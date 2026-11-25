Aus der Unionsfraktion kommt ein Vorschlag, um den gordischen Knoten im Streit bei der "Rente mit 63" zu lösen. Die SPD reagiert zunächst skeptisch auf das überraschende Angebot.

Im Streit um die Rente mit 63 nähern sich Union und SPD langsam an. Die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren könnte doch nicht vollständig wegfallen. 23.11.2026 | 2:01 min

Es scheint wie der Versuch, Bewegung in die seit Monaten verfahrenen Verhandlungen zwischen Union, SPD und Arbeitsministerium zu bringen. Ein Arbeitspapier der Unionsfraktion, das dem ZDF vorliegt, versucht jetzt, für Bewegung zu sorgen: "Historische Chance der Reform der Rentenversicherung" steht über dem zweiseitigen Kompromissvorschlag zur abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren.

Unterschrieben ist es von Johannes Winkel, stellvertretendem Fraktionsvorsitzenden für Arbeit und Soziales und gleichzeitig Vorsitzendem der Jungen Union, dem Sprecher der Jungen Gruppe Pascal Reddig, der schon in der Rentenkommission mitgearbeitet hatte, sowie Marc Biadacz, dem sozialpolitischen Sprecher der CDU/CSU. Die drei Unionsabgeordneten schlagen eine "Respekt-Rente" vor, die die abschlagsfreie Frühverrentung vom bisherigen Einkommen abhängig macht.

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Den Widerstand der Ministerpräsidenten brechen

Ausgangspunkt in dem Papier ist die Feststellung, dass die neue kapitalgedeckte Rentensäule, die künftig Beiträge und Rentenleistungen stabilisieren soll, stabil finanziert werden soll:

Für ihre Einführung brauchen wir zusätzliche Spielräume. Deshalb müssen Kosten in anderen Bereichen gedämpft werden. „ Arbeitspapier der Unionsfraktion zur Rente

Diese Spielräume sollten nach dem Willen der Rentenkommission auch durch die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren realisiert werden. Dagegen hatte sich im Sommer in der SPD, aber auch bei Ministerpräsidenten von CDU und SPD Widerstand geregt.

Als eine der prominentesten Kritikerinnen tat sich dabei Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hervor. Bärbel Bas, ehemals Arbeitsministerin, die noch zu Beginn des Sommers den Rentenkompromiss als "Gesamtkunstwerk" gefeiert hatte, war unter anderem wegen des Streits mit der Union über die Rente mit 63 zurückgetreten.

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Respekt-Rente für geringe Einkommen

Die vorgeschlagene "Respekt-Rente" soll die Abschlagsfreiheit "auch künftig für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten". Erst mit einem steigenden Einkommen sollen dann Abschläge greifen.

Damit machen wir die Frühverrentung zielgerichtet und sozial gerecht. „ Arbeitspapier der Unionsfraktion zur Rente

Und weiter schreiben die Autoren: "Die Gruppe der obersten 20 Prozent der Einkommen nutzt die sogenannte "Rente mit 63" viermal so häufig wie die Gruppe der untersten 20 Prozent der Einkommen."

Nach Monaten des Stillstandes kommt damit ein Angebot aus der Union, das vielleicht einen Kompromissweg aufzeigen könnte. Bemerkenswert, dass insbesondere die Vertreter der jungen Unions-Generation, Johannes Winkel und Pascal Reddig, zu den Initiatoren gehören. Im letzten Jahr hatten die beiden sogenannten Rentenrebellen noch die Revolte gegen die Rentenpläne der Koalition angeführt und die schwarz-rote Regierung fast zum Platzen gebracht.

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Skepsis und Verärgerung aus der SPD

Aus der SPD hört man am Abend vor allem Skepsis. "Dieser Vorschlag entspricht nicht dem Verhandlungsstand und wurde verworfen, da er wenig Einsparungen bringt", werden Verhandlungskreise zitiert. Allerdings wird daraus nicht klar, was ansonsten die notwendige Einsparung im Rentensystem bringen könnte, um die künftige Kapitaldeckung zu finanzieren. Doch vor allem scheinen die sozialdemokratischen Verhandler über die öffentliche Debatte verärgert.

Thorsten Frei, Chef der Unionsfraktion, sagt bereits dem "Spiegel":

Wir sind auf der Zielgeraden und haben die Chance, eine der großen Fragen unserer Zeit dauerhaft und für alle Generationen gerecht zu lösen. „ Thorsten Frei, Unionsfraktionschef (CDU)

Und auch NRW- Ministerpräsident Hendrik Wüst, auch von der CDU, erhöht den Druck. Es sei an der SPD, jetzt "die ausgestreckte Hand zu ergreifen und die Sache konstruktiv zu einem Ergebnis zu führen". Denn tatsächlich scheinen die Verhandlungen der Koalition mit Arbeitsminister Alexander Schweitzer nahezu abgeschlossen. In wenigen Tagen soll der Entwurf zur Rente, so ist zu hören, endlich ins Kabinett eingebracht werden.