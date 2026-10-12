  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Alexander Schweitzer soll neuer Arbeitsminister werden

Nach Rücktritt von Bärbel Bas:Alexander Schweitzer soll neuer Arbeitsminister werden

|

Fliegender Wechsel im Kabinett: Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas als Arbeitsministerin soll nun der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer ihr Nachfolger werden.

Alexander Schweitzer (SPD) spricht während einer Pressekonferenz am30.04.2026 zu Vertretern der Presse.

Alexander Schweitzer

Quelle: dpa

Der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer aus Rheinland-Pfalz soll Arbeitsminister werden und damit die Nachfolge von Bärbel Bas übernehmen. Das erfuhr ZDFheute. Bas hatte zuvor überraschend ihren Rücktritt als Ministerin und SPD-Chefin erklärt.

Rheinland-pfälzischer SPD-Fraktionschef wechselt ins Bundeskabinett

Der 53-jährige Jurist ist derzeit einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD. Er war von 2024 bis 2026 Ministerpräsident und hatte mit der SPD die Landtagswahl im März dieses Jahres verloren. Ihm waren seither Ambitionen nachgesagt worden, nach Berlin ins Bundeskabinett wechseln zu wollen.

Berlin: Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales, kommt zum SPD-Bundesparteitag.

Bärbel Bas tritt als SPD-Chefin und Arbeitsministerin zurück. Als Gründe nennt sie die Trauer um ihre verstorbene Stieftochter und öffentliche Angriffe, auch aus der Union.

12.10.2026 | 0:27 min

Bas hatte ihren Rückzug mit dem Tod ihrer Stieftochter und der nötigen Zeit begründet, die sie brauche, um dies zu verarbeiten. Sie hat deshalb auch ihren Verzicht auf die Position als SPD-Co-Parteivorsitzende bekanntgegeben.

Die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD können jeweils selbst bestimmen, wer die Ministerien führen soll, die sie laut Koalitionsvertrag besetzen.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: Reuters, AFP
Über den Rücktritt von Bärbel Bas berichtete ZDFheute Xpress am 12.10.2026 um 08:30 Uhr.
Themen
Alexander SchweitzerSPDBärbel Bas

Mehr zur SPD und Albert Schweitzer

  1. Bärbel Bas und Lars Klingbeil bei der Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Koalitionsausschlusses im Garten des Bundeskanzleramts. (Archiv)
    Analyse

    Bas und Klingbeil am Ende?:Sozialdemokraten im Überlebenskampf: "Wäre die SPD nicht da…"

    von Britta Spiekermann
    mit Video5:29
  2. Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales und SPD-Parteivorsitzende, und Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, geben nach den Gremiensitzungen ihrer Partei im Willy-Brandt-Haus ein Pressestatement.

    Nach Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz:Sozialdemokraten ringen um Antworten

    von Jan Henrich
    mit Video3:04
  3. Alexander Schweitzer bei der SPD-Wahlparty.
    Analyse

    Historisches Ergebnis in Rheinland-Pfalz:SPD im Tal der Tränen: Warum Schweitzer verloren hat

    von Anselm Stern
    mit Video4:20
  4. Zu sehen ist SPD-Politiker Alexander Schweitzer.

    Themenseite:Alexander Schweitzer