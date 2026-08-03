Deutschland ist Eis-Europameister:Kein Sommer ohne Eis: Heiß geliebt trotz hohem Preis
von Karen Grass
Die Zeiten, als Eis noch vom kleinen Taschengeld bezahlt werden konnte, sind vorbei. Stattdessen: eine Kugel für mehrere Euro, Eis am Stiel für 2,90 Euro. Warum ist Eis so teuer?
Der Preis scheint zumindest den Konsum nicht zu dämpfen, denn: Ist der Sommer heiß, boomt Eis. Und in diesem Jahr besonders: Laut Statistischem Bundesamt stieg der Speiseeis-Absatz in Supermärkten in der letzten Juniwoche, zur Zeit der großen Hitzewelle, um 90 Prozent gegenüber einer durchschnittlichen Sommerwoche.
Deutschland ist Europas größter Eisproduzent
Laut Eurostat produzierte Deutschland mit zuletzt rund 607 Millionen Litern sogar mehr Speiseeis als jedes andere EU-Land. Ist der Speiseeisverkauf also ein gutes Geschäft? Tatsächlich lässt sich das pauschal nicht beantworten, denn die Branche ist sehr heterogen und damit auch unterschiedlich lukrativ.
Alle Eishersteller kämpfen mit gestiegenen Kosten
Agrarökonom Sebastian Hess von der Universität Hohenheim nennt Gründe für die Preisgestaltung beim Speiseeis:
Diese Faktoren spürten Eisdielen natürlich auch, erzählt Davide Nestola, der in vierter Generation in einer familiengeführten Eisdiele in Mainz arbeitet: "Besonders bei Pistazien, Kirschen und Erdbeeren merken wir den Preisanstieg." Die Beeren kaufen sie bewusst vom regionalen Landwirt.
Insgesamt seien ihre Kosten für die Eisdiele in den vergangenen Jahren um etwa ein Drittel gestiegen, schätzt Nestola - so koste zum Beispiel die Miete für das kleine Ladenlokal heute 1.000 Euro monatlich.
Impulskäufe können Eisdielen helfen
Anders als bei der industriellen Produktion sei bei Eisdielen jedoch ein weiterer Faktor besonders wichtig für den Gewinn, so Ökonom Hess: nämlich, wie sich Mietkosten und Lagevorteil die Waage halten. Für selbstgemachtes Eis in guter Lage seien Menschen schließlich teils bereit, mehr zu zahlen, zumal bei großer Hitze: "Da greift das Prinzip: Ich will jetzt sofort ein Eis und diesen kleinen Luxus will ich mir gönnen", sagt Hess.
Auch damit ließen sich heute in Metropolen Preise von teils mehreren Euro pro Kugel erklären. Nestolas Eispavillon liegt dagegen nicht in der Innenstadt - seine Kugel kostet 1,60 Euro.
So entwickeln sich Eispreise und Kaufkraft
Auch wenn die Preise für Eis am Stiel ebenfalls stark gestiegen sind: Das Gefühl, dass der Eisgenuss hier früher ebenfalls nicht so zu Buche schlug, ist genau das: ein Gefühl. Ökonom Christoph Schröder vom Institut der Deutschen Wirtschaft hat die Preisentwicklung beim Speiseeis analysiert und die Preise für Kiosk-Eis mit der Lohnentwicklung in Relation gesetzt.
Quintessenz: Die Kaufkraft für Eis ist seit dem Jahr 2000 zwar gesunken, aber nicht dramatisch. Dieses Jahr wächst sie sogar wieder leicht, da die Löhne steigen und große Preissprünge ausgeblieben sind: Ein Magnum etwa kostet 2,90 Euro (UVP) - so viel wie 2025. "Womöglich aus verkaufspsychologischen Gründen, um die Drei vor dem Komma nicht zu reißen", vermutet Schröder.
"Aber auch die meisten anderen Eissorten bleiben 2026 im Preis stabil", sagt Schröder. Mengenmäßig machte Eis für den Verzehr zu Hause mit gut 75 Prozent den Löwenanteil aus, so der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie. Und da gilt:
Deshalb habe man da auch weniger Teuerung gesehen als etwa bei Kiosk-Eis oder in der Eisdiele, so Schröder weiter.
Warum die Eisproduktion Risiken birgt
Hinzu kommt: Industriell hergestelltes Speiseeis ist ein kompliziertes Produkt. So urteilte auch Eis-Entwickler Andrew Sztehlo.
Es gebe Dinge, die im komischen Winkel zueinander stehen, Dinge, die Wasser mögen, Dinge, die Wasser nicht mögen. Und all das müsse zusammenkommen, um ein Eishörnchen zu produzieren, erklärte Sztehlo.
Die teils empfindlichen Zutaten mit unterschiedlichen Schmelzpunkten müssen bei industriell gefertigtem Eis zusammengebracht und von der Herstellung über Transport bis zur Verkaufstheke stetig gekühlt werden. Das verursacht hohe Energie- und Logistikkosten.
Umsatz von Speiseeis von Wetter abhängig
Rohstoffe wie Kakao, Zucker und Vanille unterliegen wiederum schwankenden Weltmarktpreisen: "Da können auch große Produzenten nur bedingt Einfluss auf die Einkaufspreise nehmen, und so birgt die Herstellung für sie durchaus unplanbare Risiken", sagt Agrarökonom Hess.
Gleichzeitig hängt der Absatz von Eis stark vom Wetter ab. Und zu guter Letzt geraten etablierte Markenhersteller auch durch die Konkurrenz der Handelseigenmarken unter Druck.
Womöglich, meint Hess, sei die Eisproduktion deshalb aus Sicht der Industrie weniger lukrativ als andere Sparten. Das britische Unternehmen Unilever beispielsweise, das neben Nahrungsmitteln unter anderem auch Hygiene- und Kosmetikartikel produziert, hat Ende 2025 seine Eissparte mit Marken wie Magnum, Langnese und Ben & Jerry's unter anderem mit Verweis auf die hohen Kosten abgespalten.
Karen Grass ist Redakteurin der ZDF-Sendung WISO.
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