Fußball-WM 2026: Die Doku-Highlights im Streaming

Noch nicht im WM-Fieber? Unsere Dokus und Reportagen zur Fußball-WM 2026 – vom DFB-Team bis zu den größten Turniergeschichten – liefern die perfekte Einstimmung auf das Turnier.

Die besten WM-Dokus zur Einstimmung auf das Turnier

Joshua Kimmich steht als Kapitän wie kein anderer für die deutsche Nationalmannschaft. Die Dokumentation liefert intime Einblicke in das Leben des Fußballers und Familienvaters. 09.06.2026 | 101:52 min

Pünktlich zum Start der Fußball-WM 2026 setzt auch in Deutschland wieder das Fußballfieber ein. Während sich die Nationalmannschaft in Winston-Salem auf ihr Auftaktspiel gegen Curacao vorbereitet, sind die zahlreichen Fußball-Dokus und -Reportagen im ZDF Streaming-Portal perfekt geeignet zur Einstimmung auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Mit dabei sind exklusive Einblicke ins Innere des DFB-Teams, Dokus für Nostalgie-Fans sowie viele spannende Reportagen - insbesondere auch für Gelegenheits-Zuschauer. Unsere Streaming-Tipps zum WM-Start:

Mission Sommermärchen - Deutschlands Weg zur WM 2006

Ein Krisengipfel in der Toskana, ein Termin im Kanzleramt: Der Weg zur Heim-WM 2006 war von extremen Widerständen geprägt. Die dreiteilige ZDF-Doku "Mission Sommermärchen" zeigt, wie das Team um Jürgen Klinsmann damit umging - und sich dagegen behauptete. Wer Nostalgie mag und noch einmal Gänsehaut erleben will, wird hier fündig.

"Mission Sommermärchen" können Sie seit dem 20. Mai im ZDF streamen.

Als der deutsche Fußball im Sommer 2004 am Boden liegt, übernimmt Jürgen Klinsmann als Trainer die Nationalelf – mit radikal innovativen Ideen. Doch sein Kurs bringt das Establishment gegen ihn auf und die Mission droht zu scheitern. 20.05.2026 | 50:21 min

Kimmich-Doku enthüllt PSG-Poker

Joshua Kimmich steht wie kaum ein Fußballer für die deutsche Nationalmannschaft der Gegenwart: Die WM 2026 wird Kimmichs sechstes großes Turnier werden - sein erstes als Kapitän. Die Doku begleitet ihn von der Heim-EM 2024 bis ins Heute und erzählt unter anderem, wie er im vergangenen Jahr kurz vor einem Abschied aus München und einem Wechsel nach Paris stand. Die Doku ist ab sofort im Streaming-Portal und am Samstag, 20. Juni 2026, um 00:35 Uhr in gekürzter Fassung im TV zu sehen.

Kapitän Kimmich: Seit dem 8. Juni im ZDF-Streaming-Portal

Joshua Kimmich steht als Kapitän wie kein anderer für die deutsche Nationalmannschaft. Die Dokumentation liefert intime Einblicke in das Leben des Fußballers und Familienvaters. 09.06.2026 | 101:52 min

"Dear England" - Miniserie über Englands Ex-Coach Southgate

2016 soll Gareth Southgate die englische Nationalmannschaft aus ihrem Rekordtief holen und wieder zum Erfolg führen. Ausgerechnet der Mann, der 20 Jahre zuvor den entscheidenden Elfmeter im EM-Halbfinale verschoss ...

In der vierteiligen Miniserie "Dear England" geht es um die Geschichte des Trainers, der die Mannschaft und Herangehensweise an das Training neu aufstellte. Angelehnt an ein Theaterstück von James Graham komprimiert sie Fußball auf sein wirkliches Wesen: pure Emotion.

"Dear England" läuft seit dem 9. Juni im ZDF-Streaming-Portal.

Die stolze englische Fußballnation liegt am Boden. Schon lange konnte ihre Mannschaft bei internationalen Turnieren nicht mehr ins Endspiel einziehen. Er soll alles ändern: Gareth Southgate. 09.06.2026 | 58:15 min

Ganz nah dran am DFB-Team mit Tommi Schmitt

Der Weg zur WM 2026 begann schon vor vielen Monaten. Für die Doku "World Cup" begleitete Moderator und Podcaster Tommi Schmitt die Nationalspieler Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade über eine komplette Saison - bei ihren Vereinen, im DFB-Team und im privaten Alltag.

Die Doku zeigt persönliche Einblicke, emotionale Momente und den Traum von der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko - so nah dran wie selten zuvor. Wer besonders persönliche Perspektiven schätzt, ist hier genau richtig!

"World Cup - mit Tommi Schmitt" ist seit dem 31. Mai im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.

Tommi Schmitt hat vor der WM Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade eine ganze Saison lang bei ihren Vereinen, der Nationalmannschaft und im Alltag begleitet. Wer schafft es in den WM-Kader? 31.05.2026 | 91:55 min

"Echt": So tickt der neue ZDF-WM-Experte Christian Streich

Für die Fußball-WM tauscht Christian Streich die Seitenlinie gegen das Mikrofon. Die Doku "Echt" zeigt den Ex-Trainer und neuen ZDF-Experten als eine Person mit Haltung - weit über den Fußball hinaus. Der sehenswerte Film schildert, wie es zur außergewöhnlichen Verbundenheit zu seinem SC Freiburg kam, wie er in seiner Karriere mit Druck umging und wie er sich auf seine neue Aufgabe als TV-Experte vorbereitet.

Die Dokumentation "Echt" können Sie seit dem 30. Mai im ZDF streamen.

Für die Fußball-WM tauscht Christian Streich die Seitenlinie gegen das Mikrofon. Die Doku zeigt den Ex-Trainer als Experten mit Haltung – weit über den Fußball hinaus. 30.05.2026 | 19:20 min

American Soccer Dream: Fußballnation der Zukunft?

Angetrieben von Superstar Lionel Messi, mächtigen Milliardenkonzernen und der Vorbereitung auf die WM 2026 erlebt der Fußball in den USA einen Boom. Experten sprechen vom größten Wachstum im Sport. Wohin führt die Reise - und sind die USA auf dem Weg zur Fußball-Weltmacht?

"American Soccer Dream" ist seit dem 8. Mai im ZDF verfügbar.

Der Fußball erlebt in den USA einen beispiellosen Boom - angetrieben von Superstar Lionel Messi und mächtigen Milliardenkonzernen. Experten sprechen vom größten Wachstum im Weltsport. 08.05.2026 | 43:47 min

Es gibt nur einen Rudi Völler - und der hat alles erlebt

Begleitet wird das deutsche WM-Team in diesem Jahr von einem, der große Turniere selbst erlebt und geprägt hat: DFB-Sportchef Rudi Völler. Terra X History zeichnet den Weg der Fußball-Legende nach: von den Anfängen in Hanau über große Erfolge in Bremen und Italien bis hin zum WM-Titel 1990 und dem Sommermärchen von 2002.

Weggefährten und Mitspieler erzählen von besonderen Momenten auf und neben dem Platz: persönlich, emotional und absolut sehenswert.

Rudi Völler - Eine deutsche Fußball-Legende ist seit dem 7. Juni im ZDF verfügbar.

Er ist populär wie kaum ein anderer deutscher Fußballer: Rudi Völler, gefeiert als Stürmer, Trainer oder Manager. Selbst Ausraster verzeiht man ihm. "Terra X History" zeigt ein Porträt. 07.06.2026 | 44:36 min

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