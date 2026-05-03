Vier junge Menschen berichten:Quarterlife Crisis: Ende 20 und alles unsicher?
von Lena Nagel
Viele Endzwanziger fühlen sich orientierungslos und hinterfragen sich, ihre Beziehungen und Berufe. Vier von ihnen berichten über eine Phase voller Umbrüche und Entscheidungen.
Lisa, 30, Sprecherin aus Miltenberg
Die 30-jährige Lisa fühlt sich rastlos. Sie sucht nach einem Ort zum Ankommen, einem Zuhause für die nächsten Jahre. Doch diesen Ort zu finden, fällt ihr schwer. Letzten Herbst ist sie nach mehreren Zwischenmieten wieder in ihrer Heimat, einem kleinen bayerischen Dorf, gestrandet.
Sie fände es wunderschön in ihrer Heimat, sagt Lisa. "Aber berufsbedingt macht es für mich hier einfach keinen Sinn."
Nach kurzer Zeit in der Heimat also alles wieder auf Anfang: Lisa zog zur Zwischenmiete nach Hamburg. Für sie, als gelernte Sprecherin, ist das eine Chance, da es hier viele Verlagshäuser gibt. Aber kann sie in Hamburg, trotz all der Möglichkeiten wirklich ankommen?
"Da sind so viele Fragen, auf die es keine Antworten gibt", sagt die 30-Jährige. "Ich möchte ankommen. Wann wird das passieren? Ich möchte unbedingt heiraten. Wann wird das passieren? Ich möchte unbedingt eine Familie gründen. Wann wird das passieren?"
Furkan, 29, Anwalt aus Sack
Furkan wuchs in einem kleinen bayerischen Dorf auf. Lange war er auf der Suche nach sich selbst, seiner Kultur und seiner Identität. "Ich habe mich damit abgefunden, dass ich von jeder Kultur die schönsten Seiten kombiniere", sagt der 29-Jährige.
Auf eine der großen Fragen in den Endzwanzigern hat er eine Antwort. Nämlich, was er beruflich machen will. Letzten Herbst wurde er nach einem langwierigen Jura-Studium zum Rechtsanwalt vereidigt. "Als erster Anwalt in der Familie, … was ich da mitgemacht habe. Was alle ersten Akademikerkinder mitmachen, ist einfach extrem hart."
Zum Erwartungsdruck der Familie kommt dann der eigene Druck. Furkan hat große Pläne: Er hat sich mit einer Wohnzimmerkanzlei selbstständig gemacht.
Leonie, 27, Marketingmanagerin aus München
Leonie empfindet Druck. Letztes Jahr hat sie ihren Job verloren. "Gekündigt zu werden, war so ein gewisses Gefühl von Ablehnung", berichtet die 27-Jährige.
Sie schrieb über 30 Bewerbungen, doch der Arbeitsmarkt ist herausfordernd. Und nicht nur die Kündigung macht ihr Sorgen. Schon früh übernahm sie wegen eines Schicksalsschlags Verantwortung für ihre Familie. Umso härter traf es sie, dass sie ihre Familie nicht finanziell unterstützen konnte.
Aber aufgeben ist für Leonie keine Option: Trotz Zukunftssorgen gründete sie mit einer Freundin eine Community- und Eventreihe für Frauen. Und fand nach langer Suche einen Job in Teilzeit.
Jonny, 26, Musiker aus Bonn
"Die Endzwanziger sind bis jetzt die aufregendste, spannendste und wildeste Zeit meines Lebens", sagt Jonny, der in Bonn aufgewachsen ist. "Es sind einfach noch so viele wegweisende Entscheidungen offen."
Der 26-Jährige verarbeitet diese Lebensphase der Entscheidungen und Unsicherheiten in seiner Musik. "Musik war schon immer mein Traum", erinnert sich Jonny. Aber seine Eltern wollten, dass er studiert und etwas "Richtiges" lernt. Er gab dem Druck nach und studierte mehrsprachige Kommunikation. Musik machte er weiterhin.
Nach dem Studium suchte er einen Job, doch sein Song "Zwischenphase" ging auf TikTok viral. Jonny wagte den Schritt - entgegen der Erwartungen seiner Eltern - und startete als Musiker durch.
Lena Nagel ist Redakteurin in der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft.
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