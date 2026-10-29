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Ratgeber

Kombipräparate mit Zink und Vitamin C: Warum Öko-Test davon abrät

Nützliche Mittel bei Erkältungen?:Öko-Test: Schlechte Noten für Zink-Vitamin-C-Kombipräparate

Florence-Anne Kälble

von Florence-Anne Kälble

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Viel hilft viel? Bei Zink und Vitamin C gilt dies offenbar nicht. Öko-Test hat 21 Kombipräparate geprüft. Drei Viertel fallen durch - auch wegen zu hoher Dosierungen.

Eine geöffnete schwarze Dose mit gelben Tabletten.

Zink und Vitamin C sind wichtig für ein intaktes Immunsystem. Bei einer Erkältung greifen deshalb viele auf Kombi-Präparate zurück. Öko-Test hat 21 Präparate geprüft.

Quelle: imago/imagebroker

Gerade in der nasskalten Jahreszeit greifen die Menschen gerne zu Nahrungsergänzungsmitteln mit Zink und Vitamin C. Sie sollen das Immunsystem unterstützen. Laut Öko-Test wird der Nutzen aber häufig überschätzt. Die Tester haben für die November-Ausgabe 21 Kombipräparate auf den Prüfstand gestellt.

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Nutzen von Zink- und Vitamin-C-Präparaten überschätzt

Das Ergebnis fällt ernüchternd aus: 16 von 21 getesteten Produkten fallen mit "mangelhaft" oder "ungenügend" durch. Die beste Note lautet "befriedigend" - und wurde nur einmal vergeben. Beim Cetebe Abwehr Fit Vitamin C + Zink in Lutschtablettenform gab es abgesehen von der Bewertung des generell mangelnden Nutzens keine Kritik an den Inhaltsstoffen.

Für das Gesamturteil "befriedigend" sorgten jedoch "Weitere Mängel" wie fehlende Hinweise auf Wechselwirkungen mit Medikamenten oder auch die Nutzung von Health Claims mit nicht zugelassenem Wortlaut.

Kein Mangel an Vitamin C

Die Tester prüften, ob Nahrungsergänzungsmittel gesunden Menschen nutzen. Bei Vitamin C sei die Studienlage eindeutig: Ein Mangel komme in Industrieländern praktisch nicht vor, so die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), da Zitrusfrüchte, Tomaten, Kartoffeln, Brokkoli oder Paprika rund ums Jahr verfügbar seien. Ein Glas Orangensaft und eine halbe Paprika zum Beispiel deckten den Tagesbedarf vollständig. Zusätzliches Vitamin C bringe gesunden Menschen keinen weiteren Nutzen. Öko-Test zog deshalb bei allen Produkten Punkte ab.

"Mg" gelegt mit Magnesium-Tabletten

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Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt für Nahrungsergänzungsmittel höchstens 250 Milligramm Vitamin C pro Tag. Fünf der Produkte im Test enthielten mit 1.000 Milligramm pro Tagesdosis das Vierfache der BfR-Empfehlung - keines davon wurde besser als "mangelhaft" bewertet.

Mehrheitlich überdosiert

Die Spanne der Nährstoffmenge bei den getesteten Kombipräparaten ist groß: Pro Tagesdosis enthalten die Produkte zwölf bis 1.000 Milligramm Vitamin C und 2,25 bis 15 Milligramm Zink. Bei vier Präparaten lag die Zink-Dosis bei 15 Milligramm - mehr als doppelt so viel wie die vom BfR empfohlene Höchstmenge von 6,5 Milligramm. Insgesamt entsprechen nur vier der 21 getesteten Produkte den BfR-Empfehlungen zu Vitamin C und Zink.

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Eine ausreichende Zinkversorgung lasse sich mit ausgewogener Mischkost erreichen. Zink unterstützt die normale Funktion des Immunsystems und damit die Abwehr von Erkältungsviren. Aus den Studien lasse sich keine eindeutige Empfehlung für die Einnahme von Zink-Präparaten bei akuten Erkältungen ableiten, so Öko-Test.

Zu hohe Zink-Dosierungen können problematisch sein

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) nennt für Zink eine tolerierbare tägliche Gesamtaufnahme von höchstens 25 Milligramm. Darin ist aber auch Zink aus anderen Quellen wie Lebensmitteln enthalten. Wer dauerhaft mehr als 25 Milligramm Zink täglich einnimmt, riskiere Folgen wie einen Kupfermangel. Kupfer ist wichtig für die Blutbildung.

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Um eine zu hohe Aufnahme zu vermeiden, empfiehlt das BfR bei Präparaten mit mehr als 3,5 Milligramm täglich den Hinweis, keine weiteren zinkhaltigen Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Bei zehn Produkten fehlte dieser Hinweis, kritisierte Öko-Test.

Möglicher Zink-Mangel bei pflanzlicher Ernährung

Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, seien möglicherweise nicht optimal mit Zink versorgt, warnen die Tester. Zwar liefern auch pflanzliche Lebensmittel Zink, jedoch könne der Körper dieses wegen des enthaltenen Phytats mitunter schlechter aufnehmen. Phytat, ein natürlicher Phosphor- und Mineralstoffspeicher in Pflanzen, könne die Bioverfügbarkeit des Spurenelements reduzieren.

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Problematische Zusatzstoffe in Kombi-Präparaten

In zehn Präparaten fanden die Tester bedenkliche Inhaltsstoffe. Besonders kritisch bewertete Öko-Test Talkum, das in fünf Nahrungsergänzungsmitteln steckte. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) stuft den Stoff als "wahrscheinlich krebserregend" ein. Drei Produkte wurden wegen Phosphatverbindungen abgewertet. In drei weiteren kritisierten die Tester Polysorbat 80 oder Carboxymethylcellulose. Auch künstliche Süßstoffe in vier Brausetabletten führten zu Punktabzug.

So wurde getestet

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 29.10.2026 ab 09:05 Uhr.

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