Gratis-Börsenstrom durch Smart Meter?:So könnten Verbraucher beim Strom profitieren
von Hans Koberstein
Die Strompreise an der Börse sanken mehrere Tage hintereinander auf null Euro und weniger. Verbraucher könnten davon profitieren. Doch es gibt ein Problem.
Deutschland steckt mitten in einer Energiekrise mit Rekordpreisen an den Tankstellen. Gleichzeitig passiert an der Strombörse das genaue Gegenteil: Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit sanken die Strompreise zuletzt gleich mehrere Tage hintereinander auf null Euro.
Grund dafür ist der Ausbau von Windrädern und Photovoltaik-Anlagen. Der viele Ökostrom drückt die Börsenpreise, sie rutschen stundenweise sogar unter die Null Euro-Marke. Dann bekommt der Käufer neben Gratisstrom auch noch Geld, beschreibt Kora Töpfer von der Europäischen Strombörse EPEX Spot:
Energiekonzerne profitieren
Können sich einfache Verbraucher dann den Strom mit Bargeld obendrauf auch von der Börse holen? Töpfer winkt ab: "Die Börse ist ein Großhandelsmarkt", erklärt sie. Dort handeln vor allem die Energiekonzerne und profitieren von den niedrigen Preisen.
Profitieren könnten auch die Haushalte. Wenn sie ihren Stromverbrauch auf die günstigen Zeiten verschieben können und einen dynamischen Stromtarif haben. Dafür brauchen sie einen Smart Meter, also einen intelligenten Stromzähler. Der misst den Verbrauch stündlich und meldet ihn für die Abrechnung weiter. Doch bei der digitalen Technik fangen die Probleme in Deutschland an.
Beim deutschen Smart Meter fangen die Probleme an
Andere europäische Länder haben die intelligenten Zähler längst in allen Haushalten installiert: Spanien, Portugal, Italien, Schweden - die Liste ist lang. Und Deutschland? Hierzulande haben erst 5,5 Prozent aller Haushalte einen Smart Meter.
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"Jämmerlich", urteilt Robert Busch vom Bundesverband der Neuen Energiewirtschaft.
Und selbst wenn ein Smart Meter installiert ist, gebe es Probleme, sagt Busch. In 20 Prozent aller Fälle würden die intelligenten Zähler nicht das tun, was sie tun sollten. Busch zählt die wichtigsten Gründe auf: Probleme bei der digitalen Datenübertragung, bei der Funkübertragung sowie Software-Probleme.
Digitale Warteschleife
Benjamin Ewald in Garmisch-Partenkirchen gehört zu den wenigen in Deutschland, die schon einen Smart Meter haben. Der Handwerksmeister pendelt täglich 120 Kilometer mit seinem Elektroauto, kann an seiner heimischen Wallbox laden und will mit einem dynamischen Stromtarif seine Kosten senken.
Zuletzt war ein Software-Update das Problem. Die örtlichen Gemeindewerke erklären, dass sie nicht glücklich damit seien, wie in Deutschland der Einbau von Smart Metern läuft. Es werde "noch viele Software-Updates geben, bis alles reibungslos läuft", heißt es von den Gemeindewerken auf Anfrage von ZDF frontal.
Auch die zuständige Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ist nicht zufrieden mit dem schleppenden Einbau von Smart Metern in Deutschland. Man arbeite bereits an einer Gesetzesnovelle, lässt ihr Ministerium auf Nachfrage von ZDF frontal erklären.
"Es muss auf jeden Fall schneller gehen", fordert Benjamin Ewald und schaut auf seiner App nach dem aktuellen Börsenpreis für Strom: Der ist wieder einmal negativ.
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