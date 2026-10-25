Viele Pflanzen ziehen sich in der kalten Jahreszeit zurück. Einige behalten jedoch ihr Laub und bringen Farbe in den Garten. Welche Arten für verschiedene Standorte geeignet sind.

Herbstkamelie, Stechpalme, Orangenblume und Co. bringen auch in der kalten Jahreszeit etwas Farbe in den Garten. Garten-Expertin Anja Koenzen zeigt immergrüne Pflanzen, die im Winter Akzente setzen. 13.10.2026 | 6:34 min

Pflanzen schützen sich auf unterschiedliche Weise vor dem Erfrieren, vor dem Vertrocknen bei Frost oder vor Bruch durch die Schneelast im Winter. So werfen Bäume zum Beispiel ihre Blätter ab und Stauden ziehen sich in den Boden zurück. Bei wenig Licht und niedrigen Temperaturen fahren viele Pflanzen ihren Stoffwechsel ohnehin herunter.

Die Natur wäre grau und eintönig, gäbe es die Immergrünen nicht. Denn einige Pflanzen haben Strategien entwickelt, mit denen sie die kalte Jahreszeit überbrücken, ohne ihr Laub zu verlieren. Sie sind rund ums Jahr grün. Mit ihnen lässt sich die triste Jahreszeit aufhellen.

Ein Blick in die Gärtnereien zeigt, dass es eine erstaunliche Vielfalt gibt, die viele Einsatzmöglichkeiten für den Garten, aber besonders auch für Balkon und Terrasse bieten.

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Entscheidend für die Auswahl sind die Bedingungen vor Ort. Nicht jeder Garten ist gleich. Es gibt unterschiedliche Böden, unterschiedliche Lichtverhältnisse und auch das Kleinklima ist oft anders. Aber für alle Standorte gibt es geeignete Pflanzen.

Eibe im Garten: Vielseitig, robust, pflegeleicht

Ein Alleskönner in puncto Licht und Schatten ist die Eibe, ein heimisches Gehölz, das außerdem mit fast allen Böden klarkommt und äußerst pflegeleicht ist. Durch Schnitt kann es an jeden Platz angepasst werden. Spezielle Sorten vergrößern dabei noch die Einsatzmöglichkeiten. Ob frei wachsend als Solitär, als Hecke oder als formgeschnittene Kugel oder Kegel, alles liegt in der Hand des Gärners.

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Kiefern und Laubgehölze für mehr Abwechslung

Aber nicht nur mit Eiben lassen sich grüne Winteraspekte im Garten gestalten. Zwar gibt es auch andere immergrüne Koniferen, aber Thuja oder Scheinzypressen setzen optisch eher wenige Akzente. Dann schon lieber eine schöne kleinwüchsige Kiefer. Toppen kann man aber das Erscheinungsbild mit immergrünen Laubgehölzen.

Rhododendron und Traubenheide für schattige Gartenbereiche

Klassiker für schattige Plätze ist der Rhododendron mit seinen vielen Sorten, aber nur die wenigsten davon gedeihen auf kalkigen Böden. Interessante Aspekte liefert dann auch Leucothea, die Traubenheide, die es in verschiedenen Laubfarben gibt und die mit einem flammroten Frühjahrsaustrieb einen weiteren Hingucker bietet. Sie liebt wie der Rhododendron leicht saure Böden und mag es windgeschützt. Einige Sorten sind je nach Region nicht ganz winterhart.

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Lavendelheide als vielseitige Alternative

Aus der Familie der Erikagewächse stammt die Lavendelheide Pieris. Es ist eine Alternative zu Leucothea, denn sie verträgt auch kalkhaltige Böden und mag eher halbschattige bis leicht besonnte Plätze. Neben einer üppigen Blüte im Frühjahr und einem bunten Laubaustrieb gibt es weißbunt gefärbte Sorten, die interessante Aspekte für den Garten bieten.

Mahonie und Skimmie als besondere Winterblicke

In einem individuell gestalteten Garten ist die Mahonie mit ihrer sehr bizarren Wuchsform unverzichtbar. Die kräftigen Sträucher mit den großen, gezackten und gezähnten Blättern kommen an einem hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung voll zur Geltung. Ihre Blütezeit im Spätherbst - oder sogar im Winter - fällt deutlich aus dem Üblichen heraus.

Skimmien tragen sogar im Winter auffällig gefärbte Blütenknospen (Achtung: Es gibt Männchen und Weibchen auf getrennten Pflanzen) und besitzen ein leuchtendes Laub. Auch sie gedeihen im Halbschatten am besten.

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Immergrüne für den Balkon

Die meisten dieser Gehölze lassen sich auch in Kübeln halten, bedürfen dann aber aufmerksamer Pflege, denn Staunässe oder pralle Sonne vertragen sie nicht. Aber sie lassen sich optimal mit immergrünen Stauden kombinieren und ergeben dann ein prächtiges Bild.

Wer dabei noch andere Sinne ins Spiel bringen möchte, dem seien Lavendel oder Currykraut empfohlen, denn sie duften auch im Winter. Auch das Heiligenkraut Santolina passt in das Bild, denn alle drei zieren durch ein edles silbriges Laub.

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Renner unter den bunten Immergrünen sind allerdings die vielen Sorten von Heuchera, die es in den unterschiedlichsten Laubfarben von dunkel weinrot bis hin zu leuchtend frischgrün oder gescheckt gibt und für jeden Geschmack oder jede Kombination etwas bieten.

Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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