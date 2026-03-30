Plötzliche Sehverschlechterung:Augeninfarkt: Gefährlicher Gefäßverschluss vor der Netzhaut
von Tom Khazaleh
Wenn die Sehkraft plötzlich abnimmt, zählt jede Minute. Denn dahinter kann ein Augeninfarkt stecken, ein absoluter Notfall. Was man über den Schlaganfall im Auge wissen sollte.
Schlaganfall und Herzinfarkt zählen in Deutschland zu den häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Was weniger bekannt ist: Auch im Auge kann ein Infarkt auftreten - wenn auch deutlich seltener. Hierzulande gibt es etwas weniger als 1.000 Fälle pro Jahr.
Zu einem Augeninfarkt kommt es, wenn ein Blutgerinnsel in der Zentralarterie des Auges die Blutzufuhr zur Netzhaut mindert oder vollständig blockiert. Laut Daniel Wenzel von der Universitäts-Augenklinik Tübingen kann das dramatische Folgen haben.
Ohne die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen können die Zellen in der Netzhaut nicht mehr ihre Funktion aufrechterhalten und sterben ab, so Wenzel.
Die Zentralarterie des Auges (Arteria centralis retinae) ist ein dünnes Blutgefäß, das die inneren Schichten der Netzhaut mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Blutgerinnsel entstehen in der Regel nicht direkt in der Zentralarterie. Sie werden meist aus den Halsgefäßen angeschwemmt, wenn diese durch Arteriosklerose verengt sind.
Auch Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern können zur Bildung von Blutgerinnseln führen, die bis in die Zentralarterie des Auges wandern. Darüber hinaus gibt es Risikofaktoren wie Diabetes mellitus, Rauchen, Bewegungsmangel, Übergewicht und Bluthochdruck, die einen Augeninfarkt begünstigen.
Augeninfarkt: Symptome erkennen
Ein Augeninfarkt ist meist schmerzlos und tritt unvermittelt auf. Häufig macht er sich durch einen kompletten oder teilweisen Sehverlust auf dem betroffenen Auge bemerkbar.
Einige Patienten berichten von dunklen Schatten und einem Gefühl, als lege sich ein Schleier über das Auge. Viele sehen mit dem betroffenen Auge nur noch verschwommen und unscharf. In seltenen Fällen kann es zur Wahrnehmung von Lichtblitzen oder einem Flimmern im Auge kommen.
Bei solchen Symptomen sollte man sofort die nächste Augenklinik aufsuchen oder den Notruf wählen, erklärt Wenzel, denn bei Augeninfarkten zähle jede Minute. Zeit sei Netzhaut, so der Augenarzt.
Werde die Netzhaut etwa vier bis fünf Stunden lang nicht mit Sauerstoff versorgt, drohen dauerhafte Schäden, erklärt Wenzel.
Wie ein Augeninfarkt behandelt wird
Am Anfang steht die Suche nach der Ursache des Augeninfarkts. Durch die Gabe von Gerinnungshemmern soll die Bildung neuer Blutgerinnsel verhindert werden. Vor allem in der Zeit nach den ersten Symptomen bestehe ein großes Risiko für weitere Ereignisse, weiß Sven Poli, Chefarzt der Neurologie an den Kliniken Calw.
Außerdem muss bei einem Augeninfarkt der Blutfluss in der Zentralarterie so schnell wie möglich wiederhergestellt werden. Bis heute gibt es jedoch keine Therapie mit einem eindeutigen Wirksamkeitsnachweis.
Vor allem im Rahmen von Studien kommt bei Augeninfarkten in manchen Fällen eine Lysetherapie zum Einsatz. Dabei werden Medikamente verabreicht, die das Blutgerinnsel auflösen sollen.
Eine Lysetherapie wird bei Schlaganfällen im Gehirn standardmäßig durchgeführt. Bei Augeninfarkten dagegen fehlt bislang ein eindeutiger Nachweis der Wirksamkeit.
Erste Zwischenergebnisse einer aktuellen Studie unter Leitung der Universitätsklinik Tübingen bestätigen dies. Bei Patienten, die ein Placebo erhielten, war laut Studienleiter Sven Poli kein schlechteres Ergebnis zu beobachten, als bei denjenigen mit Lysetherapie. Ein klarer Therapieeffekt konnte laut dem Neurologen also nach wie vor nicht gezeigt werden.
Eine Lysetherapie kann in seltenen Fällen mit erheblichen Risiken einhergehen, sagt Daniel Wenzel.
Ob die Lysetherapie für Patienten mit geringerem Blutungsrisiko in den ersten zwei Stunden nach einem Augeninfarkt eine Option sein kann, soll weiter untersucht werden.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen früh erkennen
Eine gezielte Vorsorgeuntersuchung zur Verhinderung eines Augeninfarkts gibt es nicht. Allerdings können Untersuchungen zur Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wichtige Hinweise auf ein bestehendes Risiko liefern.
Neben Blutuntersuchungen, Elektrokardiogramm (EKG) und Langzeit-EKG sind Ultraschalluntersuchungen hilfreich.
Auch ein gesunder Lebensstil mit ausreichender Bewegung und ausgewogener Ernährung könne dazu beitragen, das Risiko für einen Augeninfarkt zu minimieren, so Wenzel.
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