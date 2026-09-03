E-Autos boomen in Deutschland wie nie zuvor. Nicht nur Neuwagen, auch Gebrauchte sind heiß begehrt. Ein ADAC-Experte erklärt, welche Kriterien beim Kauf besonders wichtig sind.

Roman Suthold vom ADAC Nordrhein e. V. erklärt, worauf es bei gebrauchten E-Autos in Bezug auf den Akku ankommt und welche Vorteile E-Autos gegenüber Benzinern haben. 17.08.2026 | 5:22 min

Eine Studie des Autoversicherers HUK Coburg bestätigt einen bundesweiten Trend: Im zweiten Quartal 2026 hat sich der Anteil der Umsteiger von Benziner auf E-Neuwagen gegenüber 2024 verdreifacht, bei den Gebrauchten sieht es ähnlich aus.

Dieser Trend ist nicht nur ein vorübergehender Effekt, bestätigt Roman Suthold vom ADAC Nordrhein: "Das ist kein kurzfristiger Hype, sondern der Beginn einer nachhaltigen Marktstabilisierung." Jahrelang sei der Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos gelähmt gewesen, weil das Angebot fehlte und Unsicherheit herrschte.

Der Gebrauchtwagenmarkt macht die E-Mobilität jetzt erstmals für breite Schichten bezahlbar. „ Prof. Dr. Roman Suthold, ADAC Nordrhein e. V.

Die Gebrauchtwagenpreise lägen teils 15 bis 20 Prozent unter vergleichbaren Verbrennern, berichtet Suthold. Da gleichzeitig die Spritpreise hoch seien, reagierten die Autofahrer schlicht rational.

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Diese Punkte sollten vor dem Kauf stimmen

Entsprechen Akku-Zustand und Software-Kompatibilität den Wünschen des Käufers, dann sind die wichtigsten elektrospezifischen Kriterien beim Kauf erfüllt. Da genau diese entscheidenden Aspekte eines gebrauchten E-Wagens nicht von außen einsehbar sind, sind Blindkäufe hier keine gute Wahl.

So prüfen Sie den Zustand des Akkus eines E-Autos

Lange Zeit zögerten viele Verbraucher beim Kauf eines gebrauchten E-Autos insbesondere wegen Unklarheiten über Zustand und Laufzeit des Akkus. Hier sind mittlerweile verlässliche Erfahrungswerte vorhanden. Oft hat sich gezeigt, dass die Haltbarkeit von Akkus deutlich länger ist als anfangs befürchtet.

Der wichtigste Wert eines E-Auto-Akkus ist der State of Health (SoH), der, wenn man so will, den Gesundheitszustand der Batterie angibt. Dazu Roman Suthold: "Der ADAC rät dringend zu einem herstellerunabhängigen Zertifikat." Das gebe es zum Beispiel über das ADAC-Batteriezertifikat, aber genauso böten etablierte Prüfgesellschaften wie TÜV und DEKRA schnelle Akku-Tests bei ihren Partnern an.

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"Achten Sie zudem auf die Restgarantie der Hersteller - meist acht Jahre oder 160.000 Kilometer." Und man solle sich belegen lassen, ob das Auto überwiegend schonend an der Wallbox geladen wurde, rät Suthold. Mithilfe dieser Angaben liegen seriöse Werte vor, die den Zustand des Akkus beschreiben.

Auf Angaben des Herstellers bezüglich Laufzeiten und Reichweiten sollte man keine allzu große Erwartungen setzen. Denn diese Werte werden meist unter Laborbedingungen ermittelt und sagen über die Praxis wenig aus.

Auf diese Software-Funktionen kommt es beim E-Auto an

Ein modernes E-Auto ist Software auf Rädern. Beim Kauf des Gebrauchten ist es ratsam, darauf zu achten, ob der Wagen Over-the-Air-Updates (OTA-Updates) unterstützt. Das sind Software-Aktualisierungen, die das Auto direkt aus dem Internet erhält. Der Hersteller bietet die neue Software über einen sicheren Server an, die neuen Daten können dann via Download eingerichtet werden.

Ein E-Auto ohne Software-Support altert heute schneller als ein Verbrenner früher. „ Prof. Dr. Roman Suthold, ADAC Nordrhein e. V.

Weiter weist ADAC-Experte Suthold darauf hin: "Werden die Navigationskarten und die Ladeplanung vom Hersteller noch gepflegt? Das ist extrem wichtig." Damit werde die Batterie vor dem Schnellladen automatisch vorkonditioniert, also aufgewärmt.

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Für wen sich ein E-Auto jetzt besonders lohnt

Hier fällt der Blick auf die Klientel der Vielfahrer. Roman Suthold hat eine klare Empfehlung: "Wer viel fährt und zu Hause oder beim Arbeitgeber laden kann, spart jeden Monat dreistellige Beträge." Wie hoch die mögliche Ersparnis ist, kann über den ADAC-Autokostenrechner ermittelt werden.

"Aber auch für Pendler und Zweitwagenfahrer lohnt es sich riesig", so Suthold. Kompakte gebrauchte Stromer mit rund 200 Kilometer Reichweite seien inzwischen sehr günstig zu haben.

André Tebbe ist Redakteur der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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