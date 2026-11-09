Kanzler Merz lobt Ilse Aigner als Frau mit Herz und Charisma. Die Kandidatin für die Bundespräsidentschaft selbst reagiert mit Demut - und einer kleinen Spitze Richtung Kanzler.

"Der Bundeskanzler hat es spannend gemacht, auch für mich"

Bundeskanzler Merz hat Ilse Aigner nun offiziell für das Amt der Bundespräsidentin vorgeschlagen. Die Statements von Kanzler und der Kandidatin bei ZDFheute live. 09.11.2026 | 9:17 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Politikerin Ilse Aigner (CSU) offiziell als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin vorgestellt. Merz sagte in Berlin:

Mit Ilse Aigner gewinnt die Bundesrepublik Deutschland eine Bundespräsidentin mit Würde und mit Herz. „ Friedrich Merz, CDU

Sie habe auch Charme und Charisma, so der Kanzler. Ihre konsequente Haltung gegenüber Extremismus, egal von welcher Seite, mache sie zu einer würdigen Kandidatin.

Merz ging indirekt auch auf Kritik ein, er habe mit der Nominierung Aigners zu lange gewartet. Er habe zahlreiche Gespräche geführt, um eine Kandidatin der Mitte zu finden. Am Schluss sei die CDU seinem Vorschlag gefolgt.

Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden - doch auf dem Weg zu ihrer Nominierung hat vor allem Kanzler Friedrich Merz unsouverän gewirkt. 08.11.2026 | 3:39 min

Aigner reagiert "demütig" und "mutig"

Zuvor war monatelang über die Personalie spekuliert worden, nachdem CSU-Chef Markus Söder Aigner wiederholt öffentlich ins Gespräch gebracht hatte. Aigner sagte dazu:

Der Bundeskanzler hat es ja durchaus spannend gemacht, auch für mich. „ Ilse Aigner, CSU

Die Nominierung bewege sie sehr. Sie mache sowohl demütig als auch mutig, so Aigner. Sie wolle Kandidatin einer starken Mitte sein, so Aigner. Die Demokratie werde angegriffen, Extreme feierten Triumphe, die Spaltung werde vorangetrieben, so Aigner.

Ich mache Politik eben, um Gräben zu überwinden. (...) Meine Sprache wird klar sein und verständlich. „ Ilse Aigner, CSU

Aigner bedankte sich nicht nur bei CDU und CSU, sondern auch bei SPD und Grünen. Beide Parteien hatten bereits signalisiert, Aigner am 30. Januar unterstützen zu wollen.

Ilse Aigner könnte die erste Bundespräsidentin Deutschlands werden. Wer ist die CSU-Politikerin? Ein Kurzporträt. 09.11.2026 | 1:01 min

Söder freut sich über Aigner-Nominierung

CSU-Chef Markus Söder reagierte erfreut auf die Nominierung der bayerischen Landtagspräsidentin. In München sagte er:

Heute ist ein guter Tag für die Demokratie und ein historischer Tag für die CSU. „ Markus Söder, CSU-Chef

Aigner sei "warmherzig, couragiert, engagiert" und habe als bayerische Landtagspräsidentin bewiesen, dass sie sich gegen extreme Kräfte zur Wehr setzen könne, betonte der bayerische Ministerpräsident. Söder sagte weiter, er erwarte bei der Wahl eine "breite demokratische Mehrheit" vielleicht schon im ersten Wahlgang für seine Parteifreundin.

Linke will eigenen Kandidaten vorschlagen

Kritik an der Nominierung der 61-jährigen CSU-Politikerin kam hingegen von Linken-Chef Luigi Pantisano. Der Vorschlag Aigner mache es nötig, einen eigenen Kandidaten für das höchste Amt in Deutschland vorzuschlagen, so Pantisano.

Darüber würden die Parteigremien in den kommenden Tagen beraten und die Öffentlichkeit dann über den Vorschlag der Linken informieren. "Aber bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit."

Bundespräsidentenwahl: So geht's nun weiter Am 30. Januar 2027 kommt in Berlin die Bundesversammlung zusammen und wählt das neue Staatsoberhaupt. Es wählen 1.260 Männer und Frauen - 630 Abgeordnete des Deutschen Bundestags und 630 von den Landtagen gewählte Delegierte.



Im ersten Wahlgang benötigt ein Bewerber mindestens 631 Stimmen, um gewählt zu sein. CDU, CSU und SPD haben zusammen etwa 50 Stimmen mehr.



Offizieller Amtswechsel ist dann am 19. März 2027. Um Mitternacht am 18. März endet die Amtszeit Frank-Walter Steinmeiers, mit dem Beginn des 19. März tritt die mögliche Nachfolgerin das Amt an.



Quelle: dpa

Quelle: ZDF/rze, dpa, AFP