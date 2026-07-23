Eine Autopanne kann Zeit und Nerven kosten. Von der Pflichtausstattung bis zum Reifenpannenset: Welche Helfer im Ernstfall Sicherheit geben und die Weiterfahrt erleichtern können.

Reifenpannenspray, Überbrückungskabel, Panzerband: Diese Dinge sind im Auto zwar keine Pflicht, können aber bei einer Panne Zeit und Geld sparen. 06.07.2026 | 5:58 min

Fast 3,7 Millionen Notrufe gingen 2025 deutschlandweit bei der ADAC Pannenhilfe ein. Doch nicht jede Defekte führt zwangsläufig zum Liegenbleiben. Für kleinere Defekte gibt es inzwischen kompakte Reparatursets, mit denen sich Fahrzeuge oft kurzfristig wieder fahrbereit machen lassen. Wer eine längere Strecke plant, sollte daher überlegen, einfache Notfallhelfer im Auto mitzuführen.

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Diese Notfallhelfer gehören ins Auto

Vor jeder Fahrt sollte die gesetzlich vorgeschriebene Grundausstattung geprüft werden. Warndreieck, Warnwesten für alle Mitfahrenden in Griffnähe sowie ein gültiger Verbandskasten sind in den meisten europäischen Ländern Pflicht.

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Wer ohne diese Ausstattung unterwegs ist, muss mit Bußgeldern rechnen. Ein abgelaufener oder unvollständiger Verbandskasten gilt dabei als nicht mitgeführt. In vielen Fahrzeugen sind Warndreieck und Verbandskasten im Kofferraum verstaut. Wichtig vor der Abfahrt: Man sollte den genauen Aufbewahrungsort im Fahrzeug kennen.

Wertvolle Ergänzung: Feuerlöscher im Auto Ein Fahrzeugbrand zählt zu den seltensten Unfallszenarien und breitet sich meist nur langsam aus. Kompakte Feuerlöscher für das Auto können Brandherde häufig schnell und einfach eindämmen. Pulverfeuerlöscher oder Schaumsprays mit mindestens ein Kilogramm Löschmittelmenge sind klein, leicht zu verstauen und sollten bei den meisten Brandherden ausreichen. Aber Vorsicht: Nicht jeder Feuerlöscher für das Auto ist auch für Einsätze außerhalb des Fahrzeuges gedacht. Daher sollte man sich unbedingt vorab mit der richtigen Anwendung auseinandersetzen.

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Steinschlag-Reparatursets für die Windschutzscheibe

Für kleine Schäden an der Windschutzscheibe gibt es im Handel Reparatursets ab etwa 15 Euro. Mit speziellem Harz lässt sich die betroffene Stelle in 30 bis 45 Minuten selbst versiegeln. "Es kann die Zeit bis zur professionellen Reparatur überbrücken, sie aber nicht ersetzen", erklärt Fabian Faehrmann, Unternehmenssprecher des ADAC.

Die Einsatzmöglichkeiten sind jedoch begrenzt: Tiefe Risse oder Schäden im direkten Sichtfeld dürfen nicht selbst ausgebessert werden, da unsaubere Ergebnisse die Sicht beeinträchtigen können. Auch Steinschläge, die zu groß, zu tief oder weniger als zehn Zentimeter vom Scheibenrand liegen, gelten als nicht reparabel.

Wenn sich Schadstellen später nicht fachgerecht nachbehandeln lassen, bleibt oft nur der komplette Austausch der Scheibe - unter Umständen eine kostspielige Angelegenheit.

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Reifendichtmittel als schneller Notfallhelfer

Chemische Reifendichtmittel in Spraydosen gibt es ab etwa neun Euro. Sie können bei einem platten Reifen kurzfristig helfen. Ein Spezialschaum wird über das Ventil in den defekten Reifen eingefüllt und verschließt kleine Löcher in der Lauffläche. Gleichzeitig erhöht das Spray den Reifendruck, sodass der Reifen nach wenigen Minuten vorübergehend wieder fahrbereit wird. "Es kann schnell helfen, um bis zur nächsten Werkstatt zu kommen", so Faehrmann.

Was das Dichtmittel nicht kann: den Schaden dauerhaft beheben. Je nach Produkt sind nur kurze Strecken möglich, teils rund 15 Kilometer bei maximal 80 Kilometern pro Stunde. Im Anschluss muss der Reifen vollständig ausgetauscht werden.

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Notfallhammer im Auto: Schnelle Hilfe im Ernstfall

Nach einem Unfall kann es entscheidend sein, das Fahrzeug schnell verlassen zu können. Lässt sich die Tür nicht öffnen oder der Sicherheitsgurt nicht lösen, kann ein kompakter Notfallhammer mit integriertem Gutrtschneider helfen. "Von diesem Gerät bin ich ein großer Fan. Mein Tipp: Immer in die Ecken der Scheibe zielen, dort bricht sie mit nur wenig Kraftaufwand", sagt der Experte.

Wichtig ist, dass der Notfallhammer jederzeit griffbereit ist. Passende Halterungen werden im Set schon ab zehn Euro mitgeliefert. Für die richtige Montage lohnt sich eine Beratung beim nächsten Werkstattbesuch.

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Wer gut vorbereitet startet, reist entspannter und kommt im Notfall schneller wieder ins Rollen. Die Hilfsmittel ersetzen aber nie eine fachgerechte Reparatur durch Profis, sondern überbrücken nur die Situation bis zum Eintreffen von Rettungskräften oder für die Weiterfahrt.

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