Chemie-Industrie "funkt SOS": Der Niedergang einer Branche

"Industrie funkt SOS":Chemie-Firmen in Deutschland: Niedergang einer Branche
von Karl Hinterleitner
Die Chemie-Industrie warnt vor ihrem "Knockout" - viele Probleme belasten die Firmen. Über eine Schlüsselindustrie, die offenbar nicht mehr zum Standort Deutschland passt.
Es sind alarmierende Zeichen, die aus der Chemie-Branche kommen: Produktion, Umsätze und Auslastung gehen zurück, während Kosten und regulatorischer Druck hoch bleiben. "Die Industrie funkt SOS", meint Markus Steilemann, Präsident des Verbandes der chemischen Industrie. Bei der Präsentation der Jahresbilanz der Branche am Mittwoch in Frankfurt am Main zeichneten die Vertreter der Industrie ein düsteres Bild. Es drohe der "Knockout".
Mancherorts hat der schon begonnen: Traditionsstandorte sind in ihrer Substanz bedroht. BASF hat bereits einen Teil seiner Produktion ins Ausland verlagert. Wacker Chemie kündigte den Abbau von 1.500 Stellen an. In Ludwigshafen und Brunsbüttel stehen mehr als ein Viertel der Maschinen still - die Auslastung liegt laut dem Verband der chemischen Industrie (VCI) bei 70 Prozent. Über 82 Prozent bräuchte es demnach, um aus der Verlustzone herauszukommen.
Probleme der Chemie-Branche: Energiekrise, Vorgaben, Genehmigungen
Mehrere Faktoren verstärken sich gegenseitig: Die schwache Industriekonjunktur drückt die Nachfrage nach Chemieprodukten, besonders aus wichtigen Abnehmerbranchen wie Automobil oder Bau.
Die Gründe sind vielfältig: Die Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die Kosten explodieren lassen. Gas und Strom sind in Deutschland deutlich teurer als in den USA oder Asien. Hinzu kommen strengere Klimavorgaben und langwierige Genehmigungsverfahren.
Chemie-Verband: Brauchen "verlässliche Rahmenbedingungen"
Von der Politik fordert die Branche schnelle Entlastungen: niedrigere Stromsteuern, beschleunigte Genehmigungen und eine verlässliche Energiepolitik. Vor allem aber brauche es eine glaubwürdige Gesamtstrategie. Deutschland benötige "eine Industriepolitik, die verlässliche Rahmenbedingungen schafft und neue Technologien fördert", so der VCI.
Insgesamt eine ernüchternde Jahresbilanz: Mit der Chemie steht eine Schlüsselindustrie am Scheideweg.
Karl Hinterleitner ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.
Mehr zur Wirtschaft
Industriestrompreis reicht nicht:Chemie- und Pharmabranche fordert mehr Entlastungenvon Eva Schmidt und Sybille Schultzmit Video0:24
Standort Deutschland unter Druck:IW-Direktor: Das sind die drei größten Sorgen der Wirtschaftmit Video2:42
Emissionshandel:Warum Europas Industrie beim CO2-Einsparen hinterher hängtvon Celine Groschmit Video6:32
- Interview
Wirtschaftsweise kritisiert Koalition:Schnitzer zu Haushaltsplänen: "Noch nicht wirklich ideal"mit Video6:06