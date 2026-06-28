Hürden für Regenbogenfamilien:Wenn Familie mehr als Vater, Mutter, Kind ist
von Felicia Kaul
50.000 Kinder in Deutschland leben in Regenbogenfamilien. Wie diese Vielfalt gelebt werden kann, zeigen zwei ganz unterschiedliche Familienkonstellationen.
Oskars Familie hat drei Mütter und zwei Väter
Die Familie des zehnjährigen Oskar ist groß und bunt. Er hat drei Mütter, zwei Väter und einen Stiefbruder. Für ihn ist seine Regenbogenfamilie selbstverständlich.
Oskar lebt abwechselnd bei seiner Adoptivmutter Andrea (58) sowie bei seiner leiblichen Mutter Judith (41), deren neuer Partnerin Rita (39) und seinem Stiefbruder Valentin. Alle zwei Wochen verbringt er einen Tag mit seinen Vätern Herbert (61) und Christian (51).
Rückblick: Vier Wochen, nachdem Judith und Andrea Herbert kennenlernten, bekam er einen Anruf und eine Frage: Kannst du dir vorstellen, der Vater unserer Kinder zu werden? Das damalige Paar und Herbert entschieden sich schließlich für eine gemeinsame Elternschaft. Von Anfang an war klar, dass Herbert an dem Leben von Oskar teilhaben wird.
Bisher sei die Familienkonstellation zwar auf Interesse, selten aber auf Ablehnung gestoßen, berichtet Judith. Doch die Eltern machten sich Sorgen, wie vor allem ältere Kinder mit dem Thema umgehen, als Oskar in die weiterführende Schule kam. Und ausgerechnet in dieser Umbruchszeit trennten sich Judith und Rita. Das bedeutete für Oskar: neues Zuhause, neue Routinen und vor allem weniger Kontakt mit seinem Stiefbruder Valentin.
Brüderzeit ist für Oskar und Valentin ein großes Bedürfnis, aber für Judith und Rita auch Monate nach der Trennung noch schwer zu organisieren. Hier springen Herbert und Christian ein: Sie ermöglichen den Kindern gemeinsame, unbeschwerte Stunden.
Lara und Jasmin: Mutterschaft durch Stiefkindadoption
Höhen und Tiefen gibt es auch in der Elternschaft von Jasmin (39) und Lara (35) - oder vielmehr auf dem Weg dahin. Den Kinderwunsch erfüllten sie sich gemeinsam: Mithilfe einer Samenspende wurden Jasmins Eizellen befruchtet. Lara trug das Kind aus.
Doch schon vor der Geburt wussten die beiden: Auf der Geburtsurkunde wird nur Laras Name stehen. Eine zweifache Mutterschaft sieht das Abstammungsrecht nicht vor.
Die einzige Möglichkeit für Jasmin, auch rechtlich die Mutter des Kindes zu sein, ist der langwierige Prozess der Stiefkindadoption. In den Monaten nach der Geburt musste Jasmin ihre Eignung als Mutter immer wieder beweisen: Zeugnisse einreichen, intime Fragen beantworten und Besuche des Jugendamts erdulden.
Für Lara stellt sich die Frage, wer von dem Prozess profitiert.
Am Ende profitiere auch der Staat nicht, hält Lara fest.
Neun Monate nach der Geburt endlich das Urteil vor dem Familiengericht: Zum ersten Mal waren beide Frauen rechtlich Eltern des gemeinsamen Wunschkindes.
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