Auszug aus dem Elternhaus: Menschen im Schnitt 24,1 Jahre alt

Der eine verlässt das Elternhaus früh, der andere spät: Eine neue Statistik zeigt, wann junge Menschen im Durchschnitt ausziehen - und wo Deutschland im Europa-Vergleich steht.

Junge Menschen in Deutschland ziehen im Durchschnitt mit knapp 24 Jahren erstmals von zu Hause aus. Kroaten bleiben statistisch am längsten im Elternhaus wohnen, Finnen ziehen am frühesten aus. 22.04.2026 | 0:47 min

Junge Menschen in Deutschland ziehen einer Statistik zufolge im Schnitt mit 24,1 Jahren aus dem Elternhaus aus - und damit früher als viele ihrer europäischen Altersgenossen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat.

Der EU-weite Durchschnitt lag 2025 demnach bei 26,3 Jahren. Besonders lange im Elternhaus bleiben junge Kroaten, die erst mit durchschnittlich 31,5 Jahren ausziehen. Auch in Griechenland und der Slowakei verlassen junge Menschen das Elternhaus mit je 30,9 Jahren vergleichsweise spät.

Früherer Auszug im Norden Europas

Im Norden Europas hingegen ist die Tendenz zum frühen Auszug deutlich ausgeprägter. Junge Finnen ziehen bereits mit 21,3 Jahren aus, in Dänemark liegt das Durchschnittsalter bei 21,8 Jahren, in Litauen bei 22,7 Jahren.

Im Vergleich zu 2024 ist das Auszugsalter in Deutschland leicht gestiegen - von 23,9 auf 24,1 Jahre. Zudem zeigt sich ein Geschlechtergefälle: Junge Männer verlassen das Elternhaus im Schnitt erst mit 24,8 Jahren, junge Frauen hingegen bereits mit 23,3 Jahren. Dieser Unterschied ist den Angaben zufolge auch im EU-weiten Vergleich festzustellen.

Junge Leute in Deutschland zieht es im Schnitt mit 24 Jahren aus dem Elternhaus - Männer sind später flügge als Frauen. Was sind die Gründe und welche Folgen hat ein später Auszug? 10.06.2025