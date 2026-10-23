Werbung für Stromzähler-Wechsel:Smart Meter: Warum beim Zählertausch keine Eile nötig ist
von Frank Gollenbeck
Eine Firma wirbt bundesweit per Brief für den schnellen Umstieg auf Smart Meter. Verbraucherschützer raten zur Gelassenheit: Für die meisten Haushalte bestehe kein Handlungsdruck.
Die Tage analoger Ferraris-Stromzähler mit schwarzem Gehäuse und Drehscheibe sind gezählt: Bis 2032 sollen alle Haushalte mindestens mit einer digitalen Messeinrichtung ausgestattet werden. Nur bestimmte Verbrauchergruppen erhalten verpflichtend ein intelligentes Messsystem (iMSys), auch Smart Meter genannt.
Ein Smart Meter ist ein vollwertiger, durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizierter Stromzähler mit einem hochgesicherten Kommunikationsmodul (Smart-Meter-Gateway), der den Stromverbrauch im Viertelstundentakt misst, Daten verschlüsselt überträgt und auch die Steuerung von Geräten (wie Wärmepumpen oder Wallboxen) ermöglicht.
Werbeschreiben mit offiziellem Anstrich
Bundesweit verschickt die Firma Deutsche Messwesen GmbH derzeit Werbeschreiben, die zum Einbau von Smart Metern drängen. Laut Christina Wallraf, Referentin Energiemarkt bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (NRW), erwecken die Briefe fälschlicherweise den Eindruck eines offiziellen Schreibens.
Der Einbau könne freiwillig geschehen, müsse es aber nicht, so Wallraf.
Nicht jeder Haushalt braucht einen Smart Meter
Die Verbraucherzentrale NRW warnt vor dem Druck, der mit dem Schreiben ausgeübt wird. Viele Haushalte benötigen keinen Smart Meter. "Zudem können alle Haushalte abwarten, bis sie von ihrem Messstellenbetreiber vor Ort angeschrieben werden", sagt Wallraf. Die Pflicht, einen Smart Meter in bestimmte Haushalte einzubauen, liegt allein beim Messstellenbetreiber, und das auch nur unter bestimmten Voraussetzungen.
- Großverbraucher: Ab 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch (Durchschnitt der letzten drei Jahre)
- Stromerzeuger: Photovoltaik (unter anderem Anlagen ab sieben Kilowatt kWp)
- Steuerbare Geräte: Haushalte mit Wärmepumpe, E-Auto-Ladestation (Wallbox) oder einer Nachtspeicherheizung
Wer wird wann umgerüstet?
Der Zählertausch erfolgt schrittweise: Bis Ende 2032 müssen 90 Prozent der Pflichtfälle (private Haushalte sowie Unternehmen) umgerüstet sein. Unabhängig davon darf der Messstellenbetreiber einen Smart Meter auch bei allen übrigen Haushalten einbauen ("optionale Ausstattung"). Auch in diesen Fällen müssen Verbraucher den Einbau grundsätzlich akzeptieren.
Drei Monate Vorlauf für Verbraucher
Der Zählertausch kündigt sich an: "Über den Einbau müssen Kunden drei Monate im Voraus informiert werden", so Wallraf. Also, Zeit genug, um auch Alternativanbieter zu prüfen. Den genauen Termin gibt es zwei Wochen vorher schriftlich.
Smart-Meter-Anbieter frei wählbar
Auch wenn der Einbau unvermeidbar ist: Der Messstellenbetreiber ist keineswegs in Stein gemeißelt. Zwar übernimmt standardmäßig der grundzuständige Messstellenbetreiber das Ruder, doch Verbraucher haben stets das Recht auf freie Wahl des Dienstleisters.
Die gesetzlichen Preisobergrenzen gelten nur für den grundzuständigen Messstellenbetreiber. Wettbewerbliche Anbieter können andere Preise verlangen - teurere Verträge sind daher durchaus möglich.
Was Smart Meter kosten
Im Gesetz sind Obergrenzen für die jährlichen Kosten festgesetzt. Diese hängen vom Jahresverbrauch und den benutzten Geräten ab.
In den Kosten enthalten sind Installation, Betrieb und Wartung des Smart Meters. Wenn der Messstellenbetreiber einen Smart Meter installiert, obwohl man nicht zur Pflichtgruppe gehört, beträgt die Höchstgrenze 30 Euro jährlich. Bei Photovoltaik-Anlagen und steuerbaren Geräten kommen noch 50 Euro pro Jahr für eine Steuerbox hinzu.
Smart Meter im Mietshaus: Wer entscheidet?
Grundsätzlich besteht auch für Mieter ein Wahlrecht beim Messstellenbetreiber. Seit 2021 kann jedoch der Vermieter die Regie übernehmen - vorausgesetzt, das gesamte Gebäude wird digitalisiert und der Smart Meter misst neben Strom mindestens eine weitere Energieart wie Gas, Fernwärme oder Heizwärme.
Mit Smart Meter Stromkosten senken
Wenn Verbraucher Strom dann nutzen, wenn gerade viel Strom aus Wind- oder Solaranlagen verfügbar ist, wird nicht nur das Netz entlastet. Der Strom ist auch günstiger. Verbraucher profitieren aber nur, wenn sie einen dynamischen Tarif abgeschlossen haben. Nur ein Smart Meter kann den zeitgenauen Stromverbrauch erfassen, der für die Abrechnung dynamischer Tarife erforderlich ist.
Warum Smart Meter für die Energiewende wichtig sind
"Smart Meter sind ein zentraler Baustein für das Gelingen der Energiewende", erklärt Wallraf. Bis 2030 sollen 80 Prozent des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Weil Wind und Sonneneinstrahlung schwanken, gerät das Stromnetz zeitweise stärker unter Belastung. "Netzbetreiber können mit Smart Meter und Steuerbox den Strom von Wärmepumpen oder E-Autos drosseln, auch so sollen Netzengpässe vermieden werden", sagt Wallraf.
Für Verbraucher könnte künftig auch ein sogenannter Smart Meter Light eine Rolle spielen. Dabei handelt es sich um ein vom Bund diskutiertes, kostengünstigeres Konzept, das den Stromverbrauch ebenfalls digital im Viertelstundentakt erfasst und überträgt, aber ohne das aufwendige Smart-Meter-Gateway und ohne Steuerkanal auskommt.
Frank Gollenbeck ist Redakteur der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zum Thema Strom
WISO - Wirtschaft erklärt:Warum Strom bei uns so teuer ist und wer daran was verdientvon Selma Schmitt und Hanna Zimmermannmit Video9:58
Nach Wahlniederlagen der CDU:Stromsteuer: Merz will Senkung auf alle ausweitenmit Video12:32
Stromverbrauch bei Abwesenheit senken:Warum sich ein Stromspar-Check vor dem Urlaub lohntvon Jenna Busannymit Video0:52
Energy Sharing in Deutschland:Solarstrom mit den Nachbarn teilen: Worauf es ankommtvon Christoph Voigtmit Video0:45
Weitere Ratgeber-Themen
Richtig vererben:Testament erstellen: Worauf es ankommtvon Viviane Rinderknechtmit Video1:04
- FAQ
Vor der kalten Jahreszeit:Grippe: Warum Hersteller ihre Impfstoffe anpassen müssenmit Video0:23
Zufrieden in die Rente starten:Ruhestand vorbereiten: So glückt der Übergang in die Rentevon Eva Mühlenbäumermit Video6:56
Sicher durch Laub, Nässe, Kälte und Co.:Herbst-Check fürs E-Bike: Darauf sollten Sie achtenvon Alexander Bonengelmit Video4:31