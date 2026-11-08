Geschwister: Zwischen Nähe und Rivalität:Wie Eltern die Geschwisterbeziehung prägen
von Saskia Schüring
Ob innige Verbundenheit oder lebenslanger Streit: Wie Eltern die Beziehung zwischen ihren Kindern prägen und wie Geschwister auch im Erwachsenenalter wieder zueinanderfinden.
Geschwister können miteinander konkurrieren und sich trotzdem eng verbunden fühlen. Andere tragen Konflikte aus der Kindheit bis ins Erwachsenenalter mit sich. Warum entwickeln sich Geschwisterbeziehungen so unterschiedlich?
Warum Eltern mehr beeinflussen, als sie denken
Geschwisterforscherin Martina Stotz sieht einen entscheidenden Faktor bei den Eltern. Das belegen auch verschiedene Studien.
Doch was können Eltern tun, damit ihre Kinder einander nicht als Rivalen, sondern als Verbündete erleben? Neben dem Temperament der Kinder spiele auch die Beziehung der Eltern untereinander eine wichtige Rolle, erklärt Stotz. Kinder beobachteten genau, wie Konflikte ausgetragen und gelöst werden. Dieses Verhalten übernähmen sie häufig im Umgang mit ihren Geschwistern.
Warum Gleichbehandlung nicht alles ist
"Eine wichtige Voraussetzung für eine gute Geschwisterbeziehung ist es, jedes Kind in seiner Individualität wahrzunehmen. Eltern sollten sich immer wieder fragen, was ihre Kinder brauchen, wo ihre Stärken liegen und welche Bedürfnisse sie haben", sagt Stotz. Problematisch werde es, wenn Kinder ständig verglichen oder in feste Rollen gedrängt würden: der Schlaue, die Musikalische oder der Schwierige.
Solche Zuschreibungen können Rivalität verstärken und die Entwicklung der Kinder einschränken. Entscheidend sei deshalb, jedem Kind eine verlässliche Bindung zu den Eltern zu ermöglichen. Dabei geht es nicht darum, allen Kindern immer exakt dasselbe zu geben. Unterschiedliche Bedürfnisse erfordern unterschiedliche Antworten. Wichtig ist, dass Kinder sich gesehen und nicht dauerhaft benachteiligt fühlen.
Das Lieblingskind
Dass Eltern ein Kind bevorzugen, ist ein sensibles Thema. Die Folgen betreffen laut Stotz nicht nur das benachteiligte Kind: "Auch das bevorzugte Kind kann darunter leiden, etwa durch Schuldgefühle oder belastete Beziehungen zu den Geschwistern. Denn eigentlich sehnen sich Kinder nach Gerechtigkeit."
Auch Forschungsergebnisse deuten auf die Folgen elterlicher Ungleichbehandlung hin. Eine 2025 veröffentlichte Meta-Analyse von 26 Studien mit rund 37.000 Teilnehmenden zeigte, dass ungleiche Behandlung durch die Eltern mit verschiedenen psychischen Belastungen bei Geschwistern zusammenhängt. Dazu gehörten depressive Symptome, Ängste und aggressives Verhalten.
Streiten gehört dazu - aber wie viel?
Geschwisterstreit gehört zum Familienalltag. "Kinder dürfen lernen, Konflikte selbst zu lösen. Eltern können dabei unterstützen, Gefühle und Bedürfnisse in Worte zu fassen, Grenzen zu setzen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Bei körperlicher oder psychischer Gewalt ist ein klares Eingreifen notwendig", sagt Stotz. Eltern sollten jedoch nicht automatisch als Schiedsrichter auftreten und nach Schuldigen suchen. Stotz empfiehlt stattdessen zu fragen, was beide Kinder gerade brauchen.
Geschwisterkonflikte können helfen, Rücksichtnahme, Verhandlungsgeschick und den Umgang mit Frustration zu lernen. Entscheidend ist, dass die Auseinandersetzungen in einem sicheren Rahmen stattfinden.
Wenn alte Verletzungen bis ins Erwachsenenalter reichen
Auch erwachsene Geschwister können sich entfremden - manchmal für Jahre. Häufig haben beide dieselbe Kindheit unterschiedlich erlebt. Was für den einen eine beiläufige Situation war, kann sich für den anderen wie eine schmerzhafte Zurückweisung angefühlt haben. Stotz rät dazu, diese unterschiedlichen Perspektiven anzuhören und ernst zu nehmen. "Wenn ein direkter Austausch nicht möglich ist, kann auch ein Brief ein erster Schritt sein, um die eigene Wahrnehmung und alte Verletzungen auszudrücken", rät Stotz.
Eine gute Geschwisterbeziehung lässt sich nicht erzwingen. Eltern können jedoch wichtige Voraussetzungen schaffen. Ob daraus lebenslange Nähe entsteht, entscheiden die Geschwister letztlich selbst.
Saskia Schüring ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
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