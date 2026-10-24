Frostschutz, Batterie, Akku-Management: Was Autofahrer vor dem ersten Frost checken sollten, um sicher in die kalte Jahreszeit zu starten, und was es bei E-Autos zu beachten gibt.

Wie können beschlagene Scheiben und festgefrorene Autotüren in den kalten Jahreszeiten vermieden werden? ADAC-Sprecherin Claudia Löffler gibt Tipps zu Dichtungen, Batterie und Frostschutz. 22.10.2026 | 5:52 min

Sinkende Temperaturen stellen Fahrzeuge vor besondere Herausforderungen. Mit ein paar Maßnahmen lassen sich mögliche Pannen vermeiden und die Sicherheit erhöhen. Vieles gilt für Verbrenner und E-Autos gleichermaßen, manches nur für den jeweiligen Antrieb.

Beleuchtung am Fahrzeug prüfen

Punkt eins auf der Checkliste, wenn die dunkle Jahreszeit ansteht: die Beleuchtung. Sind alle Leuchten und Blinker sauber und intakt? Das sollte im Winter regelmäßig überprüft werden.

"Werden Leuchtmittel gewechselt, sollte man prüfen lassen, ob die Einstellung des Scheinwerfers noch stimmt", sagt Fabian Faehrmann, Pressesprecher des ADAC. Auch, um sicherzugehen, dass man den Gegenverkehr nicht blendet.

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Autoreifen und Profiltiefe

Um bei Nässe und Schnee sicher fahren zu können, sind Winter- oder Ganzjahresreifen mit ausreichender Profiltiefe eine der wichtigsten Voraussetzungen. Auch wenn nur mindestens 1,6 Millimeter vorgeschrieben sind, empfiehlt Faehrmann mindestens vier Millimeter: "Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass ab einer Profiltiefe unter vier Millimetern die Haftungseigenschaften abrupt abbauen können."

Winterreifen: Nutzungsdauer und Luftdruck Neben dem Profil spielen auch Alter und Luftdruck der Reifen eine Rolle. Da der Reifendruck bei sinkenden Temperaturen abnimmt, sollte dieser im Laufe des Winters kontrolliert werden. Für Pkw-Reifen gibt es in Deutschland keine gesetzliche Altersgrenze. Allerdings empfiehlt der ADAC, Reifen ab einem Alter von fünf bis sechs Jahren regelmäßig zu prüfen, da sie auch altern, wenn sie wenig gefahren werden. Was die Nutzungsdauer betrifft, zeigten sich im aktuellen ADAC-Winterreifentest große Unterschiede.

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Klare Sicht ist elementar

Voraussetzung für eine gute Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen sind saubere Scheiben. Gerade im Winter sei es wichtig, die Windschutzscheibe nicht nur von außen, sondern auch von innen zu reinigen, so Faehrmann. Denn: "Verunreinigungen führen zu Lichtbrechungen, vor allem bei tief stehender Sonne. Das kann die Sicht stark beeinträchtigen. Außerdem beschlägt eine saubere Scheibe nicht so schnell."

Damit die Scheibenwischanlage auch bei Minusgraden richtig funktioniert, ist die Zugabe von Frostschutzmittel nötig. Die üblichen Kombipräparate enthalten Frostschutz und Reiniger. Bei Konzentraten zum Selbermischen ist das Mischverhältnis zu beachten. Das sei oft etwas günstiger, so Faehrmann, und habe den Vorteil, dass der Frostschutz je nach Temperaturverhältnissen individuell angepasst werden kann.

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Frostschutz im Kühlwasser checken

Auch Kühlwasser kann bei starken Frösten einfrieren und das Kühlsystem beschädigen. Faehrmann rät: "Bei wem das Kühlwasser schon längere Zeit nicht mehr überprüft wurde, kann dies zum Beispiel bei einem Winter-Check-up machen lassen. Wer sein Auto jedoch regelmäßig in der Inspektion hat, braucht in Sachen Frostschutz in der Regel nichts befürchten."

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Pannenursache Nummer eins: Schwache Batterie

Kälte setzt jeder Fahrzeugbatterie zu. Bei Verbrennern wie bei E-Autos ist eine schwache Starterbatterie (Zwölf-Volt-Batterie) die häufigste Pannenursache im Winter. Beim Winter-Check-up sollte also in jedem Fall der Ladezustand geprüft werden.

Bei E-Autos sinkt zudem bei niedrigen Temperaturen die prognostizierte Reichweite deutlich. Längere Fahrten sollte man entsprechend mit einem Puffer planen. Im Winter wird durch Heizung und Akku-Temperierung mehr Strom verbraucht. "Der Akku hat eine gewisse Wohlfühltemperatur, die je nach Fahrzeug zwischen 20 und 40 Grad liegt. Ist der Akku sehr kalt, muss er erst auf Temperatur gebracht werden, um seine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen", erklärt Faehrmann. Wer sein Fahrzeug vor der Fahrt vortemperiert, also Akku und Innenraum bei angeschlossenem Ladekabel vorwärmt, hat mehr Akkuladung für die Fahrt übrig.

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Damit Türen und Heckklappe nicht einfrieren, kann man die Dichtungen mit Gummipfleger aus dem Baumarkt behandeln.



Eiskratzer und Handfeger helfen, die Scheiben zügig von Eis und Schnee zu befreien. Fahren mit erheblich eingeschränkter Sicht bedeutet eine Gefährdung des Straßenverkehrs und kann geahndet werden.



Akku sparen: Sitz- und Lenkradheizung benötigen weniger Energie als das Aufheizen des gesamten Innenraums.

Autowäsche im Winter: Standard reicht, dafür regelmäßig

In der Regel reicht auch im Winter die Standardwäsche aus. "Unterbodenschutz ist aus technischer Sicht nicht unbedingt nötig, schadet aber auch nicht", sagt Faehrmann. Wenn aber bereits Schäden vorliegen, könne Streusalz Korrosion begünstigen. Wenn man da unsicher sei, solle man lieber einmal nachschauen lassen, ob sich Rost angesetzt hat.

Bei eisigen Temperaturen von unter minus zehn Grad Celsius sollte man nicht in die Waschanlage fahren. Experte Faehrmann warnt: "Das heiße Wasser trifft auf eiskalten Lack. Der Temperaturschock sorgt für Bewegung im Material und das kann sich ungünstig auf vorhandene kleine Schäden auswirken." Zudem könne das Wasser in Türrinnen laufen und einfrieren.

Ebba Petzsche ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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