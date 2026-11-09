Nations League: Klopp hat "Riesenlust" und neuen Slogan

Damit es an der Identifikation mit der Nationalmannschaft nicht mangelt, wirbt der Bundestrainer bei den Spielern mit einem besonderen Motto: "Für dich. Für uns. Für Deutschland."

Bundestrainer Jürgen Klopp freut sich auf die letzten beiden Spiele in der Nations League mit der Deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien und die Niederlande. Quelle: dpa / Daniel Löb

Natürlich kennt Jürgen Klopp noch die Zeiten, in denen Fußball-Deutschland mitunter darüber diskutierte, welcher Spieler denn nun die Nationalhymne mitsingt oder nicht. Vorrangig wenn es nicht gut lief, entwickelte das Thema eine delikate Dynamik, die der Bundestrainer mit Amtsbeginn einfangen wollte.

Vor dem Doppelpack in der Nations League gegen Serbien in Belgrad (Freitag 20.45 Uhr/RTL) und gegen die Niederlande in Berlin (Montag 20.45 Uhr/ARD) hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den neuen Slogan publik gemacht, der zur Einstimmung vor jedem Länderspiel gerufen wird: "Für dich. Für uns. Für Deutschland." Geht leicht von den Lippen, hört sich gut an. Und hängt neuerdings als Leitspruch sogar in der Kabine an der Wand.

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Jürgen Klopp: Nationalmannschaft ist "nicht für mich"

Klopp spricht von einer Art Symbolik. "Nationalhymne singen, bedeutet mir viel. Ich erwarte aber nicht, dass es jedem was bedeutet. Also habe ich überlegt, wie kriegen wir das hin. Und das ist dabei herausgekommen." Für ihn ist das Leitmotiv schlüssig, weil die Nationalmannschaft sei "nicht für mich". Es wird eine gewisse Verantwortung fürs Land abgeleitet, ohne mit übertriebenem Patriotismus oder nationalem Pathos aufzuwarten.

Es ist davon auszugehen, dass auch der gerne in Bildern denkende Klopp-Berater Marc Kosicke daran mitgewirkt hat. Der DFB hat Klopps Erklärung dazu selbst über die Sozialen Medien veröffentlicht. Der Bundestrainer möchte damit zugleich die wachsende Zahl derjenigen Spieler abholen, die auch für eine andere Nation antreten könnte - wie der erstmals berufene Shootingstar Wael Mohya, der auch für Marokko antreten könnte.

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Geisterspiel in Belgrad erinnert an die Mainzer Zeiten

Der 17-Jährige absolviert im Teamquartier in Herzogenaurach einen Schnupperkurs, wenn sich die Nationalelf letztmals auf dem Gelände des Noch-Ausrüsters Adidas versammelt. Klopp wird es in der fränkischen Idylle auch darum gehen, sein Team auf die besonderen Umstände im Stadion "Rajko Mitic" in Belgrad einzustimmen, wo die Gastgeber gemäß den Uefa-Auflagen ein Geisterspiel bestreiten müssen. Auslöser der Sanktionen waren rassistische und diskriminierende Vorfälle bei den jüngsten Nation-League-Partien der Serben gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2).

Er wisse genau, was auf einen zukomme, witzelte Klopp im Nominierungsvideo.

Entschuldigung Mainz 05, aber als ich gespielt habe, waren noch keine Zuschauer da. Das hatte sich auch angefühlt, als wären wir allein. „ Bundestrainer Jürgen Klopp

Eine Anspielung auf die grauen Zweitligazeiten in den 90er Jahren der Nullfünfer im alten Bruchwegstadion. Woraufhin ihn Mainzer Anhänger in den Kommentarspalten daran erinnerten, dass damals im Schnitt doch immerhin 4000 bis 6000 Besucher kamen. Nur wird niemand von einem stimmungsvollen Alltag damals sprechen.

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Erreichen der Nations-League-Viertelfinals doppelt wichtig

Tatsache ist: Das Kontrastprogramm für Klopps Nationalspieler könnte größer kaum werden. Das Berliner Olympiastadion ist für den Klassiker drei Tage später gegen die Niederlande bis auf wenige Restkarten ausverkauft. Die Aussicht auf ein emotionales Jahresfinale gegen den früheren Erzrivalen elektrisiert den 59-Jährigen, der darauf "eine Riesenlust" verspürt. Sein Anliegen ist ja, dass Länderspiele zu echten Highlights werden, die abseits der Aufgaben in den Vereinen nicht als lästige Pflicht, sondern als verlockende Herausforderung betrachtet werden.

Am liebsten würde er sich ein "Endspiel" um den Viertelfinaleinzug der Nations League wünschen, um den Entwicklungsprozess im März 2027 mit zwei weiteren K.-o.-Spielen zu beschleunigen. Bei einem Einzug ins Final Four im Juni 2027 würde Deutschland wie vor der WM 2026 in eine Vierergruppe kommen, um sich für die EM 2028 in Großbritannien zu qualifizieren. Und das ist schließlich das Turnier, das den England-Liebhaber Jürgen Klopp über alles reizt.

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