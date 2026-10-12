In Bas-Rücktritt steckt Sprengstoff für die Koalition

Dem Rücktritt von Bärbel Bas gingen Angriffe aus der Union voraus. Die SPD-Spitze kocht vor Wut, es fallen Worte wie "unanständig". Für die Koalition ist der Vorgang dramatisch.

Bärbel Bas tritt als SPD-Chefin und Arbeitsministerin zurück. Als Gründe nennt sie die Trauer um ihre verstorbene Stieftochter und öffentliche Angriffe, auch aus der Union. 12.10.2026 | 0:27 min

Der größte Sprengstoff für diese Koalition steckt bereits im dritten Satz von Bärbel Bas. Erst erklärt die scheidende Arbeitsministerin und SPD-Chefin, sie brauche Zeit, um den Tod ihrer Stieftochter zu verarbeiten. Und dann steht da dieser Satz in ihrer Rücktrittserklärung:

Darüber hinaus muss ich leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden. „ Bärbel Bas, SPD

Der Satz ist deswegen so brisant, weil er das Fundament einer funktionierenden Koalition betrifft: das Vertrauen zwischen den handelnden Personen. Konflikte in der Sache kann man lösen. Persönliche Angriffe - und von diesen spricht Bas hier - sind schwer zu heilen. Sehr schwer.

Der frühere SPD-Kanzler Olaf Scholz und sein damaliger Finanzminister Christian Lindner von der FDP könnten das bestätigen - Stichwort Ampel-Aus.

Bärbel Bas tritt als SPD-Chefin und Arbeitsministerin zurück. Korrespondent Lars Bohnsack erklärt die Hintergründe und spricht über Alexander Schweitzer als designierten Nachfolger im Ministeramt. 12.10.2026 | 6:15 min

Harsche Vorwürfe aus der SPD an die CDU

Auch SPD-Chef Lars Klingbeil greift den Koalitionspartner scharf an. Zwar nennt er ihn nicht beim Namen. Das muss er aber auch nicht, denn Bas war zuvor deutlich genug. Klingbeil schreibt in Bezug auf Bas:

Die Angriffe gegen sie in den letzten Tagen ihrer Trauer waren unanständig. Sowas gehört sich nicht. „ Lars Klingbeil, SPD

Noch schärfer fällt die Reaktion von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus. Die SPD-Politikerin schreibt bei X:

Die Attacken der CDU - trotz ihrer persönlichen schweren Situation - waren unmenschlich und rücksichtslos. „ Manuela Schwesig, SPD

Die Wahlniederlagen im Osten setzen die Koalition in Berlin unter Druck, der Reformstreit dauert an. Im Kanzleramt berät der Koalitionsausschuss den künftigen Kurs. 07.10.2026 | 2:44 min

Wüst griff Bas Ende September an

Seit Wochen gibt es Kritik an Bas. Darauf bezieht sich die Spitze der SPD in ihren Äußerungen, wenngleich niemand Namen nennt.

Aus der Union hatte es den Vorwurf gegeben, Bas verzögere die Reformpläne der Koalition. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst etwa wirft ihr Ende September in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" vor, sie und ihr Ministerium arbeiteten zu langsam:

Wir haben über die ganze Sommerpause keinen Gesetzentwurf zur Rente bekommen, obwohl die Regierung einig war. Frau Bas und Friedrich Merz waren sich einig. „ Hendrik Wüst am 27. September 2026

Dabei hätten beide doch von einem Gesamtkunstwerk gesprochen, so Wüst. Man müsse jetzt "ins Handeln kommen", sagt er noch - und meint: Bas.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordert im ZDF ein Ende der Personaldebatten und stellt klar: "Ich möchte Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bleiben." 27.09.2026 | 5:25 min

Bas' Situation war bekannt, dennoch gingen Angriffe weiter

Am 11. September sagt der CDU-Politiker Christian von Stetten, Bas sei nicht mehr tragbar. Gerüchte wabern durch Berlin, in der Union gebe es Gedankenspiele, Bas zu entlassen und eine CDU-geführte Minderheitsregierung zu bilden.

Dabei weiß jeder von Bas' privater Situation - Politiker, Journalistinnen, Verbände. Am 5. Oktober sieht sich das Arbeitsministerium veranlasst, eine Pressemitteilung zu veröffentlichen. "Wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis kann die Ministerin diese Woche keine Termine wahrnehmen", heißt es. Subtext: Versteht es jetzt bitte mal jeder!?

Dennoch gehen die Angriffe in der Sache weiter. Als der Bundestag vergangene Woche Klingbeils Einkommensteuerreform diskutiert, droht die Union mit einer Blockade, solange nicht Gesetzentwürfe zur Rentenreform sowie zur Arbeitsmarktreform vorlägen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert im ZDF-Interview, dass die SPD in Zukunft in der Koalition "mitliefern" müsse. Es reiche nicht, "große Sprüche" zu machen. 11.10.2026 | 6:01 min

Schwarz-Rot: Auch zwischenmenschlich hakt es

Der Kanzler schaltet sich ein: Die Rentenreform komme in diesem Jahr vielleicht nicht mehr durch den Bundestag. Es spricht einiges dafür, dass diese Äußerung bei Bas das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Bestätigen will das aber niemand. Auch Klingbeil sagt am Montag lediglich, dass die Kritik an Bas ja öffentlich war.

Erste CDU-Politiker weisen bereits den Vorwurf zurück, mitverantwortlich für Bas' Rücktritt zu sein. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich manche Unionsvertreter zuletzt geradezu despektierlich über Bas geäußert haben, hinter der Kamera jedenfalls.

Und so wird an diesem Tag besonders deutlich, dass Schwarz-Rot nicht nur in der Sache streitet. Sondern dass es auch zwischenmenschlich hakt - eine Sollbruchstelle für die Koalition. Ob sie sich davon erholt?

Dominik Rzepka ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.