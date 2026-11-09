Pulver aus Ube wird als neues Superfood gehandelt: Die Knolle aus Südostasien gilt als gesund und nährstoffreich. Was der lila Hingucker im Dessert oder Milchkaffee wirklich kann.

Ube-Pulver im Trend: Wie gesund die Yamsknolle wirklich ist

Ube Latte selbst gemacht - eine Familie macht den Check: Wie kommt des Pulver geschmacklich an und ist es seinen Preis wert? 29.10.2026 | 5:02 min

Die knallig lilafarbene Yamsknolle Ube ist der neue Superfood-Trend. Lila Milchschaum, lila Eis, lila Kuchen - in den sozialen Medien ist die violette Knolle kaum zu übersehen. Ernährungswissenschaftlerin Lisa Scholz von der Verbraucherzentrale Hessen weiß, ob hinter dem Hype um Ube mehr steckt.

Welche Nährstoffe die lila Ube-Knolle enthält

Ube ist eine violette Yamsknolle und stammt aus Südostasien. Sie ist nährstoffreich und ernährungsphysiologisch durchaus interessant: Sie liefert Ballaststoffe, Kalium, Vitamin C und reichlich Anthocyane - jene Pflanzenfarbstoffe, die auch in Heidelbeeren oder Rotkohl stecken und für das kräftige Lila sorgen. Diesen Anthocyanen werden positive Wirkungen nachgesagt. Unsicher ist bislang, ob sie Entzündungen hemmen und möglicherweise das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken könnten.

Ube-Knollen dürfen nur gekocht oder verarbeitet verzehrt werden, da sie roh giftig sind.

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Wie gesund das Pulver aus der Ube-Knolle ist

Auf den Philippinen wird Ube seit Jahrhunderten angebaut und ist fester Bestandteil der Küche - süß wie herzhaft. Bei uns ist sie aber kaum frisch zu bekommen und in der Regel nur als verarbeitetes, ungiftiges Pulver erhältlich. Allerdings geht bei der Herstellung des Ube-Pulvers ein Teil der wertvollen Inhaltsstoffe verloren, erklärt Verbraucherschützerin Scholz. Was im Handel erhältlich ist, enthält also weniger von den gesunden Pflanzenstoffen als die frische Knolle.

Scholz verweist zudem auf die geringen Mengen, die von dem Pulver am Ende im Glas landen, beispielsweise ein kleiner Teelöffel bei der Zubereitung eines Ube Latte.

Viel entscheidender für den gesundheitlichen Wert ist, welche Zutaten sonst noch verwendet werden. „ Lisa Scholz, Ernährungswissenschaftlerin, Verbraucherzentrale Hessen

Und das ist oft eine Menge Zucker: Ein einziger Ube Latte kann mehr als 30 Gramm zugesetzten Zucker enthalten. Schon damit ist der Richtwert von höchstens 50 Gramm am Tag für einen gesunden Erwachsenen mehr als zur Hälfte ausgeschöpft.

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Heidelbeere als Alternative für lila gefärbte Süßspeisen

Egal ob Eis, Kuchen oder Shake - wer eine lilafarbene Süßspeise will, bekommt einen ähnlichen Farbeffekt auch mit Heidelbeeren hin, wenn auch nicht ganz so knallig. Für den Ube Latte mit violetter Farbe gibt es dagegen kaum eine Alternative: Das Pulver wird mit dem Milchschaum vermischt und harmoniert geschmacklich mit dem Kaffee. Denn pur ist der Geschmack der Ube-Knolle mild-süßlich und leicht nussig, mit Noten von Vanille und Kokos.

Was Ube-Pulver kostet und woher es kommt

Eine 100-Gramm-Packung Ube-Pulver kostet schnell 15 Euro, das sind 150 Euro pro Kilogramm. Hinzu kommt, dass die Knolle nicht bei uns wächst, sondern in tropischen Regionen - neben den Philippinen inzwischen auch verstärkt in Vietnam und China. Verbraucherschützerin Scholz gibt zu bedenken: Wo die Knolle über Jahrhunderte ein wichtiges Grundnahrungsmittel war, kann die stark gestiegene Nachfrage aus dem Westen den Druck auf Anbau und Preise erhöhen.

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Bei Ube-Pulver auf die Zutatenliste achten

Verbraucherschützerin Lisa Scholz rät allen, die sich für das Pulver interessieren, beim Kauf gut aufzupassen. Denn wer Ube kauft, bekommt nicht immer reines Ube.

Manche Pulver enthalten weitere Zutaten, zum Beispiel lila Süßkartoffel, die auch diese Farbe liefert, oder zusätzlich Zucker. „ Lisa Scholz, Ernährungswissenschaftlerin, Verbraucherzentrale Hessen

Wer online nach Ube-Pulver sucht, bekommt mitunter auch Taro- oder lila Süßkartoffel-Pulver angeboten. Die sehen fast identisch aus, sind aber verschiedene Pflanzen.

Ube, Taro oder lila Süßkartoffel im Vergleich Ube: Die Yamsknolle (Dioscorea alata), umgangssprachlich auch Yamswurzel genannt, ist von Natur aus tiefviolett durch Anthocyane. Sie schmeckt mild süß und vanillig-nussig.

Taro: Das Aronstabgewächs (Colocasia esculenta) ist innen weiß-grau, nicht lila; die Farbe vieler Taro-Drinks stammt häufig aus Farbstoff. Taro schmeckt erdig und kaum süß.

Lila Süßkartoffel: Das Windengewächs (Ipomoea batatas) ist natürlich violett durch Anthocyane, etwas blasser als Ube. Sie schmeckt mild süß, mit karamellig-erdiger Note.

Die Ube-Knolle ist ein wertvolles Lebensmittel - im Latte aus Ube-Pulver kommt davon aber wenig an. Als natürlicher Farbgeber im Kaffee ist Ube eine hübsche Sache - gesünder macht das Pulver das Getränk aber nicht wirklich.

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