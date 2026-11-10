Psychische Stärke lässt sich trainieren:Mentale Fitness: Welche Wege zu mehr Widerstandskraft führen
von Julia Zipfel
Reizbarkeit, Zerstreutheit, Gedankenkreisen und innere Unruhe: So zeigt sich mentale Überlastung bei Dauerstress. Wie die psychische Widerstandskraft gezielt trainiert werden kann.
Ständige Erreichbarkeit, beruflicher Druck und private Verpflichtungen belasten Körper und Psyche. Fehlt dann die Zeit zur persönlichen Erholung, kommt es zur mentalen Überlastung. Experten sprechen dann auch von psychischer Erschöpfung oder einem Mangel an mentaler Fitness.
Die Psychologin Julia Linke weist darauf hin, dass es sich bei "Mental Fitness" um keinen medizinischen Fachbegriff handelt, sondern um ein Konzept zur Selbstregulation:
Dies beinhalte auch die Fähigkeit, sich nach Belastungen wieder zu erholen. Fünf psychologische Mechanismen können vor mentaler Überlastung schützen.
Fünf Schutzfaktoren für mentale Fitness
Ruhiges Atmen kann bei Stress helfen
Bei Stress schlägt meist das Herz schneller, die Muskeln spannen sich an und der Atem wird flacher und schneller. Hier kann man intervenieren, denn laut Julia Linke ist die Atmung eine der wenigen unbewussten körperlichen Funktionen, die wir willkürlich beeinflussen können.
Dabei könne jede Atemtechnik angewendet werden, die als wohltuend empfunden wird. Es gehe lediglich darum, gleichmäßig und ruhig zu atmen.
Wie Atmen das autonome Nervensystem beeinflusst
Das autonome Nervensystem steuert weitgehend unbewusst lebenswichtige Körperfunktionen wie Herzschlag und Verdauung. Zwei wichtige Bereiche sind dabei zu unterscheiden, auf die über bewusste Atmung Einfluss genommen werden kann:
Beide Systeme wirken in jedem Organ unterschiedlich zusammen. Generell aktiviert Einatmen den Sympathikus, während Ausatmen den Parasympathikus stimuliert. Über Entspannungsübungen mit bewusster Atmung können körperliche Stressreaktionen abgeschwächt werden.
Für den Einstieg empfiehlt Linke die eigene Atmung ein bis zwei Minuten lang bewusst zu beobachten und dann allmählich zu verlangsamen. Entscheidend sei, dass der Rhythmus als angenehm empfunden werde.
Progressive Muskelentspannung
Mit der Methode der progressiven Muskelrelaxation (PMR) nach Edmund Jacobson können laut Linke Stress und Angstsymptome gezielt gelindert werden. Dabei lenkt man die Aufmerksamkeit bewusst auf einzelne Muskelgruppen, die dabei für wenige Sekunden angespannt und wieder entspannt werden.
Das Innehalten bei den Übungen sei häufig genau die Denkpause, die man brauche, so die Forscherin.
Erlernen lässt sich PMR etwa in angeleiteten Kursen. Mit der Zeit und etwas Training können kürzere Übungen in den Alltag integriert werden.
Guter Schlaf und Bewegung sorgen für mentale Fitness
Regelmäßiger Schlaf stabilisiert das emotionale Gleichgewicht und hat einen großen Einfluss auf die mentale Belastbarkeit. Denn im Schlaf reguliert der Körper unter anderem das Gleichgewicht zahlreicher Hormone wie das Stresshormon Cortisol.
Zwischen Schlaf und Bewegung besteht hingegen ein fester Zusammenhang. Körperliche Aktivitäten wie Spazierengehen, Radfahren oder Sport fördern den Tiefschlaf und können helfen, Auswirkungen vom Alltagsstress etwas entgegenzusetzen.
Achtsamkeit im Alltag
Laut Julia Linke können Übungen zur Achtsamkeit die mentale Fitness positiv beeinflussen. Dabei lenkt man die Aufmerksamkeit bewusst auf den aktuellen Moment: auf Geräusche oder Gerüche im Wald, oder auf eigene Körperempfindungen wie Herzschlag oder Atmung. Wie Naturerleben, Bewegung und Aufmerksamkeit konkret zusammenwirken, ist aus der Sicht der Resilienz-Forscherin noch unklar.
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