Lebensgeschichte einer Inzestgeborenen:"Meine Schwester ist meine Mutter"
von Felicia Kaul
Ulrike Dierkes ist das Kind einer inzestuösen Vergewaltigung. Doch es gibt kaum Anlaufstellen. Indem Ulrike Dierkes ihre eigene Geschichte erzählt, will sie anderen Mut machen.
Als Ulrike Dierkes elf Jahre alt ist, erfährt sie, dass ihre Schwester gleichzeitig ihre Mutter ist. Die Frau, die sie bis dato für ihre leibliche Mutter hält, ist eigentlich ihre Großmutter. Sie habe noch immer gedacht, der Storch bringe die Kinder, erzählt Ulrike Dierkes.
Durch Schwangerschaft kommt der Missbrauch ans Licht
Ulrike Dierkes' Geschichte ist auch die ihrer Mutter. Ab dem Alter von sieben Jahren wird diese von ihrem Vater sexuell missbraucht. Als sie mit 13 Jahren von ihm schwanger wird, kommt der Missbrauch ans Licht.
Für eine Abtreibung ist es zu spät: Ulrike Dierkes' Mutter ist bereits im sechsten Monat schwanger. Die Schwangerschaft und Geburt werden geheim gehalten.
Der Vater wird verurteilt, kehrt nach seiner Gefängnisstrafe aber wieder in die Familie zurück. Ulrike Dierkes' Großmutter gibt ihr die Schuld an seiner Abwesenheit. "Der hat deiner älteren Schwester ein Kind gemacht und dieses Kind bist du. In dir sah ich immer das Kind der Sünde meines Mannes", erinnert sich Ulrike Dierkes an die Worte der Großmutter.
Inzest bleibt ein Tabuthema
In Dierkes' Heimatstadt sind die Umstände ihrer Geburt bekannt - und werden hinter vorgehaltener Hand diskutiert. Jahrzehnte lang verheimlicht sie ihre Familiengeschichte, auch vor ihren Partnern. Zu groß ist die Scham.
Hilfe oder Vertrauenspersonen findet Ulrike Dierkes damals nicht, auch weil es in Deutschland keine Lobby für Inzestgeborene gibt. Auch Statistiken gibt es in Deutschland nicht.
Verein für Inzestgeborene gegründet
Ulrike Dierkes möchte über das Tabuthema Inzest und ihre eigene Lebensgeschichte nicht mehr schweigen und Inzestgeborenen eine Stimme geben. 1996 gründete sie "Melina e.V.", den ersten und bisher einzigen Verein für Inzestgeborene in Deutschland. Sie bietet Betroffenen telefonische Unterstützung und Beratung.
Die Sexualtherapeutin Juliane Kröner unterstützt den Verein ehrenamtlich. Für die Betroffenen sei es schwierig zu realisieren, dass man kein Kind der Liebe sei, sagt Kröner. Sondern zu sagen: "Ich bin aus einem Verbrechen entstanden."
Pädophilie vor allem innerhalb der Familie habe nichts mit Liebe zum Kind zu tun, betont die Therapeutin. Im Gegenteil: Die Tat "bricht alle Grundsätze der Liebe".
Eine Mitschuld tragen laut Kröner auch die Täterfamilien, in denen Missbrauch und daraus resultierende Schwangerschaften oft verheimlicht würden, ähnlich wie im Fall von Ulrike Dierkes. Aus diesem Grund sei eine Anlaufstelle für Menschen wie sie besonders wichtig. Nur mit Hilfe von außen könnte Inzest aufgedeckt und durchbrochen werden.
Felicia Kaul ist Redakteurin in der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft.
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