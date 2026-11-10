Merz: Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi "nicht ohne Europäer"

Am Dienstag beginnen Gespräche zwischen Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung. Kanzler Merz betonte, dass die Verhandlungen nicht ohne europäische Beteiligung stattfinden.

Beim G7-Treffen bekräftigt Bundesaußenminister Wadephul Forderungen nach einem "Platz am Verhandlungstisch" bei Ukraine-Gesprächen. Beim Iran-Krieg warnt er vor neuer Eskalation. 09.11.2026 | 2:24 min

Vor den am Dienstag beginnenden neuen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung hat die Europäische Union ihre Anstrengungen verstärkt, in das Ringen um eine Friedenslösung einbezogen zu werden. Bundeskanzler Friedrich Merz betonte im Interview im heute journal, dass die Europäer bei den Gesprächen in Abu Dhabi beteiligt sein werden.

Merz: Europäer sind an Friedensverhandlungen für Ukraine beteiligt

Man sei "eng mit unseren Beratern abgestimmt", die an der Konferenz in Abu Dhabi teilnehmen, so Kanzler Merz.

Ich habe keine übermäßig großen Erwartungen, es ist ein Prozess, der aber Fortschritte macht. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Einer dieser Fortschritte sei, dass "nach übereinstimmender Einschätzung aller Beteiligten" und auch mit Zustimmung von Russland und den USA die Europäer an den Verhandlungen beteiligt sind, so Merz weiter.

Auf die Frage, wer für die Europäer an den Gesprächen beteiligt sei, betonte Merz, dass es sich dabei nicht um ein Projekt der EU handle, sondern um ein Projekt aller Europäer. Daher werbe er immer wieder dafür, dass auch europäische Staaten wie Großbritannien oder Norwegen daran beteiligt sein sollten.

"Dieser Prozess ist genau so abgelaufen, wie ich ihn gewollt habe", sagt Bundeskanzler Merz zur Nominierung von Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt. 09.11.2026 | 9:17 min

Trump kündigt "sehr großes" Abkommen an

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche ein "sehr großes" Abkommen mit Russland angekündigt, das nicht nur die Ukraine, sondern "ganz Europa" betreffen könnte. Das hatte bei den Europäern die Befürchtungen geschürt, dass Washington und Moskau über ihre Köpfe hinweg Vereinbarungen zur europäischen Sicherheitsordnung treffen könnten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach sich kurz vor den Beratungen in Abu Dhabi mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab. "Wir haben unsere Positionen abgestimmt", erklärte Selenskyj im Onlinedienst X.

Wir tun alles, um sicherzustellen, dass das trilaterale Format Ergebnisse liefert. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Ein hoher EU-Beamter erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass Vertreter der EU, der Nato, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens vor Ort in Abu Dhabi präsent sein würden. Unklar war aber, in welcher Form sie in die Verhandlungen eingebunden werden könnten.

Bundesregierung an Gesprächen in Abu Dhabi beteiligt

In Berlin versicherte Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer, die Bundesregierung werde bei den Verhandlungen in Abu Dhabi "nah dran" sein. Sie werde "auf Ebene des sicherheitspolitischen Beraters" präsent sein. Der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umerow erklärte in Onlinediensten, die Ukrainer würden am Rande der Gespräche in Abu Dhabi "separate Koordinierungstreffen mit unseren europäischen Partnern abhalten".

Moskau beharrte darauf, die Gespräche nur im Dreierformat führen zu wollen, also mit den USA und der Ukraine. "Was die Europäer betrifft, da gibt es separate Kommunikationskanäle zwischen den Ukrainern und Europäern sowie den Amerikanern und Europäern", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Trumps Gesandter und Schwiegersohn Jared Kushner hatte den Europäern in der vergangenen Woche zugesichert, dass die US-Seite sich während der Gespräche in Abu Dhabi "eng" mit ihnen abstimmen werde.

Trump stellt ein mögliches Ukraine-Abkommen mit Russland in Aussicht. Es könnte nach seinen Worten ganz Europa umfassen. Melania Trump warb zuvor für eine dauerhafte Waffenruhe. 06.11.2026 | 0:28 min

Wadephul mit Zweifeln an Verhandlungsbereitschaft Russlands

Bundesaußenminister Johann Wadephul unterstrich am Montag am Rande eines Außenministertreffens der G7-Staatengruppe in Paris: "Es kann keine Lösung ohne Europa, sondern nur mit Europa geben." Eine mögliche Änderung der europäischen Sicherheitsarchitektur, wie sie Trump hatte anklingen lassen, wies der Bundesaußenminister erneut entschieden zurück. "Sicherlich ist es nicht geboten oder richtig oder angemessen, daran eine grundlegende Veränderung vorzunehmen", sagte er.

Wadephul meldete unterdessen erneut Zweifel an einer tatsächlichen Verhandlungsbereitschaft Russlands an. In Abu Dhabi werde sich herausstellen, ob Russland wirklich verhandeln wolle oder ob dies "nur eine Verhandlungsshow" werde, die davon ablenken solle, dass Russland seinen Angriffskrieg fortsetzen wolle. Die Gespräche in Abu Dhabi sind die ersten ukrainisch-russischen Verhandlungen zur Beendigung des Krieges seit acht Monaten.

Quelle: ZDF, AFP