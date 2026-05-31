Zweite Chancen für die Ehe:Affäre oder Abstand: Wie viel hält Liebe wirklich aus?
von Amelie Bridonneau
Beziehungen verlaufen selten ohne Krisen. Wenn Nähe verloren geht und Vertrauen bricht, stehen Paare vor der Frage: bleiben oder scheiden?
Sylvia (62) und Jürn (62) sind seit 15 Jahren verheiratet, leben gemeinsam auf dem Land und planen die Eröffnung eines kleinen Cafés. Doch über die Jahre hat sich ein Gefühl bei Sylvia breit gemacht: Einsamkeit. "Ich brauche das, die menschliche Nähe", sagt sie. Jürn arbeitet viel und merkt nicht, wie groß die Distanz zwischen ihnen geworden ist.
Liebe zu zwei Männern
Sylvia sucht Nähe woanders. Aus gemeinsamen Gassi-Runden mit ihrem Nachbarn Thorsten wird eine Affäre. Ihr Verhältnis halten sie monatelang geheim. Sie genießen die Nähe und die Gespräche. Doch ein schlechtes Gewissen begleitet ihre Treffen.
Jürn ist oft auf Dienstreise und bemerkt nichts von der Beziehung mit Thorsten. Als die Affäre auffliegt, ist er erschüttert. Aber er bleibt.
Es folgen Nächte voller Diskussionen. "Ich habe geschrien, wie ich noch nie geschrien habe", erzählt Sylvia. Trotz allem entscheiden sich beide gegen eine Trennung.
Neuer Weg zu Dritt
Sie versuchen, ihre Beziehung neu zu ordnen. Unter außergewöhnlichen Umständen: Sylvia beendet die Affäre nicht. Sie bringt es nicht übers Herz, sich von Thorsten zu trennen.
Für Jürn ist das besonders schwer. Thorsten ist nicht nur der "andere Mann", sondern längst Teil ihres Alltags. Gemeinsam renovieren sie das geplante Café, sitzen am selben Küchentisch. "Ich würde sagen, es ist ein respektvolles Umgehen miteinander", sagt Jürn. "Ich würde sagen, Freunde sucht man sich aus. Ich konnte mir Thorsten ja nicht aussuchen."
Offene Gespräche, neue Regeln und schwierige Kompromisse sollen helfen, ihre Liebe neu zu definieren. Sylvia will an ihrer Ehe festhalten: "Falls das Experiment scheitert und Jürn das nicht ertragen kann, dass er mich teilen muss, (…) dann muss Thorsten gehen." Scheiden oder bleiben: Jürn und Sylvia haben sich für Letzteres entschieden.
Mit Alltag am Ende der Kraft
Seit 14 Jahren sind Barbara (48) und Olaf (49) verheiratet. Bei ihnen ist es keine Affäre, die droht, die Ehe zu zerbrechen. Es ist der Alltag, das Elternsein, die kleinen Konflikte, die immer wieder eskalieren. "Ich habe das Gefühl, wie durch ein Minenfeld zu laufen", sagt Olaf. Auch Barbara ist am Ende ihrer Kräfte:
Die Situation aufbrechen und eine Pause vom Alltag einlegen, lautet der Vorschlag des Paartherapeuten.
Neue Kraft durch Abstand
Olaf zieht vorübergehend in einen Campervan. Barbara bleibt mit den gemeinsamen Kindern zurück. Viel Zeit über die Beziehung nachzudenken, hat sie nicht. Elternsein steht für sie an erster Stelle: "Selbst, wenn wir uns trennen, wir finden auf jeden Fall einen Weg, wie wir zusammen ticken können. Wie wir die Kinder weiter erziehen und mit ihnen sein können."
Olaf fährt währenddessen durch das Berliner Umland, sogar bis nach Italien. Er nimmt sich Zeit für Dinge, die ihm früher wichtig waren.
Mit dem Abstand beginnt er, die vergangenen Jahre anders zu betrachten. Ihm wird bewusst, wie sehr die Beziehung zuletzt von Angst geprägt war. Angst vor Streit, vor dem Scheitern, davor, den anderen zu verlieren.
Freiräume schaffen statt Angst haben
Wochenlang haben sie kaum Kontakt. Dann schreibt Barbara Olaf eine Nachricht. "Das war für mich eine riesige Erleichterung. Da ist noch eine Verbindung", sagt er.
Das Paar erkennt, wie wichtig es ist, sich auch im Alltag Freiräume zu schaffen. Wenn ein Freund auf Dienstreise ist, zieht sich Barbara gelegentlich in dessen Wohnung zurück und verbringt ein Wochenende allein. So entsteht wieder Vorfreude aufeinander, erklärt sie: "Man kann sich auch mal vermissen."
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