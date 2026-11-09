Das Sport-Wochenende: Bundesliga und Deutschland-Cup

Der FC Bayern und Borussia Dortmund bewegen sich an der Bundesliga-Spitze weiter im Gleichschritt. Außerdem startete die Eishockey-WM der Frauen und der Deutschland-Cup fand statt.

Joshua Kimmich traf gegen Mainz 05 zur Führung für die Bayern. Quelle: Witters

Liebe Sport-Fans,

Borussia Dortmund und der FC Bayern punkteten weiter in der Bundesliga. Die deutschen Eishockey-Frauen starteten mit einem Sieg gegen Österreich in die WM, darauf folgte eine Niederlage gegen die USA. Den Deutschland Cup in Düsseldorf beendeten die Herren mit einem spektakulären Comeback-Sieg.

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Bayern und Dortmund im Gleichschritt

Sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund gewannen ihre Partien am Wochenende mit 2:1 und verabschieden sich punktgleich in die Länderspielpause. Für den 1. FC Köln reichte es im Duell mit Bayer Leverkusen nicht für einen Punkt, trotz einer erneuten Co-Produktion der El-Mala-Brüder. Dieses Mal bereitete Malek den Treffer von Said vor.

Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

Euer Live-Sport für die Woche

Deutschland Cup und Eishockey-WM

Beim Debüt des neuen Bundestrainers André Rankel beendete die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Herren den Deutschland Cup mit einem Ausrufezeichen.

Deutschland Cup in Düsseldorf : Deutschland bezwingt die Slowakei nach starkem Comeback Deutschland gewinnt gegen die Slowakei sein letztes Spiel im Deutschland Cup mit 4:3. Nach Rückstand drehen die DEB-Herren die Partie spät. Den Turniersieg verpassen sie dennoch. mit Video 0:37

Die Frauen-Nationalmannschaft startete mit einem Sieg und einer Niederlage in die WM.

Viertelfinale weiterhin möglich : Eishockey-WM: DEB-Frauen verlieren gegen Angstgegner USA Die deutschen Eishockey-Frauen verlieren das WM-Vorrundenspiel gegen die USA mit 0:5. Keeperin Sandra Abstreiter ist gegen die Olympiasiegerinnen machtlos. mit Video 1:03

das aktuelle sportstudio mit Gast Nahuel Noll

Der Torhüter des SC Paderborn war zu Gast im aktuellen sportstudio und sprach unter anderem über den tragischen Tod des Fußballprofis Jesús de Miguel. Zudem erzählte er eine kuriose Geschichte zu seinem Namen.

Paderborn-Keeper Nahuel Noll spricht im aktuellen sportstudio über den tragischen Tod des Fußballprofis Jesús de Miguel und den Traum von der Nationalmannschaft. 08.11.2026 | 14:21 min

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Spielt Noll für Spanien?

Nahuel Noll durchlief zwar die U-Nationalmannschaften des DFB, könnte aber auch für Spanien auflaufen. Im aktuellen sportstudio verrät er seine Präferenz - auf Spanisch.

Nahuel Noll durchlief zwar die U-Nationalmannschaften des DFB, könnte aber auch für Spanien auflaufen. Im aktuellen sportstudio verrät er seine Präferenz - auf spanisch. 08.11.2026 | 0:24 min

Startet gut in die Länderspiel-Woche!

Sportliche Grüße,

Bastian Grieble und die ZDFsportstudio-Redaktion