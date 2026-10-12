Nach Rücktritt von Bärbel Bas:Alexander Schweitzer soll neuer Arbeitsminister werden
Fliegender Wechsel im Kabinett: Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas als Arbeitsministerin soll nun der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer ihr Nachfolger werden.
Der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer aus Rheinland-Pfalz soll Arbeitsminister werden und damit die Nachfolge von Bärbel Bas übernehmen. Das erfuhr ZDFheute. Bas hatte zuvor überraschend ihren Rücktritt als Ministerin und SPD-Chefin erklärt.
Rheinland-pfälzischer SPD-Fraktionschef wechselt ins Bundeskabinett
Der 53-jährige Jurist ist derzeit einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD. Er war von 2024 bis 2026 Ministerpräsident und hatte mit der SPD die Landtagswahl im März dieses Jahres verloren. Ihm waren seither Ambitionen nachgesagt worden, nach Berlin ins Bundeskabinett wechseln zu wollen.
Bas hatte ihren Rückzug mit dem Tod ihrer Stieftochter und der nötigen Zeit begründet, die sie brauche, um dies zu verarbeiten. Sie hat deshalb auch ihren Verzicht auf die Position als SPD-Co-Parteivorsitzende bekanntgegeben.
Die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD können jeweils selbst bestimmen, wer die Ministerien führen soll, die sie laut Koalitionsvertrag besetzen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur SPD und Albert Schweitzer
- Analyse
Bas und Klingbeil am Ende?:Sozialdemokraten im Überlebenskampf: "Wäre die SPD nicht da…"von Britta Spiekermannmit Video5:29
Nach Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz:Sozialdemokraten ringen um Antwortenvon Jan Henrichmit Video3:04
- Analyse
Historisches Ergebnis in Rheinland-Pfalz:SPD im Tal der Tränen: Warum Schweitzer verloren hatvon Anselm Sternmit Video4:20
Themenseite:Alexander Schweitzer