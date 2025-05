Jugendstudie: Jugend trotz Krisen überwiegend zuversichtlich

Studie zu 14- bis 29-Jährigen : Trotz Krisen: Junge bleiben zuversichtlich

20.05.2025 | 13:10 |

Was ihr persönliches Leben anbelangt, sehen junge Menschen wieder etwas hoffnungsvoller in die Zukunft. In Bezug auf die gesellschaftliche Entwicklung ist ihr Blick pessimistisch.