Schnee, Regen, glatte Straßen: Sobald es kalt wird, steigt die Unfallgefahr. Der aktuelle ADAC-Winterreifentest zeigt bei vielen Produkten erhebliche Sicherheitslücken.

Die Saison für Winterreifen beginnt, der ADAC hat 32 Modelle getestet. Was Autofahrer dazu wissen sollten. 12.10.2026 | 2:41 min

Mit Beginn der kalten Jahreszeit ändern sich die Straßenverhältnisse. Glatte Fahrbahnen und längere Bremswege erhöhen das Unfallrisiko. Für die Fahrsicherheit ist die passende Bereifung unverzichtbar.

ADAC-Winterreifentest: Viele Reifen problembehaftet

Die Prüfer des ADAC haben insgesamt 32 Modelle für Kleinwagen und für die Mittelklasse getestet. Das Testergebnis des ADAC zeigt jedoch gravierende Qualitätsunterschiede: 15 der 32 getesteten Reifen sind laut Test nicht zu empfehlen, neun erhielten die Note "mangelhaft".

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Besonders bei den Reifen für Kleinwagen zeigten sich Probleme. Viele Modelle sind einseitig ausgelegt: Sie greifen zwar auf Schnee, werden auf trockener Fahrbahn aber zum Sicherheitsrisiko. Zudem lässt die Haltbarkeit der Reifen oft zu wünschen übrig.

Deutliche Unterschiede beim Bremsen

Besonders gefährlich wird es bei einigen Reifen bei Regen. Bei einem Bremstest auf nasser Fahrbahn von Tempo 80 bis zum Stillstand zeigten sich große Abstände zwischen den getesteten Modellen.

Wenn der beste Reifen schon steht, hat der schlechteste gerade mal die Hälfte der Geschwindigkeit abgebaut. „ Fabian Faehrmann, ADAC-Unternehmenssprecher

Der schlechteste Reifen benötigt also erheblich mehr Strecke, bis das Auto steht. Im Verkehr kann dieser Unterschied entscheidend sein.

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Die Testsieger im Überblick



Kleinwagen 185/65/ R15: Continental WinterContact TS870 (Preis: 80 Euro)

Mittelklasse-Fahrzeuge 225/50/ R17: Pirelli Cinturato Winter 3 (Preis: 149 Euro) Diese beiden Modelle erreichten jeweils mit der Note 2,2 den Spitzenplatz ihrer Testklasse:

Profiltiefe mit Euromünze prüfen

Wer bereits Winterreifen besitzt, sollte vor der Montage den Verschleiß prüfen. Kfz-Meister Michael Haack rät zu einem einfachen Test mit einer Euromünze: "Der Rand der Euromünze ist drei Millimeter stark und wenn dieser Rand verschwunden ist, ist der Reifen okay."

Gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 1,6 Millimeter Restprofil. Fachleute raten für Fahrten auf Schnee und Eis jedoch dringend zu vier Millimetern.

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Welche Gefahr durch alte Reifen droht

Neben der Profiltiefe ist auch das Alter des Gummis wichtig. Reifen, die älter als acht Jahre sind, werden oft porös. Es bilden sich tiefe Risse, bis das Gewebe im Inneren freiliegt. Im schlimmsten Fall kann der Reifen während der Fahrt platzen. Wer den Zustand seiner Reifen nicht regelmäßig prüft, riskiert schwere Schäden.

Gerade im Punkt der Nutzungsdauer offenbarte der Test große Unterschiede: Kleinwagenreifen kommen laut den ADAC-Ergebnissen im Schnitt auf eine prognostizierte Laufleistung von rund 31.000 Kilometern, der schlechteste gar nur auf 22.000 Kilometer. Zum Vergleich: Die getesteten Reifen für die Mittelklasse erreichten Durchschnittswerte von über 45.000 Kilometern.

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Teuer ist nicht immer besser

Beim Neukauf schützt ein hoher Preis nicht automatisch vor Fehlgriffen. Selbst der Griff zu bekannten Marken oder die Auszeichnung mit dem offiziellen Reifenlabel können keine absolute Sicherheit garantieren.

Weder der Preis noch der Markenname oder das Reifenlabel können Auskunft darüber geben, ob ich hier wirklich einen guten und sicheren Reifen vor mir habe. „ Fabian Faehrmann, ADAC-Unternehmenssprecher

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Die richtige Reifenwahl hängt von den eigenen Anforderungen ab

Das Testergebnis zeigt deutlich: Viele Modelle verhalten sich je nach Untergrund unterschiedlich. Während einige auf Schnee überzeugen, werden sie auf trockener Fahrbahn oder bei Nässe zum Sicherheitsrisiko.

Beim Reifenkauf kommt es daher auf die eigene Wohnlage und den Bedarf an: Wer in den Bergen oder in schneereichen Regionen unterwegs ist, benötigt maximale Haftung auf Eis und Schnee. Im Flachland oder im städtischen Pendelverkehr sind dagegen kurze Bremswege bei Regen und nasser Fahrbahn entscheidend. Vielfahrer sollten zudem auf eine hohe Laufleistung achten. Ein gezielter Vergleich vor dem Kauf lohnt sich in jedem Fall.

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