Trump zu Deal mit Russland: "Wird eine große Übereinkunft geben"

"Wird eine große Übereinkunft geben":Trump stellt umfassendes Abkommen mit Russland in Aussicht
Donald Trump stellt nach dem Treffen mit Putins Gesandtem Dmitrijew ein "großes Abkommen" in Aussicht. Es könne nach Worten des US-Präsidenten weit über die Ukraine hinausreichen.
US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew in Washington getroffen. Das sagte er am Donnerstagabend auf eine entsprechende Frage einer Reporterin im Weißen Haus. Details zu den Gesprächsinhalten nannte er nicht, legte aber nahe, dass es ein Abkommen zum Ukraine-Krieg geben werde. "Es wird ein großes Abkommen sein", betonte er.
Mit Vertretern der Ukraine, die sich ebenfalls in Washington aufhielten, traf sich Trump nach eigenen Angaben nicht. Für den 10. und 11. November sind in Abu Dhabi erste dreiseitige Gespräche zwischen Vertretern der USA, Russlands und der Ukraine seit Monaten geplant.
Die Vereinigten Staaten sehen sich unter Trump als Vermittler in dem seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Einen Durchbruch konnte der Präsident bislang allerdings nicht vorweisen.
Melania Trump wirbt für dauerhafte Waffenruhe
Dmitrijew und die ukrainischen Vertreter waren für eine Veranstaltung von First Lady Melania Trump nach Washington gereist. Diese sprach sich dabei für eine dauerhafte Waffenruhe in der Ukraine aus.
Als Vorbild könne die sechstägige Feuerpause in der russisch besetzten Stadt Oleschky dienen, die vergangene Woche von Dienstag bis Sonntag galt. Nach Angaben des Weißen Hauses hatte Melania Trump die Waffenruhe vermittelt; Russland und die Ukraine hatten sich dafür mehrfach bei ihr bedankt.
Gespräche über Sicherheitsgarantien in Brüssel
Parallel zu den Entwicklungen in Washington berieten US-Vertreter in Brüssel mit der Ukraine, der Nato und europäischen Partnern über mögliche Sicherheitsgarantien und eine künftige europäische Sicherheitsarchitektur. Trumps Schwiegersohn und Sondergesandter Jared Kushner sprach von "produktiven und substanziellen Diskussionen" über diese beiden Themenfelder. Ziel sei es, den Sicherheitsbedenken aller Seiten durch Vereinbarungen Rechnung zu tragen, die das Risiko künftiger Konflikte verringerten.
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Kushner betonte zudem, jede Vereinbarung müsse die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit und die unabhängige Entscheidungsfindung jeder Nation uneingeschränkt respektieren. Kein Land dürfe ein Veto-Recht über die souveränen Entscheidungen eines anderen haben. Zugleich erklärte er, die Nato werde weiterhin im Zentrum der kollektiven europäischen Verteidigung stehen.
Mit Blick auf die für kommende Woche geplanten Gespräche in Abu Dhabi erklärte Kushner, man habe gemeinsam mit den russischen und ukrainischen Vertretern daran gearbeitet, fundierte Vorschläge für möglichst produktive Verhandlungen zu erarbeiten. In dem Dreierformat USA, Russland und Ukraine hatte es zuletzt im Februar in Genf Verhandlungen gegeben, davor zweimal in Abu Dhabi.
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