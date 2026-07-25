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Panorama

Waldbrände in Frankreich und Spanien: Alle Entwicklungen im Blog

Beispiellose Waldbrände in Südwesteuropa:Lage in Spanien weiter angespannt - Frankreich setzt auf A400M

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Die verheerenden Waldbrände in Frankreich und Spanien breiten sich weiter aus. Frankreich setzt nun ein Militärtransportflugzeug gegen die Flammen ein. Alle Entwicklungen im Blog.

Über die Waldbrände in Frankreich und Spanien berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, zuletzt in den heute-Nachrichten am 25.07.2026 ab 12 Uhr.
Wichtige Meldungen

Zerstörung durch Waldbrände

Die Feuer zerstören große Gebiete in Spanien. Auf dem Foto sind ein ausgebranntes Haus und Auto in Burgohonfo zu sehen, einem Ort in Zentralspanien.

Quelle: epa/Raul Sanchidrian

Wichtige Meldung

260.000 auf der Flucht

Insgesamt wurden bisher in Frankreich und Spanien mindestens 260.000 Menschen evakuiert. Das entspricht etwa der Bevölkerungsgröße von Aachen oder Gelsenkirchen.

Anwohner versuchen Waldbrände zu löschen

Auch im spanischen El Tiemblo, circa 80 Kilometer westlich von Madrid, kämpfen Anwohner gegen die Brände. Das Foto zeigt einen Anwohner, der den brennenden Boden mit Wasser aus einem großen blauen Eimer löschen will.

Quelle: AFP/Cesar Manso

Mittlerweile über 70.000 Evakuierte in Spanien

In Spanien mussten inwzischen mehr als 70.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. In der Provinz Ávila, nordwestlich von Madrid, wurden 38.000 Bewohner evakuiert. In der Umgebung der Hauptstadt weitere rund 35.000 Menschen.

Einsatzleitung bei Madrid muss den Bränden weichen

Wegen der Waldbrände musste die Einsatzleitung in Cenicientos westlich von Madrid geräumt werden. Das ist auf Bildern des staatlichen Fernsehsenders RTVE zu sehen.

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197.000 Menschen in Frankreich werden evakuiert

In Frankreich wurden laut Innenminister Laurent Nunez mittlerweile 197.000 Menschen evakuiert.

Wichtige Meldung

Frankreichs Innenminister erwartet langen Kampf gegen die Feuer

Frankreichs Innenminister Laurent Nunez teilt mit, der Kampf gegen den Brand in der Region Gironde - das Gebiet rund um Bordeaux an der Atlantikküste - werde voraussichtlich "lang und sehr schwierig" sein.

Foto zeigt Evakuierte in Bordeaux

Auch in Frankreich wurden zahlreiche Menschen wegen der Waldbrände evakuiert. Das Paar auf dem Foto hat in den Messehallen in Bordeaux Unterschlupf gefunden.

Quelle: AFP/Alain Jocard

Evakuierte ruhen sich in Sporthalle aus

Das Foto zeigt eine Sporthalle in Villaviciosa de Odón, knapp 20 Kilometer westlich von Madrid. Ein Mann liegt auf einem Feldbett.

Quelle: AFP/Javier Soriano

Wichtige Meldung

Riesen-Frachtflugzeug hilft beim Löschen

Frankreich setzt im Kampf gegen einen massiven Waldbrand im Westen des Landes ein großes Frachtflugzeug ein. Die Militärmaschine vom Typ A400M soll bekämpfende Mittel auf das Feuer kippen.

Grünen-Chefin fordert mehr Klimaschutz

Angesichts der Feuer fordert Grünen-Chefin Franziska Brantner mehr Aufmerksamkeit für den Klimaschutz. "Diese Brände zeigen erneut, wie verletzlich unsere Gesellschaften durch die Folgen der Klimakrise geworden sind." Umso wichtiger sei es, "jetzt entschlossen zu helfen und gleichzeitig alles dafür zu tun, solche Katastrophen künftig zu begrenzen."

Feuer nahe Madrid breiten sich nicht mehr so stark aus

Am Samstag breiten sich die Flammen nahe Madrid laut Regierungsangaben aufgrund "erheblich" besserer Bedingungen aber nur noch wenig aus. Trotzdem waren Teile der Gegend weiter in Rauch gehüllt. Brandgeruch drang bis ins Zentrum Madrids vor.

Waldbrände in Frankreich weiten sich aus

Die Waldbrände in Frankreich weiten sich immer weiter aus – Behörden sprechen von einem nie dagewesenen Ausmaß. Rund um die Stadt Bordeaux mussten 140.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Videoplayer
Wichtige Meldung

Frankreich: Neues Ausmaß an Bränden

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez betonte, das Land habe noch nie zuvor Brände in diesem Ausmaß erlebt, und versprach, "alles zu tun", um die Stadt Bordeaux zu schützen.

Insgesamt kämpften die Einsatzkräfte in Frankreich laut Innenminister Nuñez gegen 32 aktive Waldbrände unterschiedlicher Stärke.

Spanien: Feuer aktuell "nicht zu löschen"

In Spanien verschärfte sich die Lage rund um die Hauptstadt Madrid. Das dortige Großfeuer sei "auf seinem Höhepunkt" und derzeit "nicht zu löschen", sagte der Leiter des Katastrophenschutzes der Regionalregierung, Carlos Novillo. Wegen starken Winds könne sich der Brand weiter ausbreiten. Mit Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde werde der Einsatz für die Feuerwehr am Samstag schwieriger, so das spanische Innenministerium.

Mehr als 160.000 Menschen mussten bisher fliehen

141.000 Menschen im Südwesten Frankreichs mussten schon ihr Zuhause verlassen, in Spanien im Großraum der Hauptstadt Madrid wurden rund 25.000 zur Evakuierung aufgefordert.

Frankreich und Spanien: Zehntausende fliehen vor Waldbränden

Frankreich und Spanien: Zehntausende fliehen vor Waldbränden

Verheerende Waldbrände breiten sich in Frankreich und Spanien weiter aus. In unserem Liveblog können Sie alle aktuellen Entwicklungen lesen. Eine aktuelle Zusammenfassung der Lage finden Sie hier:

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Über die Waldbrände in Frankreich und Spanien berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, zuletzt in den heute-Nachrichten am 25.07.2026 ab 12 Uhr.
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WaldbrändeFrankreichSpanien

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