Durch undichte Fenster und Türen geht Wärme verloren und kalte Luft strömt in die Wohnung. Diese Maßnahmen helfen, undichte Stellen zu finden und vorübergehend Abhilfe zu schaffen.

Bei Problemen mit Zugluft muss nicht sofort ein neues Fenster her. Ein Energieberater checkt Notfalllösungen und dauerhafte Mittel, um undichte Fenster und Türen abzudichten. Was wirklich hilft. 05.10.2026 | 5:47 min

Pfeifende Luft, Durchzug, kalte Böden: Zugluft lässt Wohnungen schnell ungemütlich werden. Energieberater Michael Wilges erklärt: "In der Regel startet die Zugluft tatsächlich im Treppenhaus." Allein durch die Höhendifferenz könne ein Kamineffekt entstehen. Außerdem könnten poröse Fensterdichtungen gerade in älteren Gebäuden dafür sorgen, dass ständig kalte Luft durchströmt.

Undichte Stellen an Fenstern mit Papier oder Kerzenflamme erkennen

Ein optischer Hinweis auf Zugluft können laut Michael Wilges dunkle Staubablagerungen rund um den Fensterrahmen sein. Sie entstehen dort, wo über längere Zeit Luft durch kleine Spalten strömt und sich Straßenstaub, Pollen oder anderer Schmutz absetzt.

Ob es tatsächlich zieht, lässt sich auch mit einer Kerzenflamme prüfen: Bewegt sie sich deutlich, obwohl das Fenster geschlossen ist, spricht das für eine undichte Stelle.

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Auch mit einem Blatt Papier lässt sich die Dichtigkeit überprüfen: Dafür das Blatt zwischen Fensterflügel und Rahmen klemmen. Lässt sich das Papier ohne Widerstand herausziehen, liegt das Fenster nicht mehr ausreichend dicht am Rahmen an.

Dichtungsband als Übergangslösung bei undichten Fenstern

Sind alte oder poröse Fensterdichtungen die Ursache von Zugluft, können selbstklebende Dichtungsbänder die Spalten vorübergehend schließen. Erhältlich sind sie unter anderem aus Gummi, Silikon oder Schaumstoff. Zehn Meter kosten je nach Material etwa zehn bis 20 Euro.

Entscheidend ist die richtige Stärke: Ist das Band zu dick, kann zu viel Druck auf das Fenster entstehen und es langfristig verziehen. Energieberater Wilges empfiehlt deshalb, mit einem möglichst dünnen Dichtungsband zu beginnen. Zwischendurch sollte immer überprüft werden, ob sich das Fenster weiterhin problemlos schließen lässt. Vor dem Anbringen muss die Fläche sauber sein, um einen guten Halt zu garantieren.

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Anpressdruck bei undichten Fenstern überprüfen

Wenn die Fensterflügel nicht fest genug gegen die Dichtung gedrückt werden, kann ebenfalls Zugluft entstehen. Ein möglicher Hinweis: Der Flügel lässt sich selbst bei geschlossenem Fenster leicht hin- und herschieben. Bei nahezu allen modernen Dreh-Kipp-Fenstern lässt sich der Anpressdruck über verstellbare Beschläge regulieren. Sie befinden sich in der Regel im Innenrahmen des Fensters, meist in der Nähe des Griffs. Um Beschläge und Dichtungen nicht zu beschädigen, sollte der Druck nicht zu hoch sein.

Wohnungstür auf Zugluft prüfen und abdichten

Ob die Wohnungstür dicht schließt und keine kalte Luft aus dem Treppenhaus hereinkommt, lässt sich einfach mit einer Taschenlampe feststellen: Scheint Licht durch den Spalt, kann dort auch Luft eindringen.

Abhilfe schaffen Zugluftstopper, zum Beispiel Modelle aus Schaumstoff. Sie werden einfach unter die Tür geschoben und sind schnell montiert. Meist kosten sie um die zehn Euro und können - anders als provisorische Fensterdichtungen - dauerhaft verwendet werden. Hier gibt es auch selbstklebende Modelle. Bürsten können bei unebenen Böden helfen, während Silikonlippen nur für glatte Untergründe geeignet sind. Mieter sollten solche Lösungen im Zweifel mit dem Vermieter abstimmen, weil beim Entfernen Kleberückstände an der Tür entstehen können.

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Nach dem Abdichten regelmäßig stoßlüften und Schimmelbildung vermeiden

Kleinere Maßnahmen gegen Zugluft lassen sich übergangsweise selbst umsetzen, erklärt Energieberater Michael Wilges: "Die können sehr dabei helfen, den Winter zu überbrücken." Wichtig sei allerdings, dass regelmäßig stoßgelüftet werde, so Wilges weiter. Dann sei durch die Maßnahmen gegen Zugluft in der Regel auch keine erhöhte Schimmelgefahr zu erwarten.

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