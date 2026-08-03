Wimpernseren werden in sozialen Medien stark beworben. Das Versprechen: schnelles Wachstum, volle Wimpern. Doch was steckt in den Produkten? Was man dazu wissen sollte.

Wimpernseren versprechen schöne, dichte Wimpern. Doch Augenärzte warnen: Viele Produkte enthalten hormonähnliche Inhaltsstoffe. Quelle: Imago / Pond5 Images

Lange, dichte Wimpern gelten als besonders schön. Viele wünschen sie sich und helfen nach - mit Wimpernseren, die es in Drogerien oder online zu kaufen gibt. Sie werden ein- bis zweimal täglich mit einem Applikator auf die oberen Wimpern aufgetragen.

Doch Vorsicht: In einigen Produkten stecken hormonähnliche Inhaltsstoffe. Das sehen Experten kritisch. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie wirken Wimpernseren?

Jedes Haar, also auch jede Wimper, hat eine Wachstumsphase von fünf bis sechs Wochen. Danach fällt die Wimper immer aus, die Wachstumsphase beginnt von vorne. Verwendet man ein Serum mit dem hormonähnlichen Wirkstoff Prostaglandin, wird die Dauer des Wimpernwachstums verlängert.

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Da auch mehr Farbpigmente in die Wimpern eingelagert werden, wirkt der Wimpernkranz länger und dichter. Doch das ist nicht von Dauer, weiß Dermatologin Nina Ressel.

Wenn man mit dem hormonhaltigen Serum aufhört, dann verliert sich der Effekt wieder. „ Dr. Nina Ressel, Fachärztin für Dermatologie

Wer auf lange Wimpern nicht verzichten möchte, muss das Serum also immer wieder nachkaufen und anwenden.

Wimpernwachstum als Nebenwirkung von Augentropfen Für besonders auffällig lange Wimpern sorgen sogenannte Prostaglandine. Sie kommen im Körper natürlicherweise als Gewebshormone vor, die in den Drüsenzellen gebildet werden. Prostaglandine werden auch synthetisch eingesetzt, und zwar in Medikamenten. Beim Grünem Star (Glaukom) sollen sie den erhöhten Augeninnendruck senken. Bei der Anwendung zeigt sich, dass Wimpern länger werden. Diese "Nebenwirkung" machen sich Hersteller von kosmetischen Produkten zunutze: Prostaglandin und prostaglandinähnliche Stoffe, sogenannte Analoga und Derivate, werden hier seit einigen Jahren eingesetzt, um das Wimpernwachstum positiv zu beeinflussen.

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Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Ein Wimpernserum, das Prostaglandin enthält, kann unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Dazu gehören Rötungen um das Auge, Entzündungen im Augeninneren, Juckreiz und Spannungsgefühl. Auch das Fettgewebe rund um das Auge kann beeinflusst werden. Das Auge wirkt dann eingefallen.

Da Prostaglandine zu einer vermehrten Einlagerung des körpereigenen Farbstoffs Melanin führen, können dunkle Augenringe entstehen. Eine seltene Nebenwirkung ist die Verfärbung der Iris. Diese farblichen Veränderungen sind dauerhaft.

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Warum wird vor Wimpernseren mit Prostaglandin gewarnt?

Abgesehen von den bekannten Nebenwirkungen warnen medizinische Fachverbände und Verbraucherschützer vor der Nutzung von hormonwirksamen Wimpernseren, weil die Produktsicherheit oft nicht eindeutig gegeben ist. Das Problem: In tierischen Studien gibt es Hinweise, dass sich einige Prostaglandine negativ auf die Fortpflanzung auswirken könnten.

Da die Konzentrationen der Prostaglandine in Kosmetikprodukten zum Teil sogar höher sind als in den Glaukom-Arzneimitteln, ist Vorsicht geboten, erklärt Birgit Gutsche vom Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe.

Aufgrund der Datenlage ist nicht mit Sicherheit ausgeschlossen, dass es diese fruchtbarkeits- und fortpflanzungsschädigende Wirkung geben kann. „ Dr. Birgit Gutsche, Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe

Belastbare Belege bei der menschlichen Anwendung gibt es allerdings nicht. Als Vorsichtsmaßnahme sollten Schwangere und Frauen, die schwanger werden können, auf keinen Fall Wimpernseren mit Prostaglandinen anwenden.

Prostaglandine in Kosmetika aktuell nicht verboten Kosmetikprodukte wie Wimpernseren unterliegen weniger strengen Regularien als Arzneimittel. Bislang gibt es kein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), das Prostaglandine in Wimpernseren verbietet. Anders ist das etwa in Kanada. Hier gibt es bereits entsprechende Gesetze.



Das unabhängige wissenschaftliche Expertengremium für Verbrauchersicherheit der Europäischen Kommission - Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) - stuft einige Wirkstoffgruppen der Prostaglandine unter anderem aufgrund fehlender Studien als nicht sicher ein und rät zu Handlungsbedarf bei der Regulierung entsprechender Kosmetika. Es liegt jetzt an der Europäischen Kommission, ob Neuerungen bei der Regulierung erfolgen (Stand Juli 2026).

Wie erkennt man Wimpernseren mit Prostaglandinen?

Sind bei den Angaben zu Inhaltsstoffen Bezeichnungen mit der Silbe "prost" zu lesen, ist das ein sicherer Hinweis, dass Prostaglandine oder prostaglandinähnliche Stoffe im Produkt enthalten sind. Ein Beispiel dafür ist die Bezeichnung Bimatoprost.

Doch es gibt auch sogenannte Prostaglandin-Derivate, die auf den ersten Blick schwer zu erkennen sind, etwa die Bezeichnung Dechloro Dihydroxy Difluoro Ethylcloprostenolamide. Dabei handelt es sich um Inhaltsstoffe, die aus der Ausgangssubstanz chemisch verändert wurden.

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Sind die Inhaltsstoffe nicht auf dem Produkt angegeben, können Apps und Webseiten helfen, die die Wirkstoffe auflisten, etwa die kostenfreie App "ToxFox" vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V..

Welche Alternativen gibt es für schöne Wimpern?

Wer auf Wimpernseren, die Prostaglandin oder prostaglandinähnliche Stoffe einsetzen, verzichten möchte, kann hormonfreie Produkte verwenden. Diese enthalten häufig Peptide oder Koffein. Die Seren haben zwar keinen wachstumsfördernden Effekt, pflegen die Wimpern aber. Einige Inhaltsstoffe fördern die Keratinbildung und lassen die Haare glatter erscheinen.

Generell sollte man die Wimpern nicht mechanisch belasten, um Haarbruch zu vermeiden. So sollte beispielsweise beim Abschminken mit dem Wattepad nicht mit starkem Druck hin- und hergewischt werden.

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