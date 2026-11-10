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Panorama

Berliner Polizei durchsucht Vereinsheim der "Hells Angels"

Großrazzia in Berlin:Polizei durchsucht Wohnungen - auch "Hells Angels" im Visier

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Rund 300 Polizisten haben in Berlin neun Wohnungen und ein Vereinsheim der Rockergruppe "Hells Angels" durchsucht. Es geht um Schusswaffen und organisierte Kriminalität.

Die Polizei in Berlin durchsucht mehr als zehn Objekte im ganzen Stadtgebiet - darunter auch ein Vereinsheim der «Hells Angels». Es geht um Schusswaffenkriminalität.

Mit einer Razzia und Spezialeinsatzkommandos ist die Berliner Polizei gegen Schusswaffenkriminalität und dabei auch gegen die Rockerbande "Hells Angels" vorgegangen.

Quelle: dpa

Nach einer erneuten großen Razzia gegen die organisierte Kriminalität, Besitzer illegaler Schusswaffen und auch die Rockerbande "Hells Angels" steht für die Berliner Polizei nun die Auswertung von Beweisen an.

Rund 300 Polizisten hatten am Montagabend neun Wohnungen von Verdächtigen sowie ein Vereinsheim der "Hells Angels" im Stadtteil Biesdorf im Osten Berlins durchsucht. Eines der Objekte befand sich in Brandenburg.

Razzia und Spezialeinsatzkommandos in Berlin

Im Einsatz waren auch SEKs des LKA und die Spezialeinheit der Bundespolizei GSG 9. Sie werden immer hinzugezogen, wenn Verdächtige als bewaffnet und möglicherweise gefährlich gelten.

Der Einsatz lief unter Führung der Sondereinheit "Ferrum" des Berliner Landeskriminalamtes (LKA), die seit fast genau einem Jahr mit großem Personalaufwand gegen gewalttätige Gruppen aus der organisierten Kriminalität und Besitzer von Schusswaffen in Berlin vorgeht.

Mit einer großangelegten Razzia geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen gegen die Rockergruppe Hells Angels vor.

Im April ging die Polizei in Nordrhein-Westfalen mit 1.200 Beamten in 28 Städten gegen die Hells Angels vor.

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Polizei: Es geht um Schusswaffen

"Es dreht sich alles hier um Schusswaffenkriminalität", sagte Polizeisprecher Florian Nath. Zwischen den Rockern und kriminellen Gruppierungen gebe es auch Schnittmengen, hieß es.

Die Sondereinheit "Ferrum" (lateinisch für "Eisen") hatte am 13. November 2025 mit ihrer Arbeit begonnen. Angesichts der weiter hohen Schusswaffengewalt in der Hauptstadt wird sie weiterhin als wichtig erachtet. Etwa 110 Polizisten und Polizistinnen gehören der Einheit laut Polizei an.

Razzien gegen Goman-Clan

Die Polizei ist mit Razzien gegen die Goman-Familie vorgegangen. Hintergrund ist eine eskalierte Feier am Ostersonntag in Leverkusen, bei der drei Polizisten teils schwer verletzt wurden.

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Mehr als 700 Ermittlungen

Seit Gründung von "Ferrum" wurden nach Polizeiangaben mehr als 720 Ermittlungsverfahren (Stand: 23. Oktober) eingeleitet. Davon hätten 483 Verfahren direkte oder indirekte Bezüge zu Ermittlungsverfahren im Phänomenbereich der Schusswaffenkriminalität.

Die Ermittlungen richten sich laut Polizei oft gegen kriminelle Banden, die türkischstämmige Ladeninhaber und Restaurantbetreiber in Berlin erpressen und mit Gewalt unter Druck setzen.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 10.11.2026 ab 5:30 Uhr.

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