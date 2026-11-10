WM der Beinamputierten: Wie sich das deutsche Team vorbereitet

In Mexiko findet die Fußball-WM der Beinamputierten statt. Das deutsche Team geht als Außenseiter ins Turnier. Doch die Spieler sind hochmotiviert.

Wie die deutschen Amputierten-Fußballer auf die WM hinfiebern

Am Freitag startet die Fußball-WM der Amputierten. Deutschland möchte sich im Vergleich zum letzten Platz bei der letzten WM verbessern. Wir haben den Kapitän vor dem Abflug nach Mexiko getroffen. 10.11.2026 | 1:38 min

Wer das WM-Trainingslager von Deutschlands Nationalmannschaft im Beinamputierten-Fußball sucht, dem bringt auch ein Navigationssystem nichts. Zum Schluss muss man sich dann doch ganz klassisch durchfragen. "Ganz am Ende des Weges durch das halboffene Tor links rein."

Am Waldrand sieht man sie dann kicken. Sieben junge Männer - die meisten von ihnen auf Krücken. Es ist ein Ort, der zum Beinamputierten-Fußball passt. Eine Sportart, die sich den Weg ins Zentrum der Aufmerksamkeit erst noch erkämpfen muss.

Kapitän Lappe: "Ich bin Fußballer durch und durch"

Der 22 Jahre alte Jonas Lappe ist heute Chef auf dem Platz. Der dreimalige deutsche Meister im Amputierten-Fußball ist Kapitän der Nationalmannschaft. Als er zwei Jahre alt war, musste sein Bein wegen eines Tumors abgenommen werden.

Von seinem Traum hat ihn das nicht abgehalten. "Ich spiele Fußball, seit ich denken kann. Ich bin Fußballer durch und durch. Fußball ist meine Leidenschaft und jeder, der selber Fußball spielt, kann es nachvollziehen", sagt er gegenüber ZDFsportstudio.

Wenn man mit zweibeinigen Leuten Fußball spielt, ist man immer der Langsamste. „ Kapitän Jonas Lappe

Es sei "einfach cool", mit Leuten zu spielen, die dieselbe Voraussetzung haben. "Viele von uns spielen auch im normalen Fußball mit, im Verein, in Freundesgruppen. Aber es ist natürlich vor allem eine andere Geschwindigkeit."

Ein Spiel dauert 50 Minuten, Abseits gibt es nicht

Der Ball ist rund. Diese Weisheit gilt auch für den Amputierten-Fußball. Andere nicht - das Spiel dauert weniger als 90 Minuten - insgesamt nur 50. Spielfeld und Tor sind kleiner - und es gibt kein Abseits. Die sechs Feldspieler pro Team dürfen nur ein voll funktionsfähiges Bein haben.

Eine Ausnahme bilden die Torhüter. Sie dürfen zwei gesunde Beine haben - dafür aber nur einen voll funktionsfähigen Arm. So wie Marvin Harscher. Er wird bei der WM in Mexiko für Deutschland im Tor stehen. Der 17-Jährige war auch schon in klassischen Fußball-Teams im Einsatz - doch da war der Ton oft rau.

Hier ist es einfach eine Gemeinschaft. Es ist wie eine große Familie. „ Marvin Harscher über die Stimmung im Team

Vorfreude auf die WM in Mexiko

Die Weltmeisterschaft ist für alle im Team das Highlight ihrer Sportlerkarriere. Auch wenn sie dafür extra Urlaub nehmen mussten in ihren normalen Jobs. Denn leben kann man vom Amputierten-Fußball nicht. Zwar bekommt das Team Flug und Unterkunft bezahlt - mehr aber auch nicht.

Kapitän Lappe wünscht sich ein bisschen mehr Unterstützung: "Natürlich wäre es schön, wenn der Sport mehr gefördert werden würde", sagt er. "Mehr Lehrgänge im Jahr wären super. Und mal eine komplette Woche Training, in der man mehr erarbeiten kann als an einem Wochenende. Mehr Testspiele, vielleicht auch mal gegen andere Nationalmannschaften wie Italien oder England", könnte er sich ebenfalls vorstellen.

Deutsches Team bei der WM nur Außenseiter

Deutschland geht in Mexiko als klarer Underdog ins Rennen. Bei der letzten WM wurde das Team Letzter. Das soll sich diesmal ändern. Die Motivation dafür haben sie. Eine gute Platzierung sei aber nicht alles, gibt Kapitän Lappe als Losung aus.

"Die Hauptaufgabe liegt darin, Deutschland würdig zu repräsentieren und sich für das Land, für die Mannschaft zu zerreißen auf dem Platz." Leicht wird es nicht. Erster Gegner der Deutschen ist Brasilien - ein Top-Favorit auf den WM-Titel.

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