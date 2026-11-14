Die SPD wählt im Januar eine neue Doppelspitze. Wird Lars Klingbeil nochmal kandidieren? Momentan sondiert er seine Chancen. Manuela Schwesig hält sich bedeckt. Wie lange noch?

Ruhrgebiets-Genossen kritisieren den Berliner Kurs und fordern ein klareres Profil der SPD. Klingbeil hört zu, doch sein Rückhalt in der Partei bleibt ungewiss. 07.11.2026 | 2:32 min

Lars Klingbeil ist ein guter Radfahrer und fährt häufig vorneweg. Ist er in einer Gruppe unterwegs, lässt er sich gern zu dem einen oder anderen zurückfallen, um kurz zu plaudern. Dann setzt er sich wieder an die Spitze. Als Sportler erfüllt Klingbeil viele sozialdemokratische Kriterien.

Doch dem Parteichef werfen viele in der SPD vor, zu stark das Feld der Mitte im Blick zu haben und zu wenig auf die zu schauen, die nicht mithalten können. Wird Klingbeil nochmal Parteivorsitzender? Er selbst beteuert:

Ich klebe auch nicht an meinem Stuhl. „ Lars Klingbeil, SPD

Klingbeil ist in diesen Tagen und nächsten Wochen auf Partei-Tour. Er will raushören, ob er noch Chancen hat auf den Parteivorsitz - und muss sich viel anhören. Zuletzt beim Mitglieder-Konvent der Ruhr-SPD in Bochum, wo sie sich stören an seiner "Profillosigkeit". Klingbeil müsse "klare Kante, eine Haltung" zeigen.

Klingbeils Dilemma

Und da ist es wieder: das Dilemma.

Die Debatte über eine mögliche Koalition in Berlin beschäftigt Grüne und SPD. Einzelne Parteimitglieder sprechen sich gegen eine Zusammenarbeit mit der Linken aus. 25.10.2026 | 4:25 min

Klingbeil weiß, er muss den Kompromiss in der Koalition suchen. Die SPD-Basis sagt ihm im Grunde nichts anderes als "wir erkennen unsere Partei nicht wieder". Laut jüngsten Umfragen des aktuellen ZDF-Politbarometers liegt die SPD bundesweit bei 13 Prozent. Weit weg vom Anspruch, eine Volkspartei zu sein.

Pistorius will nicht. Sagt er.

Bärbel Bas und Lars Klingbeil wollten zusammen kämpfen oder auch zusammen untergehen. Das war so ein Übereinkommen. Jetzt ist Bärbel Bas nicht mehr da, zurückgetreten vor allem aus privaten, aber wohl auch aus anderen Gründen. Klingbeil führt die Partei seitdem faktisch allein. Solange, bis eine neue Doppelspitze beim Parteitag in Bremen Mitte Januar gewählt wird.

Migranten als Chaoten bei den Gen Z-Demos? Boris Pistorius (SPD) widerspricht Alexander Dobrindt (CSU). Außerdem will die Bundes-SPD die Berliner SPD von Rot-Grün-Rot abbringen, so Pistorius. 01.11.2026 | 5:53 min

Ohne Rückendeckung ist Klingbeil nicht. Bemerkenswert ist allerdings, wer ihn unterstützt und wer sich zurückhält. Boris Pistorius zum Beispiel kommt Mitte Oktober geradezu ins Schwärmen. Klingbeil mache seine Arbeit in schwierigen Zeiten exzellent:

Ich bin sehr dafür, dass er im Winter wieder antritt. „ Boris Pistorius, SPD

Für sich selbst hat Pistorius eine Kandidatur ausgeschlossen. Deshalb so groß das Lob für den anderen?

Interessant, wer Klingbeil nicht bestärkt

Kurz darauf findet auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte empfehlende Worte: "Lars Klingbeil macht eine gute Arbeit. An dieser Stelle sehe ich keine Änderungsnotwendigkeit." Andere aus der Führungsriege weichen aus.

Anke Rehlinger, Saarlands Ministerpräsidentin, zum Beispiel. Ende Oktober gerät sie in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" in Erklärungsnot. Auf die Frage, ob Klingbeil weitermachen solle, sagt Rehlinger, sie sei sehr zuversichtlich, "dass wir im Januar eine gute Parteispitze wählen werden".

Eine klare Unterstützung ist das nicht. Wohl auch, weil sich die Machtverhältnisse jetzt schnell verschieben können.

Anke Rehlinger (SPD) zu Gast in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" 28.10.2026 | 75:40 min

Was macht Manuela Schwesig?

Die zentrale Frage ist und bleibt: Was macht Manuela Schwesig? In Mecklenburg-Vorpommern sind die Koalitionsverhandlungen unter Dach und Fach. Am kommenden Montag wird Schwesig sehr wahrscheinlich erneut zur Ministerpräsidentin gewählt und dort eine rot-rot-grüne Regierung anführen.

Ihr gutes Wahlergebnis - nicht gewonnen, aber fast - setzt sie allerdings zunehmend unter Druck, sich zum SPD-Parteivorsitz und einer möglichen Kandidatur zu erklären. Vielen in der Partei gilt sie als Rettungsanker. In ihrem Wahlkampf positionierte sie sich mitunter klar gegen die eigene Bundes-SPD, beispielsweise mit Blick auf die Rente nach 45 Beitragsjahren.

Opposition in der Regierung?

Fast ebenso häufig erklärte sie im Wahlkampf, sie wolle nicht Parteivorsitzende der SPD werden, sondern Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern bleiben.

Die Entscheidung für den Parteivorsitz ist auch deswegen für Schwesig schwerwiegend, weil sie dann auch sichtbar Teil des Berliner Politbetriebs wäre. Sie säße im Koalitionsausschuss und müsste möglicherweise Entscheidungen mittragen, die sie eigentlich nicht mittragen will. Das könnte sie erheblich Glaubwürdigkeit kosten.

Schwesig und Klingbeil als Doppelspitze?

Am kommenden Donnerstag wird sich das Präsidium der SPD zusammensetzen, um über den Parteivorsitz zu beraten. Schwesig wird dabei sein. Offenbar geplant: ein gemeinsames Abendessen. Aus der SPD hört man, es werde beraten, aber wohl noch nicht entschieden.

Die SPD sucht eine neue Doppelspitze. Lars Klingbeil hat sich noch nicht offen geäußert, ob er nochmal antritt, auch, weil er das Feld seiner Unterstützer sondieren muss. Und da ist Manuela Schwesig, der es an Unterstützung in der Partei nicht mangelt.

Für sie dürfte die entscheidende Frage sein, ob sie nicht zu viel zu verlieren hat, wenn sie als SPD-Chefin Teil der Koalition werden würde. Und ist es überhaupt denkbar, dass Klingbeil und Schwesig gemeinsam führen? Oder macht Schwesig es dann doch lieber gleich allein?

Britta Spiekermann ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.