppe höchst inkompetenter Behörden-Mitarbeiter, die (völlig zu Recht!) entlassen wird, aber durch eine Verwechslung zu einer Art Fortbildung für Führungskräfte geschleust wird. Wichtige Wörter zum Merken: Schnitzeltag und Götterspeise. Ansonsten: Absurde Comedy genießen - übrigens preisgekrönt (Series Mania 2026 in Lille und Seriencamp Festival in Köln).
Deutlich weniger experimentell - dafür aber hochdramatisch - geht es hier zu:
The Forsytes - Familie verpflichtet (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)
Mit Aktienhandel lässt sich nicht erst seit der Blase am Neuen Markt prächtig verdienen - man sieht es eindrucksvoll an der Familie Forsyte. Im spät-viktorianischen London gehört das familiengeführte Brokerhaus zur Elite des Landes. Was erfahrene Serienfans besonders freuen dürfte: Machtspielchen, Skandale und jede Menge gut gehütete Geheimnisse, die früher oder später ans Licht kommen. Die Romanvorlagen von John Galsworthy gehen mit dieser Adaption bereits in die dritte Runde. Und: Diese Deutschlandpremiere wird Folgen haben. Mindestens zwei weitere Staffeln stehen bereits in der Pipeline. Zeit für Gaslaternen, Pferdekutschen und wirklich sehr hübsches Interieur: Bridgerton lässt grüßen!
- The Forsytes - Familie verpflichtet läuft ab 15. Juli im ZDF-Streaming-Portal.
Und hier nun unsere Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Juli:
Wicked (Musical-Film, Prime Video)
Es ist Zeit für Fantastisches: Die beiden jungen Hexen Elphaba (Cynthia Erivo) und Galinda (Ariana Grande) singen sich durch ihre Studentenzeit. Zwei, die sich von der ersten Minute an aus tiefer Überzeugung ablehnen, erleben im wundersamen Land Oz eine noch wundersamere Geschichte. Knapp drei Stunden wohltuende Realitätsverweigerung. Einfach mal schön!
- Wicked ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet.
Nur für dein Leben (Thriller-Serie, Netflix)
David Burroughs sitzt lebenslänglich im Gefängnis für eine Tat, die er nicht begangen hat - dem Mord an seinem Sohn Matthew. Aber wie soll er beweisen, dass sein Sohn in Wahrheit noch lebt? Da bleibt nur eines: ein Ausbruch. Acht Folgen Harlan-Coben-Thrill im bewährten Erzählmuster - und mit vielen spannenden Wendungen.
- Nur für dein Leben ist gerade bei Netflix gestartet.
Song Trip (Musik-Reihe, Staffel 2, ZDF-Streaming-Portal)
Was haben Nico Santos, Rea Garvey, Yvonne Catterfeld und Peter Maffay gemeinsam? Genau: Um die vier Stars geht es in dieser zweiten Staffel von Song Trip. Reisen um den Globus, neue Kulturen entdecken und gemeinsam mit anderen Musikern einen neuen Blick auf bekannte Songs gewinnen. Ganz besondere musikalische Ausflüge eben.
- Song Trip startet am 29. Juni im ZDF-Streaming-Portal.
The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars (Doku-Reihe, ARD-Mediathek)
Vor knapp 20 Jahren wird Taylor Swift quasi über Nacht zum Weltstar - und lernt sofort die harten Bandagen der Welt aus Glitzer und Glamour kennen. Aber einfach so aufgeben? Nicht mit Taylor! Jahr um Jahr folgt die Doku-Reihe der Karriere des Superstars und zeichnet ihren Weg nach.
- The Taylor Swift Years: ab 1. Juli in der ARD-Mediathek.
Surface - Das versunkene Dorf (Drama-Serie, ARD-Mediathek)
Die Pariser Hauptkommissarin Noémie wird nach einer schweren Verletzung übergangsweise im südfranzösischen Niemandsland geparkt. Genau jetzt steigt dort vom Grund eines erst 20 Jahre alten Stausees ein Fass mit einer Kinderleiche auf. Kann sie den Fall lösen, der längst ad acta gelegt wurde?
- Surface - Das versunkene Dorf: ab 17. Juli in der ARD-Mediathek.
Kabul - Flucht aus der Hölle (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)
Als die US-Truppen sich im August 2021 aus Afghanistan zurückziehen, füllen die Taliban das Machtvakuum in rasantem Tempo. Viele afghanische Zivilisten wollen oder müssen fliehen - eine verzweifelte, chaotische Situation mit irrem Zeitdruck entwickelt sich. Drama-Serie um afghanische und internationale Akteure - und umso bedrückender, weil die Fiktion nicht aus dem luftleeren Raum kommt.
- Kabul - Flucht aus der Hölle: ab 20. Juli im ZDF-Streaming-Portal.
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