Jugendstudie: Viele junge Menschen denken über Auswandern nach

Dauerkrisen, unsichere Berufsperspektiven, Wohnungsnot: Viele junge Menschen empfinden laut einer Jugendstudie großen mentalen Stress - und denken sogar über Auswandern nach.

Wie blicken junge Menschen in Deutschland auf die aktuelle Lage? Eine neue Studie gibt Einblicke. (Symbolbild) Quelle: Colourbox.de

Was machen die Dauerkrisen der letzten Zeit mit jungen Menschen? Die nun veröffentlichte neunte Trendstudie "Jugend in Deutschland 2026 - Zukunft unter Druck" zeichnet ein Bild, das in weiten Teilen wie eine Abrechnung mit Deutschland klingt.

Professorin Nina Kolleck von der Uni Potsdam hat die Studie begleitet und bestätigt den negativen Trend: "Zwar ist die Talfahrt der vergangenen Jahre vorerst gestoppt, doch bei der Mehrheit junger Menschen überwiegt eine starke Unzufriedenheit mit der Wirtschaft, dem Zusammenhalt, der Wohnraumsituation und den politischen Verhältnissen in Deutschland", so die Bildungsforscherin.

Jugendstudie: Viele Befragte können sich vorstellen, Deutschland zu verlassen

Bei der Frage, welche Themen jungen Menschen Sorge bereiten, werden am häufigsten die Kriege in Europa und Nahost (62 Prozent) genannt. Auch die Sorge vor teurem und knappem Wohnraum wird stärker wahrgenommen. Die Studienteilnehmerin Ela sieht auch die sozialen Medien als Problemfaktor:

Großer Stressfaktor ist für viele Social Media. „ Studienteilnehmerin Ela

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Dort werde zum Beispiel durch Influencer ein perfektes Leben vorgegaukelt, das zu großem Anpassungs- und Leistungsdruck führe - und auch die Schnelllebigkeit nehme im Leben zu.

Interessant sei bei der Studie auch ein neu zu beobachtendes Thema gewesen, sagt Kolleck: "Wir haben bei der Befragung einen Aspekt noch hinzugenommen, da diese Sorge sehr oft ungefragt genannt wurde und wir sie deshalb wichtig fanden."

Die Sorge um Donald Trump als Präsident der USA erhielt 45 Prozent Zustimmung. „ Professorin Nina Kolleck, Universität Potsdam

"Und auch der Klimawandel treibt weiterhin 45 Prozent der jungen Generation um", erklärt Kolleck.

Überraschend hoch ist die Bereitschaft, Deutschland perspektivisch zu verlassen. 41 Prozent der 14- bis 29-Jährigen können sich vorstellen, künftig lieber in einem anderen Land zu leben. Nur 31 Prozent verneinen diese Aussage, während der Rest unentschlossen ist.

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Angesichts der Schieflage auf dem Arbeitsmarkt, Debatten über wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftlicher Krisen könnten diese Werte von erheblicher Tragweite sein. Zudem gibt ein Fünftel (21 Prozent) der jungen Generation an, konkrete Pläne zu haben, aus Deutschland wegzuziehen.

Nina Kolleck ... ... ist Bildungsforscherin, Buchautorin, Politikwissenschaftlerin und seit 2023 Professorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Universität Potsdam. Zuvor hatte sie Professuren in Aachen, an der FU Berlin und in Leipzig inne. Für ihre innovative Forschung wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Europäischen Forschungsrat und von der Max-Planck-Gesellschaft.

Forscherin: Junge Menschen hinterfragen Zukunftsperspektive

Als Grund dafür wurde auch die Situation auf dem Wohnungsmarkt angegeben. "Damit wird Wohnen nicht nur zu einer Kostenfrage, sondern auch zu einer Standortfrage", so die Politikwissenschaftlerin Nina Kolleck.

Viele junge Menschen fragen sich inzwischen ganz konkret, ob sie ihre Zukunft noch in Deutschland sehen oder lieber im Ausland. „ Professorin Nina Kolleck, Universität Potsdam

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Auch das politische Bild der jungen Generation im Jahr 2026 erscheint widersprüchlich und lässt sich laut der Studie weder mit dem Schlagwort der Politikverdrossenheit noch mit der Diagnose einer radikalisierten Jugend beschreiben. Die Jugend traue sich zu, politische Fragen zu verstehen und zu diskutieren. Gleichzeitig sei ihr Vertrauen in politische Institutionen gering.

Einer der Teilnehmer erklärte es so: "In Deutschland habe ich Meinungsfreiheit, das finde ich gut, aber junge Menschen werden von der Politik nicht ernst genommen und in anderen Ländern habe ich vielleicht bessere Perspektiven."

Wie stehen junge Menschen zur Parteienlandschaft?

Eine deutliche Mehrheit hat der Studie zufolge nicht den Eindruck, dass Politiker*innen die Perspektiven "einfacher Leute" ausreichend berücksichtigten. Parteien der Mitte würden unter jungen Menschen dadurch an Unterstützung verlieren, während klar profilierte Oppositionsparteien an Zustimmung gewönnen.

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Besonders stark ist der Zugewinn für die Linke, die mit 25 Prozent erstmals in der Studien-Historie die stärkste Kraft unter jungen Wähler*innen darstellt. Die AfD erreicht 20 Prozent und bleibt damit ebenfalls ein zentraler politischer Bezugspunkt für einen Teil der jungen Generation.

Die politischen Präferenzen junger Menschen verlaufen zunehmend entlang geschlechtsspezifischer Linien. Junge Frauen unterstützen deutlich häufiger Parteien wie die Linke oder die Grünen, während junge Männer überdurchschnittlich oft Parteien des konservativen oder rechten Spektrums bevorzugen. „ Professorin Nina Kolleck, Universität Potsdam

Studienteilnehmer Vincent kritisiert vor allem, dass aus seiner Sicht die Belange junger Menschen zu wenig berücksichtigt werden "bei den Themen, wo es wirklich wichtig ist". Er nennt als Beispiele die Rentenpolitik, Klimaschutz und den Wehrdienst.

Die Macher der Jugendstudie 2026 mahnen an, die Sorgen dieser Generation ernst zu nehmen. Professorin Nina Kolleck fasst es so zusammen:

Wenn wir die Anliegen junger Menschen nicht ernst nehmen, übersehen wir, dass sie unsere Zukunft sind und riskieren angesichts des Fachkräftemangels, wichtige Potenziale zu verlieren. „ Professorin Nina Kolleck, Universität Potsdam

Stephanie Schmidt ist Redakteurin bei der Sendung Volle Kanne

Die Studie "Jugend in Deutschland" Die Studie "Jugend in Deutschland" wurde von Jugendforscher Simon Schnetzer ins Leben gerufen und ist eine regelmäßige Trendstudie, die Einstellungen, Sorgen und Zukunftsperspektiven von 14- bis 29-Jährigen untersucht. Sie beleuchtet Themen wie Politik, Arbeit, psychische Gesundheit und Digitalisierung.



Die Längsschnittstudie wurde 2010 gegründet und wird seit dem Jahr 2020 in regelmäßigem Abstand wiederholt. Dialogische Validierung der Studienergebnisse erfolgt durch Schul- und Zukunftsworkshops sowie durch Fachkommentare von Expert*innen.