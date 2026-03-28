Der Tankrabatt bringt Autofahrern nur bedingt Entlastung bei Kosten für Benzin und Diesel. In unseren Live-Grafiken können Sie sehen, wie stark die Spritpreise gesunken sind.

Tankrabatt im Check: So stark sinken die Spritpreise

Zum Start des Tankrabatts sind die Preise gesunken. Ökonomen kritisieren weiter die Entlastung mit der Gießkanne. 01.10.2026 | 1:48 min

Seit 1. Oktober gilt der zweite Tankrabatt in diesem Jahr. Die Steuern auf Benzin und Diesel sind um ungefähr 17 Cent gesunken, um die Autofahrenden zu entlasten.

Kommt die Entlastung auch beim Tanken an? In unserer Grafik können Sie sehen, wie sich die bundesweiten Durchschnittspreise für Sprit entwickelt haben.

Mithilfe der Buttons können Sie sich auch die Entwicklung seit Anfang 2026 anschauen und die aktuellen Preise pro Liter mit den Kosten damals vergleichen.

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Spritpreis heute: So entwickeln sich die Kosten für Diesel und Benzin

In unserer Live-Grafik können Sie zudem die Preise für Benzin und Diesel am aktuellen Tag verfolgen - die Zahlen aktualisieren sich alle paar Minuten. Zum Vergleich ist auch für jede Kraftstoffsorte der mittlere Spritpreis im Tagesverlauf der sieben Tage davor dargestellt.

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12-Uhr-Regel begrenzt häufige Preiserhöhungen

Die Bundesregierung hat in diesem Jahr schon mehrfach versucht, die Spritpreise unter Kontrolle zu bekommen. Vor dem ersten Tankrabatt wurde am 1. April die 12-Uhr-Regel eingeführt. Seitdem dürfen Tankstellen nur einmal pro Tag um 12 Uhr die Preise anheben, senken dürfen sie sie dagegen immer.

Preisanstiege abseits von 12 Uhr können in der Grafik oben auftreten, weil es sich um einen Mittelwert über alle bundesweit geöffneten Tankstellen handelt. Falls zum Beispiel nachts eher günstige Tankstellen schließen, bleiben mehr teure Tankstellen übrig - der mittlere Preis steigt dann.

"Ich würde gerne alle Menschen entlasten", kritisiert Tarek Al-Wazir (Grüne), Vorsitzender des Verkehrsausschusses, den Tankrabatt. 01.10.2026 | 4:48 min

Zweiter Tankrabatt dieses Jahr

Bereits im Mai und Juni 2026 galt ein erster Tankrabatt. Die Tankstellen müssen die Entlastung aber nicht eins zu eins weitergeben. Laut Ifo-Institut, Monopolkommission und Bundeskartellamt ist der Tankrabatt nicht vollständig bei den Autofahrenden angekommen, die Mineralölwirtschaft bestreitet das.

Spätestens Anfang 2027 soll zudem ein Spritpreisdeckel gelten, weitere Maßnahmen behält sich die Bundesregierung vor, sollte sich die Lage nicht entspannen.

Über die Kritik am Tankrabatt berichtet ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller. 01.10.2026 | 1:16 min

Tankstellen müssen Preise für Benzin und Diesel melden

Betreiber von Tankstellen in Deutschland müssen die Preise für Diesel, Super E5 sowie Super E10 sofort an die sogenannte Markttransparenzstelle melden.

Die Transparenzstelle gibt die Daten zum Beispiel an Vergleichsportale weiter. Diese Zahlen fasst ZDFheute in diesem Artikel zusammen. In der Grafik wird der mittlere Preis für die verschiedenen Kraftstoffarten an den rund 15.000 Tankstellen in Deutschland gezeigt.

Steigende Benzinpreise: Was kann Deutschland von seinen Nachbarn lernen? 24.09.2026 | 12:55 min

Ölpreis: So entwickelt sich der Preis für Brent

Einer der Gründe für die steigenden Benzinkosten: die höheren Ölpreise. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar 2026 ist der Preis pro Barrel Rohöl der Sorte Brent deutlich gestiegen: Immer wieder liegt er seither über 100 Dollar.

Wie sich der Ölpreis genau entwickelt, können Sie in der nachfolgenden Grafik sehen - sie zeigt die Kosten für ein Barrel Rohöl Brent, das ungefähr 159 Litern entspricht.

Entwicklung des Ölpreises ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Redaktion: Lukas Wagner, Kathrin Wolff

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