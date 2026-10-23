Mögliche Übernahme in der Chemiebranche:BASF greift nach Evonik: Eine Chance für die ganze Branche?
von Frank Bethmann
Eine Fusion von BASF und Evonik könnte den entstehenden Megakonzern international erfolgreicher machen. Doch reicht Größe allein, um die schwächelnde Chemieindustrie umzukrempeln?
Der Chemiekonzern BASF mit Hauptsitz in Ludwigshafen deckt ein breites Spektrum von Basis-Chemikalien bis hin zu Ernährung und Pflanzenschutz ab. Evonik, in NRW beheimatet, ist auf Spezialchemikalien und maßgeschneiderte Lösungen spezialisiert, etwa für Pharma, Kosmetik, Beschichtungen, Hochleistungskunststoffe und Katalysatoren.
BASF und Evonik: Zwei Unternehmen, die gut zusammenpassen
Die Portfolios der beiden deutschen Konzerne könnten sich gut ergänzen. Wirtschaftswissenschaftler Lars Schweizer, Experte für Unternehmensstrategien und Übernahmen, sieht darin eine nachvollziehbare industrielle Logik.
Die BASF würde ihren eigenen hocheffizienten Absatzmarkt für Basis-Chemikalien im Hause Evonik finden, während Evonik durch BASF die Rohstoffversorgung absichern könnte, so Schweizer weiter. Ein Zusammenschluss könnte zudem finanzielle Spielräume für Investitionen schaffen und den gemeinsamen Auftritt gegenüber internationalen Kunden stärken.
Strukturelle Probleme belasten die Chemiebranche
Es klingt nach einer Win-Win-Situation. Doch die mögliche Übernahme fällt in eine schwierige Phase für die deutsche Chemieindustrie. Von "einer ganzen Reihe von Herausforderungen" und entsprechenden Reaktionen von Chemieunternehmen, die Anlagen geschlossen haben, spricht Michael Hiete, Professor für Wirtschaftschemie an der Universität Ulm.
Hohe Energiekosten, eine schwache Nachfrage in Europa und die Konkurrenz aus China und den USA setzen die Konzerne unter Druck. "Zusätzliche Belastungen entstehen durch den Umbau zu einer klimaneutralen Produktion und nicht zuletzt durch eine sinkende Nachfrage in einigen Abnehmerindustrien wie dem Automobilbau", ergänzt Hiete.
Chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland
Die Idee eines nationalen Champions
Die Frage ist deshalb, ob ein Zusammenschluss die Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich verbessern könnte oder ob er vor allem die Folgen struktureller Standortprobleme abfedern würde. Ökonom Schweizer mahnt zur Nüchternheit:
Damit berührt die mögliche Übernahme eine industriepolitische Grundsatzfrage: Soll Deutschland darauf setzen, möglichst wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die gesamte Branche zu schaffen oder gezielt größere Unternehmen fördern, die sich im internationalen Wettbewerb behaupten können? Das wäre die Idee eines "nationalen Champions", dem wirtschaftliches Gewicht, technologische Kompetenz und gebündeltes Kapital helfen, sich gegen große internationale Wettbewerber durchzusetzen.
Keine staatlich abgestimmte Strategie
Frankreich verfolgt traditionell eine stärker staatlich geprägte Industriepolitik und betrachtet bestimmte Unternehmen und Schlüsseltechnologien als strategisch bedeutsam - und ist dort auch teilweise erfolgreich, zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt oder in der Rüstungsindustrie.
Auch in Deutschland könnte ein Zusammenschluss von BASF und Evonik die Debatte darüber neu beleben, wie Forschung, Investitionen und industrielle Wertschöpfung in Europa gesichert werden können.
Von einer staatlich abgestimmten Strategie nach französischem Vorbild ist bislang allerdings nichts zu erkennen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung spricht sich sogar gegen eine Übernahme von Evonik aus. Sie fürchtet um Arbeitsplätze und die Attraktivität des Standorts Ruhrgebiet.
Kartellbehörden als entscheidende Hürde
Hinzu kommt die Frage, ob eine Übernahme wettbewerbsrechtlich überhaupt genehmigt werden würde. "Während BASF und Evonik auf dem Gesamtmarkt nur zwei von vielen Spielern sind, beherrschen sie in spezifischen Spezialchemikalien oft mehr als 50 Prozent des Weltmarktes", sagt Schweizer. Die Wettbewerbsbehörden müssten deshalb prüfen, ob ein Zusammenschluss den Wettbewerb in einzelnen Märkten erheblich einschränken würde.
Frank Bethmann ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zur Chemieindustrie in Deutschland
Lieferkettenkrise in der Chemiebranche:Könnte der Iran-Krieg manchen Chemiefirmen Gewinn bringen?von Sven-Hendrik Hahnmit Video0:40
Flaute in der Chemiebranche:Chemie- und Pharmabranche: Mehr Geld für Beschäftigtemit Video0:33
- Analyse
Lieferengpässe und Energiekrise:Iran-Krieg: Drei Probleme für Deutschlands Chemie-Branchevon Heiko Rahmsmit Video6:44
"Industrie funkt SOS":Chemie-Firmen in Deutschland: Niedergang einer Branchevon Karl Hinterleitnermit Video0:33