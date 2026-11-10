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Ratgeber
Gesundheit

Mentale Stärke trainieren: Innere Unruhe und Dauerstress mindern

Psychische Stärke lässt sich trainieren:Mentale Fitness: Welche Wege zu mehr Widerstandskraft führen

von Julia Zipfel

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Reizbarkeit, Zerstreutheit, Gedankenkreisen und innere Unruhe: So zeigt sich mentale Überlastung bei Dauerstress. Wie die psychische Widerstandskraft gezielt trainiert werden kann.

Eine Frau macht verschiedene Übungen für ihre mentale Gesundheit.

Nadine Meurer ist seit ihrer Beförderung ständig im Stress. Inzwischen gelingt es ihr, besser damit umzugehen. Was ihr geholfen hat.

10.11.2026

Ständige Erreichbarkeit, beruflicher Druck und private Verpflichtungen belasten Körper und Psyche. Fehlt dann die Zeit zur persönlichen Erholung, kommt es zur mentalen Überlastung. Experten sprechen dann auch von psychischer Erschöpfung oder einem Mangel an mentaler Fitness.

Die Psychologin Julia Linke weist darauf hin, dass es sich bei "Mental Fitness" um keinen medizinischen Fachbegriff handelt, sondern um ein Konzept zur Selbstregulation:

Mental Fitness ist unsere Fähigkeit, Aufmerksamkeit, Gefühle und Reaktionen so zu regulieren, dass wir in Stresssituationen handlungsfähig bleiben.

Prof. Dr. Julia Linke, Resilienz-Forscherin, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Dies beinhalte auch die Fähigkeit, sich nach Belastungen wieder zu erholen. Fünf psychologische Mechanismen können vor mentaler Überlastung schützen.

Fünf Schutzfaktoren für mentale Fitness

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10.10.2026 | 1:37 min

Ruhiges Atmen kann bei Stress helfen

Bei Stress schlägt meist das Herz schneller, die Muskeln spannen sich an und der Atem wird flacher und schneller. Hier kann man intervenieren, denn laut Julia Linke ist die Atmung eine der wenigen unbewussten körperlichen Funktionen, die wir willkürlich beeinflussen können.

Wenn wir langsam und tief einatmen, ist das ein Signal für das Nervensystem, sich herunterzuregulieren.

Prof. Dr. Julia Linke, Psychologin, Leibniz-Institut für Resilienzforschung, Mainz

Dabei könne jede Atemtechnik angewendet werden, die als wohltuend empfunden wird. Es gehe lediglich darum, gleichmäßig und ruhig zu atmen.

Immer mehr Menschen mit Depressionen nutzen KI als digitalen Gesprächspartner.

Millionen Menschen in Deutschland sind von Depressionen betroffen. Wegen langer Wartezeiten und zu wenigen Therapieplätzen greifen immer mehr von ihnen auf KI zurück.

28.04.2026 | 1:50 min

Wie Atmen das autonome Nervensystem beeinflusst

Das autonome Nervensystem steuert weitgehend unbewusst lebenswichtige Körperfunktionen wie Herzschlag und Verdauung. Zwei wichtige Bereiche sind dabei zu unterscheiden, auf die über bewusste Atmung Einfluss genommen werden kann:

Beide Systeme wirken in jedem Organ unterschiedlich zusammen. Generell aktiviert Einatmen den Sympathikus, während Ausatmen den Parasympathikus stimuliert. Über Entspannungsübungen mit bewusster Atmung können körperliche Stressreaktionen abgeschwächt werden.

Für den Einstieg empfiehlt Linke die eigene Atmung ein bis zwei Minuten lang bewusst zu beobachten und dann allmählich zu verlangsamen. Entscheidend sei, dass der Rhythmus als angenehm empfunden werde.

Eine Frau sitzt entspannt auf dem Rasen in einem grünen Park und genießt die warme Sommersonne. (Symbolbild)

Seufzen kann befreiend wirken - und das im wahrsten Sinne: Tiefe Atemzüge machen die Lunge flexibler und helfen so langfristig, leichter Luft zu holen. Wie das genau funktioniert.

18.10.2025 | 5:18 min

Progressive Muskelentspannung

Mit der Methode der progressiven Muskelrelaxation (PMR) nach Edmund Jacobson können laut Linke Stress und Angstsymptome gezielt gelindert werden. Dabei lenkt man die Aufmerksamkeit bewusst auf einzelne Muskelgruppen, die dabei für wenige Sekunden angespannt und wieder entspannt werden.

Spannt man bei Stress angespannte Muskeln extra an und lässt wieder locker, ist das ein Entspannungs-Signal ans autonome Nervensystem.

Prof. Dr. Julia Linke, Psychologin, Leibniz-Institut für Resilienzforschung, Mainz

Das Innehalten bei den Übungen sei häufig genau die Denkpause, die man brauche, so die Forscherin.

Erlernen lässt sich PMR etwa in angeleiteten Kursen. Mit der Zeit und etwas Training können kürzere Übungen in den Alltag integriert werden.

Berlin: Eine Frau steht in ihrer Wohnung an einem Fenster.

Viele Menschen leiden unter psychischen Problemen, Ängsten und Depressionen. Finnland ist laut Umfragen das glücklichste Land der Welt. Aber auch dort ist der Bedarf an mentalen Hilfen hoch.

27.07.2026 | 2:31 min

Guter Schlaf und Bewegung sorgen für mentale Fitness

Regelmäßiger Schlaf stabilisiert das emotionale Gleichgewicht und hat einen großen Einfluss auf die mentale Belastbarkeit. Denn im Schlaf reguliert der Körper unter anderem das Gleichgewicht zahlreicher Hormone wie das Stresshormon Cortisol.

Zwischen Schlaf und Bewegung besteht hingegen ein fester Zusammenhang. Körperliche Aktivitäten wie Spazierengehen, Radfahren oder Sport fördern den Tiefschlaf und können helfen, Auswirkungen vom Alltagsstress etwas entgegenzusetzen.

Surfer am Strand von Biarritz am vergangenen Mittwoch.

Im französischen Biarritz können psychisch belastete Menschen eine Surf-Therapie machen. Nicht alle Betroffenen trauen sich zu einem Arzt, weil Therapien noch immer stigmatisiert sind.

04.08.2026 | 2:30 min

Achtsamkeit im Alltag

Laut Julia Linke können Übungen zur Achtsamkeit die mentale Fitness positiv beeinflussen. Dabei lenkt man die Aufmerksamkeit bewusst auf den aktuellen Moment: auf Geräusche oder Gerüche im Wald, oder auf eigene Körperempfindungen wie Herzschlag oder Atmung. Wie Naturerleben, Bewegung und Aufmerksamkeit konkret zusammenwirken, ist aus der Sicht der Resilienz-Forscherin noch unklar.

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 10.11.26 ab 09:05 Uhr.

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