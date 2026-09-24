Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel auf pflanzlicher Basis sollen Frauen bei Beschwerden in den Wechseljahren helfen. Von 23 Produkten kann Öko-Test aber nur drei empfehlen.

Viele Frauen nutzen in den Wechseljahren rezeptfreie Arznei‑ oder Nahrungsergänzungsmittel gegen Beschwerden. Öko‑Test hat 23 Präparate unter die Lupe genommen. 24.09.2026 | 0:36 min

Schweißausbrüche und Hitzewallungen sind nur einige Beschwerden, die Frauen während der Wechseljahre erleben. Die Palette an rezeptfreien Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln auf pflanzlicher Basis, die Linderung versprechen, ist groß. Was aber hilft wirklich?

Öko-Test ist für die Oktober-Ausgabe dieser Frage nachgegangen und hat 23 Produkte - sechs pflanzliche Arzneimittel und 17 Nahrungsergänzungsmittel - gemeinsam mit den Gutachtern Professor Manfred Schubert-Zsilavecz und Dr. Mario Wurglics auf den Prüfstand gestellt.

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Wirksamkeit von pflanzlichen Arzneimitteln

Die Wirksamkeit der pflanzlichen Arzneimittel bei Hitzewallungen und übermäßigem Schwitzen ist laut Öko-Test gut belegt. Das gelte zum Beispiel für Präparate mit Traubensilberkerze wie Dr. Böhm Traubensilberkerze 6,5 mg Filmtabletten, Gesamtnote "gut". Auch das Präparat Femiloges mit Rhapontikrhabarberwurzel - Gesamtnote "befriedigend" - gehöre dazu.

Grundlage sind produktspezifische Studien und/oder eine Monografie des HMPC-Ausschusses der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA). Ein "sehr gut" gab es dennoch nicht: Die Zulassungsstudien entsprächen teils nicht mehr den aktuellen wissenschaftlichen Standards, erklärt Öko-Test.

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Talkum und weitere unerwünschte Bestandteile

In drei Arzneimitteln fand das Labor unerwünschte Hilfsstoffe wie Talkum. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) schlägt vor, den Stoff als "wahrscheinlich krebserregend" einzustufen. Remifemin Plus enthielt unter anderem Titandioxid. Das Weißpigment ist wegen einer möglichen erbgutschädigenden Wirkung seit 2022 als Lebensmittelzusatz verboten. Öko-Test kritisiert daher den Einsatz in oral einzunehmenden Arzneimitteln.

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Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel

Nahrungsergänzungsmittel (NEM) dürfen nicht mit einer heilenden, lindernden oder vorbeugenden Wirkung beworben. Sie unterliegen weder einer behördlichen Zulassung noch einer Sicherheitsprüfung; für ihre Qualität sind allein die Hersteller verantwortlich.

Die meisten Produkte enthielten pflanzliche Stoffe, darunter Isoflavone aus Soja oder Rotklee. Öko-Test bat die Hersteller um produktbezogene Studien zum Nutzen. Entweder blieben Antworten aus oder die vorgelegten Daten überzeugten nicht.

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Ein Evidenzbericht des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) deutet darauf hin, dass täglich mindestens 30 Milligramm Isoflavone Wechseljahresbeschwerden lindern können. Öko-Test sieht den Nutzen entsprechender Präparate für gesunde Frauen daher teilweise belegt. Produkte jedoch, die weniger als 30 Milligramm Isoflavone enthalten, werteten die Tester deutlich ab - wie das von Dr. Kneißl, Gesamtnote "ungenügend".

Überdosis an Wirkstoffen und Vitaminen

Mehrere pflanzliche Wirkstoffe in einem Präparat sieht Öko-Test als kritisch an. Denn mögliche Wechselwirkungen ließen sich meist schwer abschätzen. Produkte mit mehreren maßgeblichen Inhaltsstoffen fielen im Test daher weitgehend durch.

Auch zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe sind laut Öko-Test nicht immer ein Plus. Zwar darf Vitamin B6 mit einer Regulierung der Hormontätigkeit beworben werden. Den für die Wechseljahre typischen Rückgang von Östrogen und Progesteron kann es jedoch weder verhindern noch ausgleichen. Zudem überschritten viele Präparate die vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfohlenen Höchstmengen.

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Nahrungsergänzungsmittel nicht grundsätzlich empfohlen

Kritik gab es auch für fehlende Warnhinweise: Bei 15 von 17 Präparaten fehlte mindestens eine von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit oder dem Bundesamt für Risikobewertung empfohlene Angabe zu möglichen Risiken der Einnahme.

Fachgesellschaften empfehlen Frauen in den Wechseljahren nicht grundsätzlich, bestimmte Vitamine oder Mineralstoffe einzunehmen. Ein möglicher Mangel sollte vorab ärztlich geklärt werden.

So wurde getestet

Produktauswahl und Preise Getestet wurden Produkte, die sich entweder über Produktnamen oder Auslobung an Frauen in den Wechseljahren richten. Eingekauft wurden 17 Nahrungsergänzungsmittel (NEM) und sechs apothekenpflichtige freiverkäufliche pflanzliche Arzneimittel in Drogeriemärkten, Bio-Supermärkten, Reformhäusern und über die Versandapotheke. Die pflanzlichen Arzneimittel kosteten pro höchster empfohlener Tagesdosis zwischen 35 Cent und 1,52 Euro. Bei den NEM variierte der Preis zwischen 12 Cent und 1,20 Euro. Kaufkriterien Bevorzugt wurden Präparate mit nur einem maßgeblichen Inhaltsstoff gekauft, möglichst ohne Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen. Die höchste Relevanz hatten Produkte mit Isoflavonen aus Soja oder Rotklee sowie mit Hopfen(-blüten)-Extrakt und/oder Salbei. Bei einem NEM handelt es sich um ein Spray; die restlichen Produkte liegen in Form von Kapseln und (Film-)Tabletten vor. Pharmakologische Einschätzung Zwei chemische Pharmazeuten der Universität Frankfurt am Main - Professor Manfred Schubert-Zsilavecz und Dr. Mario Wurglics - unterstützten Öko-Test mit der pharmakologischen Einschätzung, ob eine Wirkung beziehungsweise ein Nutzen für die Beschwerden Hitzewallungen und Schweißausbrüche in Bezug auf Wechseljahre ausreichend belegt ist. Im Labor Bei Nahrungsergänzungsmitteln mit Isoflavonen aus Soja oder Rotklee verglich Öko-Test die angegebenen Dosierungen mit den Orientierungswerten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Auch zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe wurden erfasst.



Beipackzettel und Zutatenlisten kontrollierten die Tester auf umstrittene Stoffe wie Phosphate, Carboxymethylcellulose, Talkum, Titandioxid und Aromen. Die Verpackungen wurden außerdem auf chlorierte Verbindungen untersucht, die bei der Entsorgung problematisch sein können. Prüfung der Herstellerhinweise Geprüft wurde zudem, ob Pflicht- und Warnhinweise vollständig sind und gesundheitsbezogene Aussagen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Bei reinen Online-Produkten flossen auch die Angaben auf der Website ein. Weiterhin wurden die Hersteller nach Belegen für die ausgelobte Wirkung wie den Nutzen ihres Präparats angefragt.

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