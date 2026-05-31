Beziehungen verlaufen selten ohne Krisen. Wenn Nähe verloren geht und Vertrauen bricht, stehen Paare vor der Frage: bleiben oder scheiden?

Affäre oder Abstand: Wie viel hält Liebe wirklich aus?

Laut Studie trennt sich jedes dritte Paar nach einer Affäre. Ohne Seitensprung geht knapp jede vierte Beziehung in die Brüche. Wie kann zerstörtes Vertrauen zurückgewonnen werden? 19.05.2026 | 28:29 min

Sylvia (62) und Jürn (62) sind seit 15 Jahren verheiratet, leben gemeinsam auf dem Land und planen die Eröffnung eines kleinen Cafés. Doch über die Jahre hat sich ein Gefühl bei Sylvia breit gemacht: Einsamkeit. "Ich brauche das, die menschliche Nähe", sagt sie. Jürn arbeitet viel und merkt nicht, wie groß die Distanz zwischen ihnen geworden ist.

Wenn es uns erfasst, sind wir nahezu machtlos: Verliebtsein zaubert unvergleichliche Glücksgefühle, macht süchtig nach mehr - und kann uns im nächsten Moment in tiefste Abgründe stürzen. 27.05.2026 | 43:30 min

Liebe zu zwei Männern

Sylvia sucht Nähe woanders. Aus gemeinsamen Gassi-Runden mit ihrem Nachbarn Thorsten wird eine Affäre. Ihr Verhältnis halten sie monatelang geheim. Sie genießen die Nähe und die Gespräche. Doch ein schlechtes Gewissen begleitet ihre Treffen.

Zum einen hat man sich gefreut über die ganz kleinen, vielen Momente. Und auf der anderen Seite ist man immer im Zwiespalt, etwas Verbotenes zu tun. „ Sylvia

Jürn ist oft auf Dienstreise und bemerkt nichts von der Beziehung mit Thorsten. Als die Affäre auffliegt, ist er erschüttert. Aber er bleibt.

Die Option, dass Sylvia und ich uns trennen, die bestand eigentlich nicht. „ Jürn

Es folgen Nächte voller Diskussionen. "Ich habe geschrien, wie ich noch nie geschrien habe", erzählt Sylvia. Trotz allem entscheiden sich beide gegen eine Trennung.

In Nicos ehemaliger Beziehung wurde Eifersucht zum Problem. Für Emma ist es wichtig, wie das Gefühl kommuniziert wird. Wie liebt die Gen Z? 15.02.2026 | 1:23 min

Neuer Weg zu Dritt

Sie versuchen, ihre Beziehung neu zu ordnen. Unter außergewöhnlichen Umständen: Sylvia beendet die Affäre nicht. Sie bringt es nicht übers Herz, sich von Thorsten zu trennen.

Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass das geht. Dass man zulassen kann, dass man noch jemand anderen liebt. „ Sylvia

Für Jürn ist das besonders schwer. Thorsten ist nicht nur der "andere Mann", sondern längst Teil ihres Alltags. Gemeinsam renovieren sie das geplante Café, sitzen am selben Küchentisch. "Ich würde sagen, es ist ein respektvolles Umgehen miteinander", sagt Jürn. "Ich würde sagen, Freunde sucht man sich aus. Ich konnte mir Thorsten ja nicht aussuchen."

Offene Gespräche, neue Regeln und schwierige Kompromisse sollen helfen, ihre Liebe neu zu definieren. Sylvia will an ihrer Ehe festhalten: "Falls das Experiment scheitert und Jürn das nicht ertragen kann, dass er mich teilen muss, (…) dann muss Thorsten gehen." Scheiden oder bleiben: Jürn und Sylvia haben sich für Letzteres entschieden.

Narzissmus in der Partnerschaft zeigt sich oft schleichend. Eine Frau berichtet von Kontrolle und Abwertung in ihrer Beziehung und den Folgen für ihr Leben. 03.02.2026 | 4:40 min

Mit Alltag am Ende der Kraft

Seit 14 Jahren sind Barbara (48) und Olaf (49) verheiratet. Bei ihnen ist es keine Affäre, die droht, die Ehe zu zerbrechen. Es ist der Alltag, das Elternsein, die kleinen Konflikte, die immer wieder eskalieren. "Ich habe das Gefühl, wie durch ein Minenfeld zu laufen", sagt Olaf. Auch Barbara ist am Ende ihrer Kräfte:

Ich habe das Gefühl, dass ich mich nur noch im Kreis drehe. „ Barbara

Die Situation aufbrechen und eine Pause vom Alltag einlegen, lautet der Vorschlag des Paartherapeuten.

Welchen Sex braucht es für ein erfülltes Leben? Wann ist Sex gut? Und vor allem: Wie gelingt es, in langjährigen Beziehungen die Lust zu erhalten? Jasmina Neudecker auf Spurensuche. 08.09.2025 | 27:10 min

Neue Kraft durch Abstand

Olaf zieht vorübergehend in einen Campervan. Barbara bleibt mit den gemeinsamen Kindern zurück. Viel Zeit über die Beziehung nachzudenken, hat sie nicht. Elternsein steht für sie an erster Stelle: "Selbst, wenn wir uns trennen, wir finden auf jeden Fall einen Weg, wie wir zusammen ticken können. Wie wir die Kinder weiter erziehen und mit ihnen sein können."

Olaf fährt währenddessen durch das Berliner Umland, sogar bis nach Italien. Er nimmt sich Zeit für Dinge, die ihm früher wichtig waren.

Es war eine Reise zu mir selbst. „ Olaf

Mit dem Abstand beginnt er, die vergangenen Jahre anders zu betrachten. Ihm wird bewusst, wie sehr die Beziehung zuletzt von Angst geprägt war. Angst vor Streit, vor dem Scheitern, davor, den anderen zu verlieren.

Studie zu Trennungen : Der große Knick - wann eine Beziehung scheitert Forschende der Uni Mainz haben den Punkt ausgemacht, an dem Beziehungen zerbrechen. Und auch wie man mit dem richtigen Timing eine Trennung möglicherweise verhindern kann.

Freiräume schaffen statt Angst haben

Wochenlang haben sie kaum Kontakt. Dann schreibt Barbara Olaf eine Nachricht. "Das war für mich eine riesige Erleichterung. Da ist noch eine Verbindung", sagt er.

Das Paar erkennt, wie wichtig es ist, sich auch im Alltag Freiräume zu schaffen. Wenn ein Freund auf Dienstreise ist, zieht sich Barbara gelegentlich in dessen Wohnung zurück und verbringt ein Wochenende allein. So entsteht wieder Vorfreude aufeinander, erklärt sie: "Man kann sich auch mal vermissen."

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