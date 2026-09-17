Tagesgeld bringt wieder mehr Zinsen und Banken überbieten sich gegenseitig mit Zinsangeboten. Was dahintersteckt und worauf Sparer bei der Wahl ihrer Tagesgeldbank achten sollten.

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins auf 2,5 Prozent angehoben. Vor allem die hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs lassen die Preise steigen. 10.09.2026 | 1:49 min

Zinssätze für Tagesgeldkonten lagen bis Mitte 2022 kaum über null Prozent und stiegen danach nur kurzfristig an. Heutzutage sieht es teilweise anders aus. Wer das Ersparte auf einem Tagesgeldkonto parkt, kann bei einigen Banken mit Zinsen über vier Prozent rechnen. "Das ist deutlich mehr als der Einlagenzinssatz", weiß Saidi Sulilatu, Chefredakteur und Experte für Geldanlagen bei Finanztip.

Der Einlagenzins der EZB gibt die Richtung vor

Die Europäische Zentralbank, kurz EZB, entscheidet in regelmäßigen Abständen über die Höhe der drei sogenannten Leitzinssätze. Einer davon ist der Einlagenzinssatz. Runtergebrochen ist das der Zinssatz, den Banken erhalten, wenn sie Geld bei der EZB anlegen.

Um auf die Inflation zu reagieren, hat die EZB am 10. September 2026 den Einlagenzinssatz auf 2,5 Prozent erhöht. Banken erhalten dementsprechend nun wieder mehr Zinsen für ihr Geld und geben diese teilweise direkt an ihre Kunden weiter.

Für hohe Zinsen gibt es eine Vielzahl an Gründen - der Hauptgrund ist schlichte Kundengewinnung. „ Saidi Sulilatu, Finanztip

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins auf 2,5 Prozent erhöht. ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann erläutert, was das für Verbraucher bedeutet. 10.09.2026 | 1:07 min

Banken konkurrieren um Kundengeld

Banken sind auf Einlagen ihrer Kunden angewiesen. "Sie nutzen das frische Geld beispielweise, um es zu verleihen und Kredite zu finanzieren", ergänzt Sulilatu. Je attraktiver die Zinsangebote sind, desto eher sind Sparende bereit, mit ihrem Tagesgeldkonto zu wechseln. Immer mehr Banken versuchen infolgedessen, sich mit besseren Zinssätzen zu überbieten.

Für einige Banken spielt in erster Linie die Neukundengewinnung eine Rolle. „ Saidi Sulilatu, Finanztip

Besonders sichtbar ist der Wettbewerb daher im Hinblick auf Zinsangebote für Neukunden. "Vereinzelte Banken locken zum Beispiel mit hohen Aktionszinsen", erklärt Sulilatu.

Auch wenn die Bank dadurch zunächst mehr Zinsen zahle, als sie von der EZB erhält, könne sich das lohnen, so Sulilatu. Denn: Gewinnt eine Bank neue Tagesgeldkundinnen und Tagesgeldkunden, habe sie später die Chance, auch weitere Finanzprodukte zu verkaufen. "Banken hoffen darauf, Tagesgeldkunden voll zu gewinnen", erläutert der Anlageexperte. Also sie zum Beispiel ergänzend zum Tagesgeld zu einem Girokonto, einem Kredit oder einem Depot im eigenen Haus zu bewegen und daran Geld zu verdienen.

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Was bedeutet das für Sparer?

Für Sparende sind das zunächst einmal gute Nachrichten. Wer möglichst viele Zinsen für sein Tagesgeld bekommen möchte, kann sich jederzeit die Bank mit den besten Konditionen aussuchen.

"Doch der höchste Zinssatz ist nicht automatisch auch das beste Angebot", warnt Saidi Sulilatu. Häufig handle es sich um einen Aktionszins. Der sei nur ein paar Monate garantiert und sinke danach deutlich für die sogenannten Bestandskunden.

Wer diszipliniert und wechselfreudig ist, kann sich direkt nach einer neuen Bank mit besseren Konditionen umschauen, sobald der Aktionszeitraum vorbei ist. „ Saidi Sulilatu, Finanztip

Wer weniger Zeit und Lust hat, ständig nach den besten Angeboten zu suchen, kann sich laut Sulilatu an der Inflationsrate orientieren. Die lag im August bei rund drei Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. "Ich sollte für mein Tagesgeld mindestens Zinsen in dieser Höhe erhalten", unterstreicht Sulilatu.

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Einlagensicherung greift auch bei Tagesgeld

Für Tagesgeld greift in jedem EU-Staat die gesetzliche Einlagensicherung. Die schützt grundsätzlich maximal 100.000 Euro je Person und je Bank. Wird die eigene Bank zahlungsunfähig, springt die Einlagensicherung des Landes ein, in dem die Bank ihren Hauptsitz hat und zahlt das Geld aus dem Fonds bis zu eben jener Grenze von 100.000 Euro zurück.

"Gerade für den Fall einer Bankenkrise ist es wichtig, eine Bank zu wählen, die in einem EU-Land mit optimaler finanzieller Stabilität liegt", bekräftigt Saidi Sulilatu. "Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte sein Tagesgeld zum Beispiel bei einer Bank in Deutschland, Luxemburg, Österreich oder den Niederlanden anlegen."

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