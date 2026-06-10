Fußball-WM 2026: Die Doku-Highlights im Streaming

Streaming-Highlights zur Fußball-WM:Die besten WM-Dokus zur Einstimmung auf das Turnier
von Tobias Bluhm
Noch nicht im WM-Fieber? Unsere Dokus und Reportagen zur Fußball-WM 2026 – vom DFB-Team bis zu den größten Turniergeschichten – liefern die perfekte Einstimmung auf das Turnier.
Pünktlich zum Start der Fußball-WM 2026 setzt auch in Deutschland wieder das Fußballfieber ein. Während sich die Nationalmannschaft in Winston-Salem auf ihr Auftaktspiel gegen Curacao vorbereitet, sind die zahlreichen Fußball-Dokus und -Reportagen im ZDF Streaming-Portal perfekt geeignet zur Einstimmung auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.
Mit dabei sind exklusive Einblicke ins Innere des DFB-Teams, Dokus für Nostalgie-Fans sowie viele spannende Reportagen - insbesondere auch für Gelegenheits-Zuschauer. Unsere Streaming-Tipps zum WM-Start:
Mission Sommermärchen - Deutschlands Weg zur WM 2006
Ein Krisengipfel in der Toskana, ein Termin im Kanzleramt: Der Weg zur Heim-WM 2006 war von extremen Widerständen geprägt. Die dreiteilige ZDF-Doku "Mission Sommermärchen" zeigt, wie das Team um Jürgen Klinsmann damit umging - und sich dagegen behauptete. Wer Nostalgie mag und noch einmal Gänsehaut erleben will, wird hier fündig.
- "Mission Sommermärchen" können Sie seit dem 20. Mai im ZDF streamen.
Kimmich-Doku enthüllt PSG-Poker
Joshua Kimmich steht wie kaum ein Fußballer für die deutsche Nationalmannschaft der Gegenwart: Die WM 2026 wird Kimmichs sechstes großes Turnier werden - sein erstes als Kapitän. Die Doku begleitet ihn von der Heim-EM 2024 bis ins Heute und erzählt unter anderem, wie er im vergangenen Jahr kurz vor einem Abschied aus München und einem Wechsel nach Paris stand. Die Doku ist ab sofort im Streaming-Portal und am Samstag, 20. Juni 2026, um 00:35 Uhr in gekürzter Fassung im TV zu sehen.
- Kapitän Kimmich: Seit dem 8. Juni im ZDF-Streaming-Portal
"Dear England" - Miniserie über Englands Ex-Coach Southgate
2016 soll Gareth Southgate die englische Nationalmannschaft aus ihrem Rekordtief holen und wieder zum Erfolg führen. Ausgerechnet der Mann, der 20 Jahre zuvor den entscheidenden Elfmeter im EM-Halbfinale verschoss ...
In der vierteiligen Miniserie "Dear England" geht es um die Geschichte des Trainers, der die Mannschaft und Herangehensweise an das Training neu aufstellte. Angelehnt an ein Theaterstück von James Graham komprimiert sie Fußball auf sein wirkliches Wesen: pure Emotion.
- "Dear England" läuft seit dem 9. Juni im ZDF-Streaming-Portal.
Ganz nah dran am DFB-Team mit Tommi Schmitt
Der Weg zur WM 2026 begann schon vor vielen Monaten. Für die Doku "World Cup" begleitete Moderator und Podcaster Tommi Schmitt die Nationalspieler Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade über eine komplette Saison - bei ihren Vereinen, im DFB-Team und im privaten Alltag.
Die Doku zeigt persönliche Einblicke, emotionale Momente und den Traum von der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko - so nah dran wie selten zuvor. Wer besonders persönliche Perspektiven schätzt, ist hier genau richtig!
- "World Cup - mit Tommi Schmitt" ist seit dem 31. Mai im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.
"Echt": So tickt der neue ZDF-WM-Experte Christian Streich
Für die Fußball-WM tauscht Christian Streich die Seitenlinie gegen das Mikrofon. Die Doku "Echt" zeigt den Ex-Trainer und neuen ZDF-Experten als eine Person mit Haltung - weit über den Fußball hinaus. Der sehenswerte Film schildert, wie es zur außergewöhnlichen Verbundenheit zu seinem SC Freiburg kam, wie er in seiner Karriere mit Druck umging und wie er sich auf seine neue Aufgabe als TV-Experte vorbereitet.
- Die Dokumentation "Echt" können Sie seit dem 30. Mai im ZDF streamen.
American Soccer Dream: Fußballnation der Zukunft?
Angetrieben von Superstar Lionel Messi, mächtigen Milliardenkonzernen und der Vorbereitung auf die WM 2026 erlebt der Fußball in den USA einen Boom. Experten sprechen vom größten Wachstum im Sport. Wohin führt die Reise - und sind die USA auf dem Weg zur Fußball-Weltmacht?
- "American Soccer Dream" ist seit dem 8. Mai im ZDF verfügbar.
Es gibt nur einen Rudi Völler - und der hat alles erlebt
Begleitet wird das deutsche WM-Team in diesem Jahr von einem, der große Turniere selbst erlebt und geprägt hat: DFB-Sportchef Rudi Völler. Terra X History zeichnet den Weg der Fußball-Legende nach: von den Anfängen in Hanau über große Erfolge in Bremen und Italien bis hin zum WM-Titel 1990 und dem Sommermärchen von 2002.
Weggefährten und Mitspieler erzählen von besonderen Momenten auf und neben dem Platz: persönlich, emotional und absolut sehenswert.
- Rudi Völler - Eine deutsche Fußball-Legende ist seit dem 7. Juni im ZDF verfügbar.
- Bolzplatz: Wo steht das DFB-Team zum Start der WM?
- Matthäus, Klose, Lahm & Co.: ICONS - Deutsche WM-Legenden
- Green Washed? FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen
- auslandsjournal-Doku: Foulspiel unter Freunden
- 7:1 - Das Jahrhundertspiel
- Mesut Özil: Zu Gast bei Freunden
- TerraX History: Deutschlands Doppelsieg - WM 1974
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