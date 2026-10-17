Schramme entdeckt? Nicht jeder Kratzer am Auto erfordert gleich eine Reparatur. Je nach Art und Ausmaß des Schadens kommen unterschiedliche Möglichkeiten zur Behandlung infrage.

Kratzer am Auto sind ärgerlich. Oft lassen sie sich aber leichter beheben, als man denkt. Welche Schäden mit welchen Mitteln selbst ausgebessert werden können und wann fachliche Hilfe nötig ist. 28.09.2026 | 5:58 min

Ein Ast streift beim Einparken die Tür, ein Schlüsselbund rutscht am Kotflügel entlang und schon ziehen sich feine Kratzer durch den Lack. Das ist ärgerlich, aber nicht immer gleich ein Fall für die Werkstatt. Ob Polieren genügt oder eine Reparatur nötig ist, entscheidet vor allem die Tiefe des Kratzers.

Warum man Lackkratzer entfernen sollte

Ein feiner Kratzer im Klarlack ist zunächst nur ein Schönheitsfehler. Reicht er tiefer, verliert die Karosserie ihren Schutz: Feuchtigkeit dringt bis zum Blech vor - und dort beginnt der Rost. Autoaufbereiter Manuel Wenske weiß:

Je tiefer der Kratzer, desto wichtiger ist eine zeitnahe Reparatur. „ Manuel Wenske, Autoaufbereiter

Aus einem kleinen Lackschaden könne sonst eine deutlich größere Baustelle werden, gibt Wenske zu bedenken.

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Diese Kratzer gehören in die Werkstatt

Wie tief eine Schramme reicht, verrät ein einfacher Check. "Fahren Sie mit dem Fingernagel quer über den Kratzer: Bleibt er nicht hängen, lässt sich die Stelle oft selbst polieren." Hake der Nagel deutlich ein oder seien bereits Grundierung oder Metall zu sehen, sollte ein Fachbetrieb den Schaden prüfen, erklärt Wenske. Ist der Lack erst einmal abgetragen, hilft Polieren nicht mehr weiter.

Selbst Hand anlegen lohnt sich also nur bei feinen Schrammen und oberflächlichen Kratzern. Doch vor solch einer Behandlung sollte das Auto vorbereitet werden.

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Kratzer richtig für die Behandlung vorbereiten

Das A und O ist Sauberkeit: Zuerst geht es in die Waschanlage, am besten ohne Wachsprogramm. Danach letzte Staub- und Sandkörnchen behutsam entfernen und den Lack mit einem sauberen Mikrofasertuch trocknen. Wer über Schmutz poliert, reibt ihn in den Lack und handelt sich neue Kratzer ein.

Ideal ist ein schattiger Platz, denn auf sonnenheißem Lack trocknen Pflegemittel schnell an und hinterlassen Schlieren.

Was eine Politur leisten kann

Eine Autopolitur trägt eine hauchdünne Schicht Klarlack ab und glättet so leichte Spuren wie feine Waschkratzer. Der Lack gewinnt seinen Glanz zurück, tiefere Kratzer allerdings bleiben.

Wichtig sind wenig Druck und ein sauberes Polierpad. Am besten erst eine kleine Stelle behandeln und das Ergebnis bei gutem Licht prüfen. Verschwindet die Spur nicht, bringt auch kräftigeres Reiben nichts.

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Vorsicht bei Mattlack: Hier kann Polieren glänzende Flecken hinterlassen, am besten vorher fachlichen Rat einholen.

Wann Kratzerpaste helfen kann

Bei etwas deutlicheren, aber noch oberflächlichen Kratzern kann eine spezielle Kratzerpaste mehr ausrichten als eine milde Politur. Auch sie glättet den Lack rund um den Kratzer, ersetzt aber keinen fehlenden Farblack. Weil sie stärker schleift, gilt: sparsam auftragen.

Kratzerpasten hinterließen durch ihre stärkere Schleifleistung oft matte Stellen, erklärt Wenske. Die behandelte Fläche solle deshalb anschließend immer mit einer feinen Hochglanzpolitur und einer Versiegelung nachbearbeitet werden.

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Worauf bei Reparatursets zu achten ist

Manche Sets arbeiten in drei Schritten: anschleifen, polieren und die Stelle abschließend fixieren. Schon der erste Schritt verlangt Fingerspitzengefühl. "Beim Anschleifen wird Lack abgetragen." Wer zu lange oder mit zu viel Druck arbeite, könne den Klarlack durchschleifen und den Schaden vergrößern, warnt Wenske.

Man sollte also die Anleitung genau lesen und bei tiefen Schrammen nicht auf gut Glück drauflosschleifen. Ein Set kann einen Kratzer optisch abmildern, doch jeder Schleifgang greift auch die intakte Fläche drumherum an. Eine weitere einfache Behandlung gelingt auch mit dem Lackstift.

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Den passenden Lackstift finden

Fehlt an kleinen Stellen der Farblack, helfen Lackstifte vom Autohersteller. Entscheidend ist dabei der Farbcode, nicht der Name der Farbe: Selbst ähnlich klingende Töne können sich sichtbar unterscheiden.

Je nach Modell steht der Code auf einem Aufkleber oder dem Typenschild, etwa im Türrahmen, unter der Motorhaube oder im Kofferraum, manchmal auch in den Fahrzeugpapieren. Wer nicht fündig wird, fragt beim Hersteller oder in der Vertragswerkstatt nach.

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