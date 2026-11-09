Warum die Ukraine-Koalition ein Militärmanöver durchführt

Bis zum 22. November proben Soldaten aus elf Ländern, wie ein Frieden in der Ukraine gesichert werden könnte. Was geübt wird, was die Bundeswehr beisteuert und wie Moskau reagiert.

Auch die Bundeswehr beteiligt sich am Militärmanöver in Polen. Quelle: Stefan Sauer / dpa

Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern nehmen am ersten Militärmanöver der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine teil. Die Übung mit dem Namen "Koalicja 2026" (Koalition 2026) in Polen, im Luftraum über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer soll im Laufe des Montags starten und bis zum 22. November laufen.

Unter Beteiligung der Bundeswehr soll getestet werden, wie nach einem Ende des Ukraine-Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Fragen und Antworten im Überblick.

Was ist die "Koalition der Willigen"?

Sie wurde Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet. Heute gehören ihr etwa 35 Länder an, die der Ukraine Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland liefern oder ihr humanitär oder finanziell helfen. Im Dezember 2025 beschloss die Gruppe die Bildung einer multinationalen Truppe zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland.

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Wie weit ist der Aufbau der multinationalen Truppe?

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte sie Mitte Juli für einsatzfähig erklärt und gleichzeitig überraschend erste Manöver in den Nachbarländern der Ukraine schon für den Herbst angekündigt. Sie sollten zeigen, "dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind - zu Land, in der Luft und zur See", sagte Macron damals.

Deutschland erklärte sich erst nach anfänglichem Zögern zur Teilnahme bereit. Das sagt aber nichts darüber aus, wie die deutsche Beteiligung an der multinationalen Truppe letztlich aussehen wird. "Über Art und Umfang des deutschen Beitrags wird die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag ebenfalls entscheiden", hatte Bundeskanzler Friedrich Merz im Juli gesagt.

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Wie beteiligt sich die Bundeswehr an dem Manöver?

Die Bundeswehr wird nach Angaben des Verteidigungsministeriums neben etwa zehn Stabsoffizieren "bis zu zwei" Transportflugzeuge vom Typ A400M zur Luftbetankung für die Übung zur Verfügung stellen. Die Flugzeuge sollen von Deutschland aus operieren. Außerdem werde die Verlegung von Truppen durch Deutschland in das Übungsgebiet mit "logistischen Leistungen" unterstützt, hieß es. Deutschland gilt als Drehscheibe für Truppenverlegungen nach Osten.

Deutlich stärker sind die beiden Führungsnationen beteiligt. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden. Frankreich ist nach Armeeangaben mit rund 1.000 Soldaten beteiligt und wird neben Kurzstrecken-Beobachtungsdrohnen auch Systeme zur Drohnenabwehr einsetzen. Auch Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden sind beteiligt.

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Was wird geübt?

Bei dem Manöver soll britischen Angaben zufolge die Verlegung von Soldaten und der Transport von Versorgungsgütern wie Lebensmitteln und Treibstoff simuliert werden. Die eingesetzten Kampfjets sollen üben, wie sie nach der Wiederöffnung des ukrainischen Luftraums zur Sicherheit des zivilen Luftverkehrs beitragen könnten.

Ferner sollen türkische Streitkräfte in Istanbul den Angaben zufolge die Räumung von Seeminen üben, um zu helfen, dass Handelsschiffe ukrainische Seehäfen wieder anlaufen können.

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Wie reagiert Moskau auf die Truppe?

Moskau kritisiert den Aufbau der multinationalen Truppe. Auch im Fall eines Waffenstillstands kommt für sie ein Einsatz in der Ukraine nicht infrage. Die Stationierung in der Ukraine wäre "de facto eine militärische Intervention und die bewusste Schaffung zusätzlicher Bedrohungen für die Sicherheit Russlands", sagt Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa.

"Jegliche militärischen Einheiten in der Ukraine werden von den Streitkräften der Russischen Föderation als legitime Ziele mit allen sich daraus ergebenden Risiken und Konsequenzen betrachtet."

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Quelle: dpa