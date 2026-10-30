Hat klassisches Sparen ausgedient?:Sparbuch, Tagesgeld, ETFs: Gespartes Geld sinnvoll anlegen
von Deborah Gettmann
Zum Weltspartag am 30. Oktober stellt sich die Frage: Ist klassisches Sparen noch zeitgemäß? Wer das Ersparte am Kapitalmarkt anlegt, kann auf höhere Renditen hoffen.
Was bedeutet Sparen?
Sparen ist der Oberbegriff für die Entscheidung, Geld zur Seite zu legen. "Der Gedanke ist, heute zu verzichten, um zu einem späteren Zeitpunkt etwas davon zu haben", erklärt Verhaltensökonomin Christine Laudenbach.
Ein Beispiel für klassisches Sparen ist das Sparbuch. Es ist eine sichere und unkomplizierte Möglichkeit, Geld zurückzulegen. Allerdings gelten bei Abhebungen über 2.000 Euro in der Regel Kündigungsfristen.
Eine flexiblere Alternative ist das Tagesgeldkonto. Hier können Sparende jederzeit Geld einzahlen und darüber verfügen. Auf das eingezahlte Geld erhalten sie variable Zinsen, die sich in der Regel am Leitzins der Europäischen Zentralbank orientieren.
Was sind Geldanlagen am Kapitalmarkt?
Wer sein Geld nicht nur zurücklegen, sondern langfristig vermehren möchte, kann es am Kapitalmarkt investieren. Allerdings "sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es sich um eine längerfristige Geldanlage handelt", betont Laudenbach. Im Gegensatz zum Tagesgeldkonto besteht die Chance, von steigenden Kursen zu profitieren. Zum Beispiel durch die Investition in ETFs.
Anlagen am Kapitalmarkt bergen ein Risiko, denn Börsenkurse schwanken. Wer in Aktien-ETFs investiert, sollte idealerweise zehn Jahre oder länger auf sein Geld verzichten können. Auch dann sind Verluste nicht ausgeschlossen, doch es besteht die Möglichkeit, dass sich kurzfristige Kursverluste wieder ausgleichen.
"Der Vorteil breit gestreuter ETFs ist, dass man mit einem einzigen Produkt in viele verschiedene Unternehmen investiert. Dadurch ist man weniger abhängig von der Entwicklung einzelner Aktien" erklärt Verhaltensökonomin Laudenbach.
Welche Anlageform ist die richtige?
"Tagesgeld oder ETFs, es gibt da kein Schwarz oder Weiß", so Laudenbach. Wer Geld zurücklegen möchte, muss sich nicht grundsätzlich zwischen Sparen und Anlegen entscheiden. Ausschlaggebend ist, welches Ziel das Geld erfüllen soll und wie lange auf das investierte Geld verzichtet werden kann.
Wer am Kapitalmarkt investieren will, sollte sich vorab mehr Fragen stellen als beim klassischen Sparen. Anlegerinnen und Anleger sollten zum Beispiel überlegen, wann und für was sie das investierte Geld benötigen.
Außerdem gilt es, die eigene Risikobereitschaft zu hinterfragen. Auch Tagesgeld ist nicht völlig ohne Nachteile.
Welche Risiken gibt es?
Ein Risiko, das bei der Geldanlage stets mitschwingt, ist ein Börsenknall. Also erhebliche Kursverluste innerhalb kürzester Zeit, die in der Vergangenheit der Beginn weltweiter Wirtschaftskrisen waren.
Zudem besteht das Risiko, dass Sparende ihr investiertes Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen. Sinken genau dann die Kurse, kann das Verluste bedeuten. "Im besten Fall ist das Geld dann schon lange angelegt und hat bereits an Wert gewonnen, sodass auch bei einem Kursrückgang keine Verluste gegenüber dem ursprünglich investierten Betrag entstehen", so Laudenbach.
Können Risiken minimiert werden?
Um Risiken zu minimieren, kann ein Sicherheitsnetz helfen. Also Geld, das zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto sicher angelegt und für den Notfall jederzeit verfügbar ist.
Geld, mit dem man auch Kursverluste aussitzen kann, lässt sich am Kapitalmarkt investieren. Um das Risiko zu streuen, ist es hilfreich, sich bei der Wahl der Produkte breit aufzustellen. "Denn wer in viele verschiedene Aktien investiert, hat ein ganz anderes Risiko als bei der Anlage in nur eine einzelne Aktie", so Laudenbach.
Hat klassisches Sparen ausgedient?
Ausgedient hat klassisches Sparen bis heute nicht. Sparen und Anlegen schließen sich nicht aus. Sie sollten sich vielmehr ergänzen. Während ein finanzielles Polster auf dem Tagesgeldkonto Sicherheit bieten kann, entstehen durch Investieren am Kapitalmarkt Chancen, das eigene Vermögen zu vermehren.
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