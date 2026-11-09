Selbst am Tag der Nominierung für das höchste Staatsamt sticheln Merz und Söder. Sie streiten um die Frage, wer Ilse Aigner nun zur Bundespräsidentschafts-Kandidatin gemacht hat.

Ein kleinlicher Streit um einen Titel, den es gar nicht gibt

Bundeskanzler Merz hat Ilse Aigner nun offiziell für das Amt der Bundespräsidentin vorgeschlagen. Die Statements von Kanzler und der Kandidatin bei ZDFheute live. 09.11.2026 | 9:17 min

Es gibt für diesen Moment kein Protokoll, keine Vorgabe. Dass aber die Nominierung einer Präsidentschaftskandidatin in einer Parteizentrale abgehalten wird, hat schon etwas Seltenes.

Joachim Gauck erzählte einst, dass er bei seiner Nominierung von Angela Merkel in einem Taxi erfuhr und ziemlich plötzlich ins Kanzleramt bestellt wurde. So plötzlich, dass er bei der anschließenden Pressekonferenz sagte: "Ich bin noch nicht einmal gewaschen."

Die gelöste Kandidatin

CSU-Politikerin Ilse Aigner wird von ihrer Nominierung kaum überrascht sein können. Seit Wochen trommelt CSU-Chef Markus Söder für sie, seit Wochen wird sie gegen ein halbes Dutzend Gegenvorschläge aus der CDU öffentlich abgewogen.

Pressekonferenz mit CSU-Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder zur Nominierung von Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin 09.11.2026 | 7:23 min

Und so wirkt sie am Montagvormittag ziemlich gelöst. Sie weiß jetzt, dass nicht nur ihre eigene Partei, die CSU, sondern auch die große Schwester CDU sich bekannt hat. Und dass es kaum Zweifel daran gibt, dass auch SPD und Grüne für sie stimmen werden.

Haben die Männer beim Volk verspielt?

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuvor Aigner als die lebende Verbindung von Politik und Gesellschaft gepriesen:

Unsere Gesellschaft braucht ein Gesicht, Ilse Aigner gibt ihr dieses Gesicht. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland werde mit Aigner nun eine Frau das höchste Staatsamt bekleiden, so der Kanzler. Ein etwas merkwürdiger Satz, denn beim zweiten Lesen offenbart er, dass die Politiker des männlichen Geschlechtes - wie Merz selbst - dieses Gesicht wohl nicht mehr sein können. Als hätte die männliche Politikerkaste den Kredit beim Volk verspielt.

Aigner stehe für "Bodenständigkeit, politische Erfahrung und eine klare Haltung", so Merz. Und ihre nicht-akademische Laufbahn, mit einer Ausbildung zur Rundfunk- und Fernsehtechnikerin, mit Berufserfahrung als Hubschraubermechanikerin, sei eine Brücke "gerade in Zeiten, in denen sich viele Menschen in unserem Land in ihrer Lebensrealität nicht mehr gesehen und verstanden fühlen".

Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden - doch auf dem Weg zu ihrer Nominierung hat vor allem Kanzler Friedrich Merz unsouverän gewirkt. 08.11.2026 | 3:39 min

Aigner will Teil der Bürgerinnen und Bürger sein

Ilse Aigner, die mit der Nominierung zwar gerechnet hat, aber dennoch mehr als geehrt wirkt, bedankt sich nicht nur, sondern beschreibt die "breite und bundesweite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg". Das sei "außergewöhnlich". Diese Nominierung mache sie demütig, aber auch mutig.

Es wirkt wie eine Ankündigung für die Art, wie sie das höchste Amt ausfüllen wolle. Aigner formuliert vorsichtig, viel im Konjunktiv. Schließlich ist noch nicht gewählt. Ihr ganzes politisches Leben sei geprägt von der Nähe zu Menschen, so Aigner: "Ich will nicht über den Bürgerinnen und Bürgern stehen, sondern ich bin ein Teil von ihnen."

Deutschland sei ein "tolles Land mit tollen Menschen" und so sei auch ihre Nominierung ein Signal - für das Aufstiegsversprechen in Deutschland.

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Wer darf sich Präsidentinnen-Macher nennen?

Doch wer hat Aigner nun zur Kandidatin gemacht? Merz reklamiert den Vorschlag für sich, genauso wie Markus Söder.

Fast zeitgleich verkündet der CSU-Chef in München: "Es freut mich sehr, dass heute die CDU meinem Vorschlag, anders kann man es ja nicht sagen, wir haben den Vorschlag als Angebot gemacht, aber dass dieses Angebot jetzt so angenommen wurde, ganz herzliches Dankeschön an die CDU."

Selbst am Tag der Nominierung für das höchste deutsche Staatsamt, am Tag, an dem die Kandidatin im Scheinwerferlicht stehen sollte, auch an diesem Tag gelingt es Merz und Söder nicht, ihre Sticheleien im Zaum zu halten. Es wirkt wie ein kleinlicher Streit um einen Titel, den es gar nicht gibt: Präsidentinnen-Macher.

Die kleine Spitze Ilse Aigners

Ilse Aigner hat darauf übrigens mit ihrer eigenen Art von Humor reagiert. "Der Bundeskanzler hat es ja durchaus spannend gemacht, auch für mich die letzten Wochen", sagt sie, als sie neben Merz steht.

Aber wenn das dazu führen würde, "dass hinter meiner Person sich wirklich eine breite politische Mitte dann auch versammeln kann", so Aigner - dann wäre sie sehr froh.