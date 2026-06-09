Der zähe Poker um einen neuen Bayern-Vertrag für Joshua Kimmich ist bekannt. Wie dicht er schon vor einem Wechsel nach Paris stand und warum er doch in München geblieben ist.

Trotz PSG-Angebot: Warum Kimmich doch bei den Bayern blieb

Was die Ursache für die zwischenzeitliche Entfremdung vom FC Bayern war erzählt Joshua Kimmich in der ZDF-Doku "Kapitän Kimmich". Quelle: Imago

Als der FC Bayern München Anfang Mai im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain den Einzug ins Champions League-Finale verpasste, war das für einen Spieler besonders bitter. "Es war die Chance für mich, zu zeigen, dass wir besser sind als Paris", sagt Joshua Kimmich in der ZDF-Doku "Kapitän Kimmich".

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Wie konkret das PSG Angebot für Joshua Kimmich war

Es hätte nicht viel gefehlt und Kimmich wäre in diesem Spiel im Trikot der Pariser aufgelaufen. Kaum jemand wusste bislang, wie konkret die Verhandlungen zwischen Kimmich und PSG Anfang 2025 schon gediehen waren.

Es war bis zum letzten Tag nicht wirklich sicher, ob er bleibt oder nicht. „ Lina Kimmich über die Vertragsverhandlungen.

Lina Kimmich hatte sich in Paris schon Wohnungen, Kita-Plätze und das Trainingszentrum angesehen. Finanziell lag dem Paar ein "krasses" Angebot auf dem Tisch. "Wenn es jetzt nur ums Geld gegangen wäre, dann hätte ich eigentlich keine Sekunde über meine Entscheidung nachdenken müssen", sagt Kimmich.

Konflikte mit Bayern unter Tuchel belasteten Kimmich

Die Entfremdung zwischen Kimmich und den Bayern hatte schon in der Saison 2023/2024 unter Trainer Thomas Tuchel angefangen.

Es gab keine Freude, es gab keinen Spaß, es war alles angespannt. „ Bayerns Sportvorstand Max Eberl

"Ich hatte das Gefühl, dass einige Spieler und vielleicht auch Jo das Kapitel Bayern ein Stück weit schon beendet hatten", beschreibt Bayerns Sportvorstand Max Eberl in der ZDF-Doku die Stimmung, die er bei seinem Amtsantritt im März 2024 in der Kabine vorfand.

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Kimmichs Abwanderungspläne beförderte dann Eberl zunächst selbst, indem er sich offen für seinen Verkauf zeigte, um die "immense Gehaltstruktur" (Eberl) in der Mannschaft zu verändern. "Das war dann für mich schon ein neues Gefühl, dass man sagt: Ja, wenn du willst, dann kannst du gehen", erinnert sich Kimmich.

"Das trägt natürlich nicht dazu bei, dass die Bindung zwischen Verein und Spieler größer wird." Es seien viele Dinge passiert, "wo du ein bisschen die Liebe zum Verein verlierst, zu den Menschen, die in der Verantwortung waren."

Warum Kimmich unter Kompany neuen Halt fand

Das änderte sich zunächst auch nicht, nachdem Eberl und der neue Trainer Vincent Kompany ihren Sechser zur "Korsettstange" beim Neuaufbau des Kaders erklärten. Das habe die Situation ein bisschen verändert, aber nicht sofort wieder total verbessert, sagt Kimmich. "Zu 95 % sehe ich es nicht kommen, dass ich verlängere", war er noch im Sommer 2024 überzeugt.

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Den Umschwung brachte dann die Zusammenarbeit mit Vincent Kompany, von dem Kimmich ein so großes Vertrauen spürte wie von keinem Trainer zuvor. "Er hat grundsätzlich immer diese ganz hohe Basis", sagt Kompany in der Doku über den Mittelfeldspieler. Dazu komme noch etwas "das aus dem Herzen, aus dem tiefsten Punkt von deinem Körper kommt."

PSG-Angebot oder Bayern-Zukunft: Kimmichs Entscheidung

Die Verhandlungen mit den Bayern zogen sich trotzdem in die Länge, dann kam Anfang 2025 das "krasse" Angebot aus Paris. "Als dann Paris noch mal so konkret auf den Tisch gekommen ist, auch mit dieser Art und Weise, das hat mich schon gecatcht", erinnert sich Kimmich. "Ich sollte da ein wichtiges Puzzlestück sein."

Auch Ehefrau Lina wäre bereit gewesen, mit den vier Kindern nach Paris überzusiedeln. Entscheidend für Kimmichs Entschluss in München zu bleiben war dann letztlich das wiedergewonne Vertrauen in seine Bedeutung für den Klub.

Am Ende war es schon diese Vision, hier bei so einem großen Klub Kapitän zu werden. Und das ist schon was sehr Großes und etwas sehr Besonderes. „ Joshua Kimmich

Doku zeigt Kimmichs Entscheidung für Bayern im Detail

Besonders ist auch, wie nah die Zuschauer dieser Doku dem Entscheidungsprozess eines Spielers und seiner Frau kommen, in dem familiäre, sportliche und finanzielle Aspekte miteinander abgewogen werden müssen.

"Das war ein Moment der Erleichterung", sagt Lina Kimmich über den Augenblick der Entscheidung. "Dann haben wir uns kurz umarmt und ich habe ihm gesagt: Glückwunsch, so ist es gut".

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