EU-Gipfel in Brüssel:Merz fordert deutlich kleineren EU-Haushalt
Kanzler Friedrich Merz hat vor dem EU-Gipfel in Brüssel die Haushaltspläne der EU-Kommission kritisiert. Eine rasche Einigung erwartet er nicht.
In Brüssel hat das zweitägige Treffen begonnen, bei dem alle Staats- und Regierungschefs der EU zusammenkommen. Sie beraten dabei über den europäischen Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034.
Noch vor dem EU-Gipfel hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) seine Kritik an den Haushaltsplänen der EU-Kommission bekräftigt. Die Vorschläge seien für die Mitgliedstaaten finanziell nicht tragbar, sagte er.
Das gemeinsame Budget müsse gegenüber den Vorschlägen der Kommission deutlich reduziert werden. Der aktuelle Entwurf liege 50 Prozent über dem laufenden mittelfristigen Finanzrahmen.
EU-Finanzen: Merz erwartet keine schnelle Einigung
Nach Einschätzung von Merz stehen deshalb schwierige Verhandlungen bevor. Die Fronten sind dabei verhärtet zwischen den Ländern, die ein deutlich größeres Budget fordern, und denen, die zu Sparsamkeit mahnen. Deutschland führt die Gruppe der Sparsamen an, zu der noch Österreich, Schweden, Dänemark, die Niederlande und Finnland gehören. Mit einem raschen Ergebnis rechnet der Kanzler nicht.
Eine Einigung bis zum Jahresende halte er aber für wünschenswert. Merz zeigte sich zuversichtlich, dass im November oder Dezember Lösungen gefunden werden könnten. Mit Blick auf die Ratssitzung im Dezember sagte er: "Aber wir sollten für die Ratssitzung im Dezember ein paar Oberhemden mehr einpacken als üblicherweise."
Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigung als Prioritäten
Zentrale Aufgaben für die EU-Länder sind laut Merz die Wettbewerbsfähigkeit und die Verteidigung. In beiden Bereichen liege die EU aus seiner Sicht hinter dem Zeitplan zurück.
Zugleich verknüpfte er die Debatte über den EU-Haushalt mit dem Abbau von Bürokratie. "Wenn wir es nicht schaffen, die überbordende Bürokratie in Europa deutlich zurückzunehmen, dann macht es auch relativ wenig Sinn, über Geld zu reden." Europa müsse handlungsfähig bleiben und souveräner werden.
Die EU-Kommission hatte im vergangenen Sommer einen Entwurf in Höhe von fast zwei Billionen Euro vorgelegt. Die irische Rats-Präsidentschaft präsentierte am Wochenende ihren Vorschlag, der im Vergleich zur Kommission Kürzungen in Höhe von rund 140 Milliarden Euro vorsieht.
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