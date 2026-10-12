Alexander Schweitzer soll neuer Arbeitsminister werden

Fliegender Wechsel im Kabinett: Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas als Arbeitsministerin soll nun der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer ihr Nachfolger werden.

Alexander Schweitzer Quelle: dpa

Der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer aus Rheinland-Pfalz soll Arbeitsminister werden und damit die Nachfolge von Bärbel Bas übernehmen. Das erfuhr ZDFheute. Bas hatte zuvor überraschend ihren Rücktritt als Ministerin und SPD-Chefin erklärt.

Rheinland-pfälzischer SPD-Fraktionschef wechselt ins Bundeskabinett

Der 53-jährige Jurist ist derzeit einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD. Er war von 2024 bis 2026 Ministerpräsident und hatte mit der SPD die Landtagswahl im März dieses Jahres verloren. Ihm waren seither Ambitionen nachgesagt worden, nach Berlin ins Bundeskabinett wechseln zu wollen.

Bärbel Bas tritt als SPD-Chefin und Arbeitsministerin zurück. Als Gründe nennt sie die Trauer um ihre verstorbene Stieftochter und öffentliche Angriffe, auch aus der Union. 12.10.2026 | 0:27 min

Bas hatte ihren Rückzug mit dem Tod ihrer Stieftochter und der nötigen Zeit begründet, die sie brauche, um dies zu verarbeiten. Sie hat deshalb auch ihren Verzicht auf die Position als SPD-Co-Parteivorsitzende bekanntgegeben.

Die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD können jeweils selbst bestimmen, wer die Ministerien führen soll, die sie laut Koalitionsvertrag besetzen.

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Quelle: Reuters, AFP