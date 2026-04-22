  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Auszug aus dem Elternhaus: Menschen im Schnitt 24,1 Jahre alt

Statistik zeigt Unterschiede in der EU:Wie alt sind junge Menschen, wenn sie zu Hause ausziehen?

|

Der eine verlässt das Elternhaus früh, der andere spät: Eine neue Statistik zeigt, wann junge Menschen im Durchschnitt ausziehen - und wo Deutschland im Europa-Vergleich steht.

Eine Studentin ist in ihrer Wohnung neben Umzugskisten und einer Zimmerpflanze zu sehen. (Archiv)

Junge Menschen in Deutschland ziehen im Durchschnitt mit knapp 24 Jahren erstmals von zu Hause aus. Kroaten bleiben statistisch am längsten im Elternhaus wohnen, Finnen ziehen am frühesten aus.

22.04.2026 | 0:47 min

Junge Menschen in Deutschland ziehen einer Statistik zufolge im Schnitt mit 24,1 Jahren aus dem Elternhaus aus - und damit früher als viele ihrer europäischen Altersgenossen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat.

Der EU-weite Durchschnitt lag 2025 demnach bei 26,3 Jahren. Besonders lange im Elternhaus bleiben junge Kroaten, die erst mit durchschnittlich 31,5 Jahren ausziehen. Auch in Griechenland und der Slowakei verlassen junge Menschen das Elternhaus mit je 30,9 Jahren vergleichsweise spät.

Früherer Auszug im Norden Europas

Im Norden Europas hingegen ist die Tendenz zum frühen Auszug deutlich ausgeprägter. Junge Finnen ziehen bereits mit 21,3 Jahren aus, in Dänemark liegt das Durchschnittsalter bei 21,8 Jahren, in Litauen bei 22,7 Jahren.

Im Vergleich zu 2024 ist das Auszugsalter in Deutschland leicht gestiegen - von 23,9 auf 24,1 Jahre. Zudem zeigt sich ein Geschlechtergefälle: Junge Männer verlassen das Elternhaus im Schnitt erst mit 24,8 Jahren, junge Frauen hingegen bereits mit 23,3 Jahren. Dieser Unterschied ist den Angaben zufolge auch im EU-weiten Vergleich festzustellen.

Älterer Vater und sein Sohn

Junge Leute in Deutschland zieht es im Schnitt mit 24 Jahren aus dem Elternhaus - Männer sind später flügge als Frauen. Was sind die Gründe und welche Folgen hat ein später Auszug?

10.06.2025
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Deutsche ziehen im Schnitt mit 24 Jahren aus" am 22.04.2026 um 19:11 Uhr.

Mehr Nachrichten

  1. Eine Studentin ist in ihrer Wohnung neben Umzugskisten und einer Zimmerpflanze zu sehen. (Archiv)

    Statistik zeigt Unterschiede in der EU:Wie alt sind junge Menschen, wenn sie zu Hause ausziehen?

    mit Video0:47
  2. TST Logistics

    Energiekrise und die Folgen:Unabhängiger vom Öl: Wie Unternehmen durch die Krise kommen

    von Luisa Houben
    mit Video1:35
  3. Landgericht Köln (Archivfoto)

    Steuerhinterziehung in Millionenhöhe:Panama Papers: Kölner Gericht verhängt Bewährungsstrafe

    mit Video4:06
  4. Der Buckelwal liegt vor der Insel Poel an der gleichen Stelle wie am Vorabend, aufgenommen am 20.04.2026
    Liveblog

    Tier seit Wochen in der Ostsee:Liveblog zum Buckelwal: Helfer planen weiter mit Abtransport

  5. Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, spricht in Rom bei einem Treffen mit Journalisten im Zentrum für Amerikastudien. (Archiv)

    Politiker gehen auf Distanz:Schah-Sohn Pahlavi: Scharfe Kritik wegen Berlin-Besuch

    mit Video3:13
  6. Helfer sind direkt am festliegenden Buckelwal vor der Insel Poel im Einsatz um den Meeresboden unter dem Tier wegzuspühlen.

    Umweltminister kündigt neuen Plan an:Wal-Rettungsversuch mit Luftkissen vorerst vom Tisch

  7. Eine Hand hält ein Smartphone auf dem das Logo des französischen Start-ups Mistral AI mit einem rot-gelben M zu sehen ist. Im Hintergund leuchtet grüner Binärcode.
    Interview

    Digitale Souveränität Frankreichs:KI: Mistral-Gründer will weniger Abhängigkeit von USA

  8. Serge Gnabry bei einem Spiel für die deutsche Nationalmannschaft

    Bayern-Offensivspieler muss passen:Serge Gnabry verpasst WM wegen Verletzung

    mit Video2:06